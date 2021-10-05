Рынок рабочих специальностей в Ижевске: кого нанимают предприятия и можно ли устроиться без опыта

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Эксперты отмечают: за последний год на рынке Удмуртии серьезно увеличился спрос на рабочие специальности. О том, какие профессии требуются сейчас предприятиям Удмуртии, как получить профильное образование и какие гарантии предоставляют ижевские предприниматели своим работникам, мы поговорили с представителями бизнеса и сервисов по поиску работы.

КАКИЕ РАБОТНИКИ НУЖНЫ ПРЕДПРИЯТИЯМ ИЖЕВСКА?

Сейчас в Ижевске спрос на рабочие специальности превышает предложение. По данным Республиканского центра занятости населения (ЦЗН) по городу Ижевску и Завьяловскому району, в настоящее время в городе официально зарегистрировано менее семи тысяч безработных. Для сравнения: год назад эта цифра составляла 30 тысяч. Вместе с тем количество заявленных в ЦЗН вакансий – около 26 тысяч, и традиционно порядка 75–80 % составляют вакансии на рабочие профессии в промышленном производстве, строительстве, сфере обслуживания и системе ЖКХ.

Статистику подтверждает Александра Севостьянова, руководитель пресс-службы hh.ru Поволжье.

«На начало осени 2021 года количество вакансий для рабочего персонала в целом увеличилось в 2,4 раза, а в Ижевске – в 2,8 раза. В административном центре прирост идет более интенсивно. Наиболее высокий спрос на разнорабочих, грузчиков, слесарей, комплектовщиков, наладчиков. Нанимают чаще всего производственные и строительные компании. На протяжении последнего года мы ощущаем последствия ковидных ограничений. Это связано и с демографической ситуацией, и со снижением потока мигрантов. С начала года мы видим снижение уровня профессиональной конкуренции», – рассказывает она.

Фото: Амир Закиров

О тех специалистах, которые наиболее востребованы в настоящий момент, рассказали и представители ижевских предприятий. Например, АО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг» в области механического производства открыты вакансии: литейщик на машинах литья под давлением, оператор станков с программным управлением, токарь, фрезеровщик, шлифовщик, слесарь механосборочных работ, слесарь металлоконструкций, штамповщик, чистильщик металлов, отливок, изделий и деталей. На сборочное производство чаще всего требуются слесари-сборщики, регулировщики и монтажники радиоэлектронной аппаратуры и приборов.

АО «Ижевский опытно-механический завод» (ИОМЗ) –предприятие с полным циклом производства. Год за годом завод активно развивается и расширяет номенклатуру выпускаемой продукции, в связи с чем здесь всегда востребован широкий спектр профессий и специальностей. На работу приглашают руководителей производства (начальников цехов, участков, мастеров), инженерно-технических работников (инженеров-технологов по термообработке, обработке металлов давлением, резанием, металлургов, металловедов; инженеров-конструкторов; метрологов; специалистов по подготовке производства) и многочисленный рабочий персонал (станочников, слесарей МСР, сталеваров, вальцовщиков, операторов станков с ПУ, обеспечивающий персонал – слесарей-электриков, слесарей-ремонтников, сантехников).

Еще одна отрасль, где всегда есть вакансии, – это доставка. Курьерская служба «Вмиг» – одна из компаний, осуществляющих доставку заказов в Ижевске. В связи с ростом количества заказов «Вмиг» регулярно набирает в команду новых людей.

«Служба доставки «Вмиг» работает в Ижевске уже больше трех лет. Мы являемся лидерами по доставке еды, цветов и других товаров по городу. Наши клиенты – это кафе и рестораны, цветочные магазины, магазины автозапчастей и другие компании. На сегодня это более 100 организаций. Мы делаем упор на скорость. Клиент может быть уверен, что мы предоставим курьера и доставим заказ в течение часа», – рассказывает Динара Чиркова, директор по развитию «Вмиг».

Динара Чиркова, директор по развитию «Вмиг»

«Вмиг» работает в двух форматах: организует доставку всех заказов и помогает фирмам доставлять заказы, которые не успевают вывозить их курьеры.

Кстати, прямо сейчас в компании актуальны две вакансии: курьер на личном автомобиле и оператор. Работа курьера заключается в доставке малогабаритных товаров клиентам по городу и приеме оплаты наличным или безналичным способом. От соискателей требуется наличие автомобиля, доброжелательность и умение ориентироваться в городе.

Фото: vk.com/dostavkavmig

Также «Вмиг» приглашает оператора на полный день. Опыт работы не принципиален. В обязанности входит прием и обработка заявок от клиентов, контроль работы курьеров и отслеживание времени доставки заказов. Оператор должен быть уверенным пользователем компьютера, иметь четкую и грамотную речь, быть внимательным и ответственным.

