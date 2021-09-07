Яблоки и черноплодная рябина: 5 интересных рецептов из осенних ягод и фруктов от ижевчан

Расскажем, как приготовить грушевый пирог с сыром и батончики-мюсли из черноплодки/ Фото: ижевчанки Елена Кулишова и Светлана Зубкова

Жаркое лето оставило много вкусных ягод и фруктов, но вы не знаете, что с ними делать? Журналист «Комсомолки» узнала интересные способы приготовления яблок, груш, слив, облепихи и черноплодной рябины, которые украсят ваш стол. Кстати, рецептами поделились сами жители Ижевска.

ОБЛЕПИХОВЫЙ КОМПОТ С АПЕЛЬСИНАМИ

Скорее всего, такое вкусовое сочетание вы никогда не пробовали. Фото: ижевчанка Яна Орлова

Нам понадобятся (для одной литровой банки)

Облепиха - 100 гр.

Апельсины - 100 гр.

Сахар - 100 гр.

Лимонная кислота - щепотка

Способ приготовления

Подготовьте все необходимые ингредиенты. Засыпьте их в стерилизованную банку и залейте кипятком. Закатайте банку, переверните и оставьте в таком положении до полного остывания. Как только компот остыл, его можно пить.

ЯБЛОЧНЫЙ ПИРОГ С ЗАВАРНЫМ КРЕМОМ

Очень простой и вкусный рецепт пирога. Фото: ижевчанка Светлана Зубкова

Нам понадобятся

Для теста:

Пшеничная мука - 300 гр.

Сахарная пудра - 100 гр.

Соль - щепотка

Сливочное масло (82,5% либо 72,5%) - 150 гр.

Яйцо - 2 шт.

Для заварного крема:

Молоко - 390 гр.

Желток - 90 гр.

Сахар - 85 гр.

Крахмал ( кукурузный или картофельный) - 32 гр.

Сливочное масло (82,5% либо 72,5%) - 30 гр.

Для начинки:

Яблоко - 2-3 шт.

Лимонный сок - 0,5 ст. л.

Сахар - 1-2 ст.л.

Корица - 1 ч.л. Можно без нее.

Способ приготовления

Тесто. Смешайте муку, соль и сахарную пудру: можно часть муки заменить на ореховую. Например, 270 гр. пшеничной муки + 30 гр. миндальной. Затем добавьте кубик холодного сливочного масла и вымешайте, чтобы получилась крошка. В полученную массу вбейте яйца, интенсивно смешайте. Оставьте тесто в холодильнике на два часа.

Заварной крем. Доведите молоко до кипения. В отдельной емкости смешайте желток, сахар и крахмал. Если крахмала нет, используйте муку. Влейте половину горячего молока в желток, энергично помешивая.

Полученную массу соедините с оставшейся половиной молока и варите на среднем огне до густой консистенции, постоянно помешивая. Полученный крем перелейте в емкость, добавьте масло и перемешайте. Остудите до комнатной температуры.

Начинка. Нарежьте яблоко тонкими слайсами. Смешайте все ингредиенты.

Собираем пирог. Выложите 2/3 теста в подготовленную форму. Сверху вылейте остывший крем, уложите начинку и закройте пирог оставшейся частью теста. Смажьте его желтком и посыпьте сахаром. Выпекайте в разогретой духовке при 170-180 градусах до готовности.

Готовый пирог остудите до комнатной температуры. Лучше всего отправить его в холодильник на ночь и только потом дегустировать.

ГРУШЕВЫЙ ПИРОГ С СЫРОМ

Груша и сыр – традиционное сочетание для европейской кухни. Фото: ижевчанка Елена Кулишова

Нам понадобятся

Бездрожжевое тесто - 500 гр.

Сыр дорблю - 200 гр.

Любой сыр - 300 гр.

Груша - 5 шт.

Кедровые орехи - по вкусу

Способ приготовления

Тесто можно купить – подойдет слоеное бездрожжевое. Выложите тесто в форму. Нарежьте слайсами сыр. Выложите на тесто. Очистите груши от кожуры, нарежьте, выложите на сыр. Нарежьте слайсами сыр дорблю, выложите на слой груш. При желании посыпьте кедровыми орехами. Поместите в разогретую духовку на 170-180 градусах до готовности.

СЛИВОВЫЕ ПАНКЕЙКИ С БАНАНОМ

Привычные оладьи приобретут новый вкус. Фото: ижевчанка Мария Яковенко

Нам понадобятся

Слива - 200 гр.

Банан - 200 гр.

Пшеничная мука - 150 гр.

Молоко - 150 гр.

Сахар - 2 ч.л.

Яйцо - 1 шт.

Растительное масло - 30 гр.

Разрыхлитель - 1,5 ч.л.

Соль - 2 щепотки

Сметана - по вкусу

Способ приготовления

В отдельную емкость просейте муку, добавьте разрыхлитель и перемешайте. Отдельно разомните банан вилкой, вбейте яйцо, сахар, сливу, соль и растительное масло. Тщательно перемешайте. Немного разогрейте молоко, влейте в получившуюся массу. Опять перемешайте. Затем добавьте в массу тесто и разрыхлитель – все должно стать однородной консистенции. Жарьте на сухой сковороде.

БАТОНЧИКИ-МЮСЛИ С ЧЕРНОСЛИВОМ И ЧЕРНОПЛОДНОЙ РЯБИНОЙ

Этот перекус станет не только вкусным, но и полезным. Фото: ижевчанка Мария Яковенко

Нам понадобятся

Овсяные хлопья - 150 гр.

Воздушные хлебцы - 35 гр.

Черноплодная рябина - 100 гр.

Фруктовое пюре - 200 гр.

Мед - 40 гр.

Растительное масло - 10 гр.

Чернослив - по вкусу

Способ приготовления

Разломайте хлебцы, добавьте к ним хлопья, черноплодную рябину и нарезанный чернослив. Затем смешайте фруктовое пюре с медом. Добавьте в сухую смесь пюре и масло. Полученную массу перемешайте. Выложите массу в форму на пергамент или смажьте противень. Утрамбуйте до нужной толщины и размера. На выходе должно получиться 14 штук по 25-30 гр. каждый и толщиной 13-14 мм. Отправьте в духовку при 180 градусах на 25-35 минут до золотистого цвета. Учитывайте, что когда вы достанете их из духовки, батончики еще будут готовиться и в течение 10 минут затвердеют.

Приятного аппетита!