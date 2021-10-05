Последние новости Ижевска на утро 5 октября 2021 года: вырубка Тимирязевского леса и ремонт тротуаров

Что произошло в Ижевске пока вы спали?
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
Доброе утро, Ижевск! На календаре вторник. Сегодня днем ожидается температура до +8°С и солнечно. Желаем всем удачного дня и предлагаем почитать новости на утро 5 октября одной строкой:
Аварийные деревья начали убирать вдоль дорог в Ижевске
Движение трамваев до Буммаша в Ижевске временно приостановят
Двое полицейских в Удмуртии спасли из огня пожилую супружескую пару
Администрация Ижевска: «Тимирязевский лес вырубать не планируется»
За торговлю личными данными граждан осудят жителя Удмуртии
Три тротуара в Ижевске отремонтируют до 30 октября
Далее с подробностями:
Есть вопрос: дом Лятушевича в Ижевске начали реставрировать?
Фото: Захарова Анастасия
Ижевчане заметили, что на фасаде дома Лятушевича в Ижевске появились строительные леса. Горожане обрадованно предполагают, что там, возможно, началась долгожданная реконструкция. Подробности
Юная ижевчанка стала звездой телешоу «Лучше всех!»
Фото: скрин видео
Трехлетняя ижевчанка Рамина Нуриманова стала участницей телепрограммы Максима Галкина «Лучше всех!» (6+) на Первом канале. На шоу она приготовила татарское блюдо – кош теле, или хворост. Подробности