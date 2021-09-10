Тур по новостройкам Ижевска 2 октября: поможем найти квартиру на любой вкус!

Участники автобусного тура посетят пять ЖК и один коттеджный поселок. Фото: Амир Закиров

Вы думаете о покупке нового жилья, но у вас не хватает времени посмотреть все варианты? «Комсомолка» приглашает вас посетить сразу пять новостроек, а также коттеджный поселок за один день!

Бесплатный автобусный тур состоится в субботу, 2 октября.

Передвижение по городу во время тура будет на комфортабельном автобусе. На каждой новостройке вас встретят представители застройщика, который проведет презентацию ЖК и ответит на вопросы:

- по каким строительным технологиям и из каких материалов возводится дом?

- как будет организована придомовая территория?

- какова инфраструктура района?

- какие сроки сдачи ЖК, планировки и стоимость квартир?

- какие фин. условия по приобретению жилья?

и многие другие.

Во время тура каждый гость сможет побывать на строительных площадках ЖК и внутри домов, сравнить квартиры с черновой, предчистовой и чистовой отделками, задать напрямую вопросы застройщикам и получить исчерпывающую информацию о новых домах.

Если вам интересно наше предложение, то вы можете предварительно ознакомиться с ЖК, которые будут презентованы во время тура:

1. ЖК «Настроение», застройщик ГК «АССО-Строй».

asso-stroy.ru

2. ЖК «Хорошо!», застройщик ООО «КОМОССТРОЙ МОНЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК».

komosstroy.ru/projects/horosho

3. ЖК «Город оружейников», застройщик ООО «КОМОССТРОЙ СЕЗАНН СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК».

komosstroy.ru/projects/gorod-oruzheynikov

4. ЖК ZNAK, застройщик ООО СПЕЦЗАСТРОЙЩИК «ЖЕЛЕЗНО ИЖЕВСК».

zhcom.ru

5. ЖК «7 небо», застройщик «СЗ «Капитал».

7небо-литум.рф

Внимание!

После просмотра пяти ЖК все желающие могут посетить коттеджный поселок «Белые росы – 2» в селе Ягул, ИП Вылегжанин С.А. (готовые дома с участками).

www.ягул.рф

Заявки можно оставить до 29 сентября по телефону (3412) 945-050, 8-950-155-17-54 WhatsApp и Viber, а также прислать на почту kp@mgcentr.ru.

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