16 сортов ягод и фруктов, которые дачникам Удмуртии стоит купить в сентябре

Яблоня «Лигол»

К будущему урожаю готовимся с осени. «Комсомолка» вместе с новосибирским питомником «Надежный сад» выбрал сорта, которые должен попробовать каждый дачник.

Малина «Овация»

Ранний ремонтантный высокоурожайный сорт. Зимостойкий, устойчив к заболеваниям. Крупные ягоды – достигают в весе 18 граммов. Ягода сладкая, сахарная, с ярко выраженным малиновым ароматом и богатым послевкусием. Кстати, количество ограниченно, поэтому стоит успеть приобрести.

Малина «Овация»

Малина «Красная королева»

Грозди этого летнего сорта малины огромные – на кистях висят по несколько крупных карминно-красных ягод массой до 22 граммов. Ягоды остаются такими же крупными до конца плодоношения. Сорт переносит сильные морозы и засуху, образует завязи в любых условиях. Удивляет своей необычной сладостью и послевкусием карамели.

Также в наличии уникальные сорта малины: «Патриция», «Глен Ампл», «Рубиновый гигант», «Карамелька», «Похвалинка» и многие другие.

Малина «Красная королева»

Жимолость «Восторг»

Сорт удивляет и восхищает своими сладкими, крупными (до 5 см) и мясистыми плодами, по вкусу напоминающими тропические фрукты. Куст не слишком высокий и густой, но дает до 6 кг с куста.

Жимолость «Восторг»

Жимолость «БореалБлиззард»

Новинка канадской селекции. Отличается от традиционных сортов растянутым плодоношением. Ягоды очень крупные – до 3 граммов. Вкус многогранный, со множеством оттенков и гармоничным сочетанием сахара и кислот. Осыпаемость полностью отсутствует.

Жимолость «Блек айскрим» («Черное мороженое»)

Новейший сорт, выведенный в Канаде с участием лучших российских сортов. Рекордсмен по урожайности – до 8 кг с куста. Ягоды очень крупные, темно-фиолетовые, с насыщенным вкусом сладкой дикой ягоды. Сорт частично самоплоден.

Жимолость неприхотлива, ничем не болеет, не поражается вредителями, устойчива к морозам.

Ежевика «Гай»

Со вкусом шелковицы и нотками вишни. Это один из наиболее урожайных сортов ранней кустовой, бесшипной ежевики. Плоды глянцево-черные, очень крупные – почти 25 граммов, собираются в большую кисть. С одного куста можно собрать более 30 кг.

Ежевика «Гай»

Актинидия (мини-киви)

Сорт «Фантазия сада» – зимостойкая лиана, которая не нуждается в укрытии даже при –45 градусах. Сочные и невероятно вкусные ягоды содержат в семь раз больше витамина С, чем в лимоне, при этом сами плоды сладкие и нежные. Тают во рту, оставляя ощущение свежести и ананасовое послевкусие. Сама лиана смотрится очень эффектно, можно использовать для декорации арок, беседок или крыльца. Актинидия не самоопыляемая культура, поэтому для нее нужен сорт-опылитель. Так же в ассортименте сорта: «Народная» (со вкусом земляники), «Виноградная» (с яблочно-мармеладным вкусом) и многие другие.

Актинидия (мини-киви)

Вишня «Новелла»

Молодой и перспективный сорт. Высокоурожайный и самоплодный. Низкорослый (2,5 м), в плодоношение вступает же на 2-й год после посадки. Плоды очень крупные (10–12 г), необычайно сладкие, темно-бордового цвета, почти черные. Некапризная «Новелла» уже полюбилась садоводам за свою неприхотливость.

Также в ассортименте черевишни на карликовом подвое «Малышка», «Шалунья», «Шоколадница», вишни на карликовом подвое «Уральская рубиновая», «Жуковская» и многие другие.

