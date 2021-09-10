Тур по новостройкам Ижевска 2 октября: поможем найти квартиру на любой вкус!

Участники автобусного тура посетят пять ЖК и один коттеджный поселок.
Фото: Амир Закиров
Вы думаете о покупке нового жилья, но у вас не хватает времени посмотреть все варианты? «Комсомолка» приглашает вас посетить сразу пять новостроек, а также коттеджный поселок за один день!
Бесплатный автобусный тур состоится в субботу, 2 октября.
Передвижение по городу во время тура будет на комфортабельном автобусе. На каждой новостройке вас встретят представители застройщика, который проведет презентацию ЖК и ответит на вопросы:
- по каким строительным технологиям и из каких материалов возводится дом?
- как будет организована придомовая территория?
- какова инфраструктура района?
- какие сроки сдачи ЖК, планировки и стоимость квартир?
- какие фин. условия по приобретению жилья?
и многие другие.
Во время тура каждый гость сможет побывать на строительных площадках ЖК и внутри домов, сравнить квартиры с черновой, предчистовой и чистовой отделками, задать напрямую вопросы застройщикам и получить исчерпывающую информацию о новых домах.
Если вам интересно наше предложение, то вы можете предварительно ознакомиться с ЖК, которые будут презентованы во время тура:
1. ЖК «Настроение», застройщик ГК «АССО-Строй».
2. ЖК «Хорошо!», застройщик ООО «КОМОССТРОЙ МОНЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК».
komosstroy.ru/projects/horosho
3. ЖК «Город оружейников», застройщик ООО «КОМОССТРОЙ СЕЗАНН СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК».
komosstroy.ru/projects/gorod-oruzheynikov
4. ЖК ZNAK, застройщик ООО СПЕЦЗАСТРОЙЩИК «ЖЕЛЕЗНО ИЖЕВСК».
5. ЖК «7 небо», застройщик «СЗ «Капитал».
Внимание!
После просмотра пяти ЖК все желающие могут посетить коттеджный поселок «Белые росы – 2» в селе Ягул, ИП Вылегжанин С.А. (готовые дома с участками).
Заявки можно оставить до 29 сентября по телефону (3412) 945-050, 8-950-155-17-54 WhatsApp и Viber, а также прислать на почту kp@mgcentr.ru.
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