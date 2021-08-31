Последние новости Ижевска на 31 августа 2021 года: ликвидация лесного пожара и погода на сентябрь

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Доброе утро, Ижевск! Сегодня среда, 31 августа. Пока вы собирались по своим делам, «Комсомолка» собрала для вас последние новости Ижевска:

Почти 400 граммов марихуаны нашли на чердаке дома у жителя Удмуртии

Еще один постоянный пункт вакцинации от коронавируса откроют в Ижевске 1 сентября

452 административных протокола составили на не отчитавшихся о тестах на коронавирус жителей Удмуртии

Лесной пожар ликвидировали в национальном парке «Нечкинский» в Удмуртии

Родственников погибшего в боях за Польшу красноармейца ищут в Удмуртии

Более 15 миллионов рублей перевели мошенникам жители Удмуртии за неделю

ДАЛЕЕ С ПОДРОБНОСТЯМИ:

Образование и ковид в Ижевске: каковы условия для введения дистанционного обучения

Охрана школ и торжественные линейки, как все будет проходить?

В прямом эфире радио «Комсомольская правда – Ижевск» с начальником Управления образования города обсудили вопросы, связанные с началом учебного года, проведением торжественных линеек, а также с охраной школ и дистанционным обучением. Подробности

Погода в сентябре 2021: будет ли бабье лето в Ижевске и пройдет ли дождь 1 сентября?

Надолго ли с нами останется тепло и каким будет сентябрь?

30 августа радует ижевчан теплом до +20 °С, небольшой облачностью и солнцем. «Комсомолка» решила узнать, надолго ли с нами останется такая погода и чего ждать от сентября. Для этого мы обратились к двум ресурсам – ЯндексПогода и Gismeteo. Подробности