Вишня «Новелла»

Груша «Береженая»

Ценность этого сорта – высокая зимостойкость как древесины, так и цветковых почек. Дерево низкорослое (3 м), корневая система вглубь не уходит, поэтому не боится грунтовых вод. Плоды примерно по 180 граммов, с гладкой и ровной кожицей янтарного цвета без покрова. Мякоть кремового цвета, сочная и сладкая, с нежным и приятным запахом. Дерево начинает плодоносить на 4-йгод и сразу же приносит большой урожай. Плодоношение регулярно, созревшие плоды не осыпаются. Сорт устойчив к основным болезням и вредителям груши.

Груша «Береженая»

Черная смородина «Лучия»

Ягоды вкусные и очень крупные(5,5 грамма), в то время как у многих сортов вес ягоды не превышает 1–2 граммов. Быстро начинает плодоносить, дает хороший урожай – до 8 кг с куста. Сорт засухоустойчив, не требователен к поливу и очень устойчив к почковому клещу.

Также в ассортименте красная и белая смородина.

Черная смородина «Лучия»

Яблоня «Лигол»

При высоте 2,5 метра сорт поражает своей урожайностью. Плодоносит на 2-й год после посадки и уже в 1-й год плодоношения дает 4–6 кг плодов, а потом с каждым годом урожайность растет и резко увеличивает объем. Зимой выдерживает до –40 градусов.

Сорт суперкрупный (вес плода – 400 граммов), ярко-красные яблоки с очень сладкой кремово-белоснежной сочной мякотью. Сохраняет свой товарный вид и вкусовые качества до марта.

Яблоня «Розочка»

Новейший сорт, который ежегодно дает хороший урожай даже при минимальном уходе. При высоте 2,5 м сорт поражает своей урожайностью. При этом сорт не требователен к поливу. Плодоносит на 2-й год после посадки, плоды крупные (250 граммов), мякоть сочная, сладкая.

Обладает сильнейшим иммунитетом от всех видов парши.

Яблоня «Розочка»

Колоновидная яблоня «Медок»

Скороплодный летний сорт, который удивит урожайностью уже в первый год. Яблоко до 250 граммов весом, по вкусу напоминает мед. Дерево очень компактное, в высоту не превышает 2,2 м. Особенностью сорта «Медок» является плотный и сильный, хоть и не занимающий много места, корень, обеспечивающий дерево отличной приспосабливаемостью к любым типам почв и минимальному уходу. Сорт отлично переносит пересадку и не подвержен большинству болезней. Хорошая сопротивляемость к нашествию различных вредителей.

Колоновидная яблоня «Медок»

Колоновидная яблоня «Восторг»

Осенний сорт. Его отличает устойчивость к перепадам температуры и неблагоприятным климатическим условиям. Максимальная высота, которой может достичь дерево, – 2,5 метра.

Очень сочные плоды весом до 200 г. Рост 2,5 метра. Корневая система стелется, грунтовых вод не боится. Живет до 35 лет, урожай со взрослого дерева до 25 кг. Обладает полным иммунитетом к парше.

Отличный вариант для компактных участков.

Колоновидная яблоня «Восторг»

Земляника «Сенсация»

Одна ягода может весить более 150 граммов. Потрясающий вкус, нежная, сочная мякоть розового цвета, аромат, который окутывает весь участок, классические красные ягоды.

Земляника «Сенсация»

Клубника «Эви-2»

Один из самых урожайных сортов – даже на маленькой территории даст вам несколько ведер. Вес одной ягоды превышает 80 граммов. Этот сорт ремонтантный, плодоношение начинается в июне и заканчивается с наступлением заморозков.

Клубника «Эви-2»

Все это можно купить у новосибирского питомника «Надежный сад». Также в ассортименте: слива, сирень, черешня, абрикосы гортензия и многое другое.

Все растения в закрытой корневой системе. Можно высаживать на протяжении всего лета.

Все растения прошли строгий отбор.

Когда купить: с 5 по 7 сентября, с 10:00 до 18:00.

Где купить: ул. Удмуртская, 222 (Ледовый дворец «Ижсталь»).

Задать вопросы можно по телефону: 8-962-369-60-78

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