Погода на неделю в Ижевске: пасмурно и дождливо

Неделя обещает быть дождливой и холодной Фото: Архив «КП» в Ижевске

Осень активно вступает в свои права, дождей и ветра становится все больше, а солнца все меньше. Какой будет погода в ближайшие дни – читайте ниже.

6 сентября в Ижевске днем воздух прогреется до +12°С, ожидается малооблачная погода и дождь.

7 сентября днем будет всего +11°С. По прогнозам ЯндексПогоды, на целый день зарядит дождь.

8 сентября, потеплеет до +13°С. Пасмурно, и также продолжатся дожди.

9 сентября нас ждет пасмурная погода, дожди и дневная температура в +12°С.

В пятницу, 10 сентября, пасмурно, дождь и +12°С.

11 сентября уже без дождей, но все также пасмурно и всего +11°С.

В воскресенье настраиваемся на малооблачную погоду без дождей и дневные +12°С.

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