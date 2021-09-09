Глава Удмуртии Александр Бречалов о медиагруппе «Центр»: «Яркие, классные, неформатные!»

Сотрудникам вручили высокие награды

Блеск софитов, красная дорожка, вспышки фотоаппаратов, брызги шампанского, дамы и кавалеры в роскошных нарядах – в конце августа в театре «Молодой человек» отгремел праздник, посвященный 15-летию медиагруппы «Центр». Торжество отмечали с размахом – в театре развернулась настоящая церемония вручения «Оскара».

По традиции, лучших сотрудников медиагруппы наградили памятными дипломами, грамотами и, конечно же, статуэтками: их поздравили глава Удмуртии Александр Бречалов, руководитель администрации главы и правительства Удмуртии Сергей Смирнов, глава Ижевска Олег Бекмеметьев и др.

«Яркие, классные, неформатные! Всегда готовы поспорить, может быть, и подерзить. И это здорово, на самом деле, потому что выстроенное под власть СМИ нам точно не нужно. Иначе – грустно, засыпаешь и забываешь о проблемах. «Песни Победы»* – очень здорово получились! И здорово, что вроде бы медиа, вроде бы информация, а делает такие классные проекты! Важно, чтобы вы не выпадали из этого безумного потока, а желательно были в авангарде!» – поздравил медиагруппу Александр Бречалов, глава Удмуртии.

Почетная грамота Удмуртской республики, Анастасия Власова. Фото: Эдуард Карипов, пресс-служба правительства Удмуртии

Благодарность главы Удмуртии – Алевтина Васильева, Станислав Пискунов, Вероника Суворова. Фото: Эдуард Карипов, пресс-служба правительства Удмуртии

«Медиагруппа – это очень дружный коллектив людей, которым можно доверить любое дело, – от работы на медиапространстве до организации праздников или каких-то мероприятий. Самый необычный для меня проект – это первый совместный проект недельного празднования Нового года в 2018 году. Тогда и Анастасия Сергеевна не верила в то, что мы делаем, и я не верил в то, что у нас это получится. Но в итоге получилось очень здорово. И теперь традиция проводить Новый год в течение 8 дней в Ижевске стала постоянной и такой приятной. Не останавливаться! Такого же хорошего настроения. Таких же зажигательных людей в команде. Ведь все, что делает медиагруппа, это все делают люди, сотрудники. И это получается всегда хорошо, за счет того, что собрана сильная, интересная команда энтузиастов, профессионалов и единомышленников», – сказал со сцены Сергей Смирнов, руководитель администрации главы и правительства Удмуртии.

Одни из награжденных Почетной грамотой министерства информатизации – Максим Люкин, Лариса Семенова и Анна Плетнева

ИНТЕРЕСНЫЕ ЦИФРЫ

4 месяца подготовки;

500 Гб отснятого видео;

5 суток съемок и 5 – монтажа;

200 сотрудников и 50 приглашенных гостей;

1 любимый театр «Молодой человек», 14 актеров;

1 оркестр «Арсенал Бэнд», 1 Тишин, 1 Евгения Безуглая, 1 супергруппа «Хитобои»;

27 государственных и муниципальных наград;

23 человека в Золотом составе;

9 «Оскаров» (лучшие менеджеры, ведущие и журналисты);

10 лучших из лучших за 15 лет.

«Складывается впечатление, что, какой бы сложности задачу не брали в качестве проекта, вам все по плечу. Вы все делаете с легкостью, непринужденностью и кайфом. Самый любимый проект – «Голос Ижевска»*, который впервые прошел в этом году на Дне города. Я уверен, что все ижевчане ждут продолжения в следующем году. Желаю вам скорости, мужества, терпения и красоты!» – сказал Олег Бекмеметьев, глава Ижевска.

Одни из награжденных Благодарностью главы Ижевска – Софья Самойлова, Алексей Конышев и Елена Попова

«Медиагруппа – это холдинг, который с помощью разных форматов передает информацию, которой мы пользуемся. Мне нравятся форматы круглых столов, где мы обсуждаем много актуальных вопросов и их решаем. В эпоху цифровизации медиагруппа смогла перестроить свою работу из аналоговой в цифровую – и это здорово! Хочу, чтобы вы тот флаг, который несете, держали все выше и выше, задавали тон своим коллегам», – пожелал Фарит Губаев, председатель гордумы Ижевска.

