Яблоки и черноплодная рябина: 5 интересных рецептов из осенних ягод и фруктов от ижевчан

Расскажем, как приготовить грушевый пирог с сыром и батончики-мюсли из черноплодки/ Фото: ижевчанки Елена Кулишова и Светлана Зубкова
Жаркое лето оставило много вкусных ягод и фруктов, но вы не знаете, что с ними делать? Журналист «Комсомолки» узнала интересные способы приготовления яблок, груш, слив, облепихи и черноплодной рябины, которые украсят ваш стол. Кстати, рецептами поделились сами жители Ижевска.
ОБЛЕПИХОВЫЙ КОМПОТ С АПЕЛЬСИНАМИ
Скорее всего, такое вкусовое сочетание вы никогда не пробовали. Фото: ижевчанка Яна Орлова
Нам понадобятся (для одной литровой банки)
Облепиха - 100 гр.
Апельсины - 100 гр.
Сахар - 100 гр.
Лимонная кислота - щепотка
Способ приготовления
Подготовьте все необходимые ингредиенты. Засыпьте их в стерилизованную банку и залейте кипятком. Закатайте банку, переверните и оставьте в таком положении до полного остывания. Как только компот остыл, его можно пить.
ЯБЛОЧНЫЙ ПИРОГ С ЗАВАРНЫМ КРЕМОМ
Очень простой и вкусный рецепт пирога. Фото: ижевчанка Светлана Зубкова
Нам понадобятся
Для теста:
Пшеничная мука - 300 гр.
Сахарная пудра - 100 гр.
Соль - щепотка
Сливочное масло (82,5% либо 72,5%) - 150 гр.
Яйцо - 2 шт.
Для заварного крема:
Молоко - 390 гр.
Желток - 90 гр.
Сахар - 85 гр.
Крахмал ( кукурузный или картофельный) - 32 гр.
Сливочное масло (82,5% либо 72,5%) - 30 гр.
Для начинки:
Яблоко - 2-3 шт.
Лимонный сок - 0,5 ст. л.
Сахар - 1-2 ст.л.
Корица - 1 ч.л. Можно без нее.
Способ приготовления
Тесто. Смешайте муку, соль и сахарную пудру: можно часть муки заменить на ореховую. Например, 270 гр. пшеничной муки + 30 гр. миндальной. Затем добавьте кубик холодного сливочного масла и вымешайте, чтобы получилась крошка. В полученную массу вбейте яйца, интенсивно смешайте. Оставьте тесто в холодильнике на два часа.
Заварной крем. Доведите молоко до кипения. В отдельной емкости смешайте желток, сахар и крахмал. Если крахмала нет, используйте муку. Влейте половину горячего молока в желток, энергично помешивая.
Полученную массу соедините с оставшейся половиной молока и варите на среднем огне до густой консистенции, постоянно помешивая. Полученный крем перелейте в емкость, добавьте масло и перемешайте. Остудите до комнатной температуры.
Начинка. Нарежьте яблоко тонкими слайсами. Смешайте все ингредиенты.
Собираем пирог. Выложите 2/3 теста в подготовленную форму. Сверху вылейте остывший крем, уложите начинку и закройте пирог оставшейся частью теста. Смажьте его желтком и посыпьте сахаром. Выпекайте в разогретой духовке при 170-180 градусах до готовности.
Готовый пирог остудите до комнатной температуры. Лучше всего отправить его в холодильник на ночь и только потом дегустировать.
ГРУШЕВЫЙ ПИРОГ С СЫРОМ
Груша и сыр – традиционное сочетание для европейской кухни. Фото: ижевчанка Елена Кулишова
Нам понадобятся
Бездрожжевое тесто - 500 гр.
Сыр дорблю - 200 гр.
Любой сыр - 300 гр.
Груша - 5 шт.
Кедровые орехи - по вкусу
Способ приготовления
Тесто можно купить – подойдет слоеное бездрожжевое. Выложите тесто в форму. Нарежьте слайсами сыр. Выложите на тесто. Очистите груши от кожуры, нарежьте, выложите на сыр. Нарежьте слайсами сыр дорблю, выложите на слой груш. При желании посыпьте кедровыми орехами. Поместите в разогретую духовку на 170-180 градусах до готовности.
СЛИВОВЫЕ ПАНКЕЙКИ С БАНАНОМ
Привычные оладьи приобретут новый вкус. Фото: ижевчанка Мария Яковенко
Нам понадобятся
Слива - 200 гр.
Банан - 200 гр.
Пшеничная мука - 150 гр.
Молоко - 150 гр.
Сахар - 2 ч.л.
Яйцо - 1 шт.
Растительное масло - 30 гр.
Разрыхлитель - 1,5 ч.л.
Соль - 2 щепотки
Сметана - по вкусу
Способ приготовления
В отдельную емкость просейте муку, добавьте разрыхлитель и перемешайте. Отдельно разомните банан вилкой, вбейте яйцо, сахар, сливу, соль и растительное масло. Тщательно перемешайте. Немного разогрейте молоко, влейте в получившуюся массу. Опять перемешайте. Затем добавьте в массу тесто и разрыхлитель – все должно стать однородной консистенции. Жарьте на сухой сковороде.
БАТОНЧИКИ-МЮСЛИ С ЧЕРНОСЛИВОМ И ЧЕРНОПЛОДНОЙ РЯБИНОЙ
Этот перекус станет не только вкусным, но и полезным. Фото: ижевчанка Мария Яковенко
Нам понадобятся
Овсяные хлопья - 150 гр.
Воздушные хлебцы - 35 гр.
Черноплодная рябина - 100 гр.
Фруктовое пюре - 200 гр.
Мед - 40 гр.
Растительное масло - 10 гр.
Чернослив - по вкусу
Способ приготовления
Разломайте хлебцы, добавьте к ним хлопья, черноплодную рябину и нарезанный чернослив. Затем смешайте фруктовое пюре с медом. Добавьте в сухую смесь пюре и масло. Полученную массу перемешайте. Выложите массу в форму на пергамент или смажьте противень. Утрамбуйте до нужной толщины и размера. На выходе должно получиться 14 штук по 25-30 гр. каждый и толщиной 13-14 мм. Отправьте в духовку при 180 градусах на 25-35 минут до золотистого цвета. Учитывайте, что когда вы достанете их из духовки, батончики еще будут готовиться и в течение 10 минут затвердеют.
Приятного аппетита!