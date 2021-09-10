Опрос ВЦИОМ показал, что партия Новые люди пройдет в Госдуму

Фото: партия «Новые люди»

Специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения провели социологический опрос накануне выборов в Государственную думу РФ. В частности, социологи оценили вероятность непарламентских партий преодолеть 5-процентный барьер и, таким образом, получить места в российском парламенте.

На сайте ВЦИОМ представлены результаты исследования на тему «Шансы непарламентских партий на прохождение в Госдуму по итогам выборов 2021 года». По прогнозу социологов, партия «Новые люди» преодолевает пятипроцентный барьер на выборах в Госдуму и оставляют позади все остальные непарламентские партии.

Фото: партия «Новые люди»

- На первом месте с точки зрения вероятности преодоления 5-процентного барьера — «Новые люди», - прокомментировал итоги соцопроса Генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Фёдоров. - Чуть-чуть отстаёт «Партия пенсионеров». «Яблоко» точно не проходит, но при этом получает госфинансирование, если прогноз сбудется. Остальные непарламентские партии не преодолевают пятипроцентный барьер.

Полученные данные опроса социологи представили в разрезе по регионам, в том числе, и по Пермскому краю.

Как известно, в течение трех дней – 17, 18 и 19 сентября – жители Прикамья смогут проголосовать на выборах депутатов Госдумы РФ и Законодательного собрания региона. Половина мандатов в них будет распределяться по итогам голосования за политические партии, а точнее - среди тех из них, которые наберут 5 процентов или больше голосов в свою поддержку.

В Перми за «Новых людей» на выборах в Госдуму, согласно данным социсследования, уже сейчас готовы проголосовать не менее 4 процентов горожан, а в целом по Пермскому краю отдать свои голоса за эту партию собираются не меньше 4,2 процента активных избирателей, которые выразили намерение точно принять участие в голосовании. В других регионах поддержка еще выше, к примеру, проголосовать за «Новых людей» готовы 8,9 процентов жителей Рязани, в Воронеже - 8,3 процента горожан, в Новосибирске - 7,4 процента.

При этом, по данным ВЦИОМ, «Новые люди» — единственная непарламентская партия, у которой растёт поддержка на протяжении всей избирательной кампании. Социологи проводили исследование в три этапа: если в июне партию в целом по стране поддерживали 1,2 процента опрошенных, то в июле - 2,5 процента, а по состоянию на 6 сентября — уже 3,8 процента. Среди тех, кто точно собирается прийти на участки, рейтинг ещё выше: 4,2 процента, и он растет с каждым днем. ВЦИОМ прогнозирует, что рейтинг ко дню голосования может достичь 5 процентов, а с учетом динамики роста доверия к партии, он может превысить и 6 процентов.

Фото: партия «Новые люди»

Показательно и то, что узнаваемость партии «Новые люди» с начала лета выросла в семь раз: с 2 до 14 процентов «без подсказки». Известность «с подсказкой», когда опрашиваемый видит список партий, - с 17 до 38 процентов. Согласно исследованиям ВЦИОМ, у других партий динамика заметно хуже.

- Впервые в парламенте может появиться пятая партия, новая политическая сила, - отмечает политолог, генеральный директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков. - Для этого партии «Новые люди» нужно мобилизовать максимальное число сторонников, а эти сторонники должны прийти на выборы, не проспать их. Сейчас для всех нас самое главное — понять, что выборы дают нам исторический шанс определить будущее нашей страны.

Всероссийский опрос по телефону был проведен ВЦИОМ 6 сентября 2021 года. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Для данной выборки максимальный размер ошибки не превышает 2,5 процента.

Посмотреть результаты социсследования можно по ссылке