Почетная грамота городской думы города Ижевска, Михаил Красильников

«Медиагруппа «Центр» – это крупнейший частный медиахолдинг на территории Удмуртской Республики, наш главный и ключевой высокопрофессиональный партнер среди коммерческих СМИ республики и Ижевска. Всегда нравятся проекты, связанные с официальными поводами, но к которым медиагруппа подходит нестандартно, интересно и может доходчиво информировать население о них. Отдельно хочу сказать про вклад в развитие кадрового потенциала медиаотрасли республики: вы качественно относитесь к подбору, обучению, росту своих кадров - и не все выдерживают эту конкуренцию и этот отбор. Оставайтесь такой же высококонкурентной организацией, чтобы нам – государственным СМИ – было с кем конкурировать и становиться еще лучше!» – отметил Александр Валов, руководитель агентства печати и массовых коммуникаций Удмуртии.

Почетная грамота Агентства печати – Алексей Иванов, Мария Яковлева, Игорь Бобров

«Что было и что получилось – даже не верится! Грандиозное впечатление! Молодцы! Вы сделали столько проектов… Шахматная школа, «Песни Победы»**, благотворительные акции – это что-то с чем-то! Браво! Мы любим медиагруппу «Центр». Мы любим ее радио, сайты, программы, которые она создает. И мы ее поддерживаем! Вы многое сделали за 15 лет и сделаете еще! Вперед и только вперед! И самое главное, будьте лидерами, как были, и оставайтесь ими!» – поздравила медиагруппу Галина Ощепкова, основатель торговои сети «Сэлдом», член совета директоров «Корпорации «Центр».

Фото: Эдуард Карипов, пресс-служба правительства Удмуртии

СПРАВКА

Медиагруппа «Центр» – медиахолдинг, основанный в Ижевске в 2006 году. Сейчас МГЦ – это возможности 7 ведущих СМИ Удмуртии (порталы IZHLIFE (18+) и izh.kp.ru (18+), издание «Коммерсантъ-Удмуртия» (16+), газета «ЯСНО!» (16+), радиостанции «Адам» (104,5 ФМ, 12+), «Комсомольская правда – Ижевск» (107,6 ФМ, 16+), «НАШЕ Радио в Ижевске» (103,8 ФМ, 12+), а также федеральное Агентство бизнес-решений, образовательный проект «ЯШкола» и видеопродакшен полного цикла).

15-летие медиагруппы «Центр»

«Песни нашей Победы» (18+), «Голос Ижевска» (6+), Родники Удмуртии, «Твердые знаки», «Обычный герой» (12+), «Путешествуем по Удмуртии за 1000 рублей» (0+), Всероссийские любительские игры, «Лучшая клиника» (18+), Благотворительная «Елка для каждого» (0+), Кубок Корпорации «Центр» по шахматам (0+), Всероссийские игры по блицу и быстрым шахматам для сельских школьников (0+). Все это – проекты, которые создавали и организовывали специалисты медиагруппы «Центр».

15-летие медиагруппы «Центр»

* «Голос Ижевска» – самый масштабный песенный конкурс в истории Удмуртии, в котором принимают участие все желающие вне зависимости от в 400 заявок от жителей Ижевска. Гала-концерт прошел на Центральной площади в день города 12 июня - перед всем Ижевском выступил 21 финалист, пятеро получили главные призы.

** «Песни нашей Победы» – грандиозный проект памяти героев Великой Отечественной войны, который трансформировался в «Голос Ижевска». В рамках конкурса любой ижевчанин мог исполнить песню о Великой Отечественной войне. Профессиональное жюри выбирало финалистов, которые исполняли песни на главной сцене празднования 9 Мая в Ижевске. Причем последние такты песни «День Победы» сливались с первыми залпами победного салюта над прудом. Обычно послушать их приходило 10 000 –15 000 ижевчан.