Погода на неделю в Ижевске: семь дождливых дней и скачки температур

Ижевск ожидает дождливая неделя Фото: Архив КП

На следующей неделе в Ижевск придет классическая осень с дождями и похолоданием. Но и без сюрпризов не обойдется. Как сообщает пресс-служба Удмуртского Гидрометцентра, 14 сентября из-за североатлантического циклона температура воздуха резко повысится, а 15 сентября через территорию Удмуртии пройдет холодный фронт, и температурный фон так же резко упадет.

В понедельник, 13 сентября, дневная температура в Ижевске составит около +14..+16°С. Местами небольшие дожди. Скорость юго-восточного ветра будет достигать 4-9 м/с. Ночью, по данным Гидрометцентра России, будет облачно, все так же дождь. Температура воздуха снизится до +11°С, направление ветра изменится на юго-западное, скорость составит около 5 м/с.

14 сентября, во вторник, все так же дожди, но более интенсивные, чем накануне. Вероятнее всего, они зарядят на всю неделю. На термометре до +20..22°С. Ветер юго-западный, 5 м/с. Ночью всего +8°. Направление ветра изменится на западное, а скорость составит примерно 4 м/с.

В среду, 15 сентября, температура воздуха составит не более +12°С. Направление ветра не изменится, скорость составит 5 м/с. Ночью температура снизится до +5°С, ветер будет дуть со скоростью 3 м/с.

16 сентября, в четверг, дождь станет немного тише, на термометре до +9°С. Ветер северный, около 4 м/с. К ночи дождь ненадолго прекратится, температура ожидается около +4°С, ветер – северо-западный, около 4 м/с.

В пятницу, 17 сентября, днем до +9°С и небольшой дождь. Скорость северо-западного ветра достигнет 3 м/с. Ночью на термометре будет всего +2°С; дождь продолжится, направление и скорость ветра не изменится.

В субботу, 18 сентября, дневная температура опустится до +8°С, дождь не прекратится. Ветер слегка усилится. Ночью, по данным сервиса Яндекс. Погода, температура ожидается не выше +5° С, ветер западный, менее 2 м/с.

В воскресенье, 19 сентября, температура около +9°С. Дождь прекратится к вечеру. Слабый западный ветер сохранится. Ночью ожидается около +4°С, ветер северо-западный, очень слабый.

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