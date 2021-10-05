Последние новости Ижевска на утро 5 октября 2021 года: вырубка Тимирязевского леса и ремонт тротуаров

Что произошло в Ижевске пока вы спали? Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Доброе утро, Ижевск! На календаре вторник. Сегодня днем ожидается температура до +8°С и солнечно. Желаем всем удачного дня и предлагаем почитать новости на утро 5 октября одной строкой:

Аварийные деревья начали убирать вдоль дорог в Ижевске

Движение трамваев до Буммаша в Ижевске временно приостановят

Двое полицейских в Удмуртии спасли из огня пожилую супружескую пару

Администрация Ижевска: «Тимирязевский лес вырубать не планируется»

За торговлю личными данными граждан осудят жителя Удмуртии

Три тротуара в Ижевске отремонтируют до 30 октября

Далее с подробностями:

Есть вопрос: дом Лятушевича в Ижевске начали реставрировать?

Фото: Захарова Анастасия

Ижевчане заметили, что на фасаде дома Лятушевича в Ижевске появились строительные леса. Горожане обрадованно предполагают, что там, возможно, началась долгожданная реконструкция. Подробности

Юная ижевчанка стала звездой телешоу «Лучше всех!»

Фото: скрин видео

Трехлетняя ижевчанка Рамина Нуриманова стала участницей телепрограммы Максима Галкина «Лучше всех!» (6+) на Первом канале. На шоу она приготовила татарское блюдо – кош теле, или хворост. Подробности