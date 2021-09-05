Наезд на тросовое ограждение и смертельное столкновение с грузовиком: обзор самых серьезных ДТП за неделю в Удмуртии

Какие ДТП произошли за неделю? Фото: pixabay.com

Традиционно в воскресенье «Комсомолка» рассказывает о самых страшных ДТП, которые произошли за неделю в Удмуртии.

Водитель «пятерки» скончался после столкновения с грузовиком в Удмуртии

Произошла авария со смертельным исходом

4 сентября на 11-м километре автодороги между селом Горняк и деревней Большая Кибья Можгинского района Удмуртии произошла авария со смертельным исходом. Недалеко от деревни Карашур 30-летний водитель автомобиля ВАЗ-2105 врезался в стоящий на обочине грузовик Volvo с прицепом. Подробности

Житель Ижевска задавил пенсионерку, двигаясь на машине задним ходом

В Ижевске осудили 53-летнего местного жителя: он признан виновным по статье «нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Подробности

Водитель и пассажир попали в больницу после опрокидывания «Renault Logan» в Удмуртии

Водитель не справился с управлением

28 августа 2021 года на 5-м километре автодороги «Большая Пудга - Николо-Сюга» в Можгинском районе Удмуртии произошло ДТП с двумя пострадавшими. 28-летний водитель «Renault Logan» не справился с управлением и вылетел в кювет с последующим опрокидыванием автомобиля. Подробности

Грузовик сбил 12-летнего мальчика на велосипеде в Ижевске

Мальчика пересекал дорогу по «зебре» на велосипеде не спешившись

30 августа, напротив дома № 36А по улице Автозаводская в Ижевске произошло ДТП с пострадавшим 12-летним велосипедистом. 34-летний водитель грузовика «MAN» сбил мальчика, который пересекал дорогу по «зебре» на велосипеде, не спешившись. Подробности

Автомобиль висит на тросовом ограждении в Ижевске

Произошло это напротив остановки «Электротехника в быту»

Напротив остановки «Электротехника в быту» на улице Удмуртской в Ижевске жители заметили автомобиль, который зацепился двумя колесами за тросовое ограждение, разделяющее проезжую часть. Подробности

Водитель «четырки» скончался в больнице после столкновения с фургоном на трассе в Удмуртии

К чему привела езда без прав и желание совершить обгон?

29 августа, на федеральной трассе М-7 недалеко от деревни Загребино в Игринском районе Удмуртии произошло ДТП со смертельным исходом. Не имеющий прав 22-летний водитель фургона PEUGEOT Boxer, пытаясь совершить обгон по «встречке» в неположенном месте, столкнулся с автомобилем ВАЗ-2114 с 22-летним мужчиной за рулем. Подробности