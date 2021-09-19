Погода на неделю в Ижевске: хмурое небо и 5 дней без дождей

Температуры ожидаются совсем осенние. Фото: pixabay.com

Следующая неделя в Ижевске обещает быть по-осеннему холодной и пасмурной. Дожди, однако, ожидаются лишь в следующие выходные. Подробнее о погоде на неделю с 20 по 26 сентября расскажет «Комсомолка».

В понедельник, 20 сентября, дневная температура в Ижевске составит около +6..+8°С, будет пасмурно. По данным сервиса «Яндекс.Погода», осадков не ожидается. Скорость северного ветра достигнет максимум 2 м/с. Ночью температура воздуха снизится до +1°С, направление ветра изменится на северо-восточное, скорость останется прежней.

21 сентября, во вторник, все так же пасмурно и без осадков. На термометре до +9..10°С. Ветер восточный, до 3,4 м/с. Ночью 0..2°С. Направление ветра не изменится, а скорость понизится до 2,3 м/с. Небо слегка прояснится.

В среду, 22 сентября, температура воздуха составит не более +12°С. Направление ветра прежнее, скорость составит до 3,1 м/с. Ночью температура снизится до +4...5°С, ветер будет дуть со скоростью 2,1 м/с.

23 сентября, в четверг, на термометре до +13°С. Ветер юго-восточный, 3,4 м/с. Ночью ожидается температура около +7…8°С, ветер – восточный, 1,9 м/с.

В пятницу, 24 сентября, днем также до +13°С, по-прежнему без дождей. Скорость юго-восточного ветра достигнет 3,6 м/с. Ночью на термометре будет +7...8°С; направление ветра не изменится, скорость упадет до 2,9 м/с.

В субботу, 25 сентября, ожидается дневная температура воздуха +10..11°С, утром синоптики обещают небольшой дождь. Направление ветра не изменится, скорость составит 2,8 м/с. Ночью температура ожидается не выше +8° С, ветер западный, менее 2 м/с.

В воскресенье, 26 сентября, температура около +12°С, весь день будет идти небольшой дождь. Слабый юго-восточный ветер сохранится. Ночью ожидается около +8°С, ветер восточный, практически штиль.