Еще одна компания, профессионально занимающаяся доставкой, – это «Сбермаркет», который представляет собой удобный сервис заказа и доставки продуктов и товаров из гипермаркетов города. Самые актуальные вакансии – это сборщики заказов и курьеры. Их штат постоянно увеличивается, так как число заказов растет и открываются новые точки доставки.

Основные требования к партнерам – грамотная речь и вежливость, умение пользоваться мобильными приложениями и готовность обучаться. Необходимо также наличие транспорта у курьера.

Со сборщиками и курьерами компания работает как с самозанятыми на условиях партнерства, полностью компенсируя выплату налогов. Занятость в «Сбермаркете» удобно совмещать с учебой или второй работой. При этом для большинства партнеров она не является временной – хорошо проявив себя, они часто переходят в штат компании в качестве наставников или супервайзеров.

ВЫРАСТИТЬ СПЕЦИАЛИСТОВ

По данным hh.ru, за последние три месяца в Ижевске на одну вакансию в профобласти «Рабочий персонал» приходится меньше одного резюме. В итоге предприятиям приходится бороться за кадры. Тем не менее в условиях высокого спроса на рабочие специальности и ограниченного количества предложений предприятия предъявляют к соискателям довольно серьезные требования. Это и понятно: деятельность большинства этих организаций связана с производством, где нужны не «хоть какие-нибудь» люди, а работники с хорошими компетенциями и современными навыками. Ряд организаций решает вопрос путем подготовки кадров «под себя».

Андрей Манылов, начальник управления персонала АО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг». Фото: Амир Закиров

«Аксион» тесно взаимодействует с Ижевским государственным техническим университетом им. М.Т. Калашникова, в том числе по целевому обучению. В период обучения нашим студентам-целевикам выплачивается стипендия от предприятия, они проходят у нас производственную практику. Мы стараемся её максимально разнообразить. Студентов 1 и 2 курсов мы распределяем по цехам, старшие курсы проходят практику в отделах. В период прохождения практики для целевиков организовано обучение в Центре подготовки кадров по программе «Введение в профессию» с целью адаптации и вовлечения в профессиональную деятельность. Обучение проводят руководители и высококвалифицированные специалисты. Таким образом, к концу обучения студенты-целевики имеют полное представление о специфике работы на предприятии. Возвращаются к нам уже в качестве молодых специалистов с дальнейшими перспективами роста», – рассказывает Андрей Манылов, начальник управления персонала АО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг».

За почти 90-летнюю историю — от создания мотоциклов и первой партии автомата Калашникова до космических технологий наших дней — у предприятия сформировался достойный имидж. Сегодня завод динамично развивается в разных направлениях высокотехнологичного и наукоемкого производства продукции в интересах Удмуртской Республики и России. Многие желают здесь работать. Но не все знают, что прийти на «Аксион» можно даже без опыта и специального образования.

«Мы принимаем на работу не только квалифицированных специалистов, но и соискателей без опыта работы на производстве. Главное для будущего работника — желание освоить новую профессию. Например, стать монтажником радиоэлектронной аппаратуры и приборов. Ученики на протяжении 4 месяцев проходят теоретическую подготовку, а затем у них начинается практика непосредственно на производстве. На этот период им назначаются наставники из числа высококвалифицированных рабочих, которые помогают в наиболее короткие сроки освоить профессию, получить профессиональные навыки, адаптироваться в коллективе. На период обучения ученику выплачивается стипендия. При успешной сдаче экзамена ему присваивается разряд, и он допускается к работе на основном производстве», – объясняет Андрей Манылов.

Фото: Pixabay

На предприятии действует сертифицированный Центр подготовки кадров, специалисты которого занимаются профессиональной подготовкой и переподготовкой специалистов, обучают управленческим компетенциям руководителей всех уровней.

Обучение соискателей практикуется и на ИОМЗ (Завод инновационных технологий - АО «Ижевский опытно-механический завод» (iomz.ru)

«При рассмотрении кандидатов предпочтение, конечно, отдается работникам, имеющим соответствующую квалификацию и опыт, но в наше время, когда персонала не хватает, мы принимаем и неквалифицированных соискателей и обучаем их. Что касается рабочего персонала, то за каждым новым работником закрепляется наставник, который обучает новичка. Обучение также проводят мастера, метрологи, специалисты по качеству, технологи и другие специалисты. Введение в должность новых инженерно-технических работников организует, как правило, руководитель подразделения», – объясняет Александр Волков, начальник отдела кадров предприятия.

У сотрудников ИОМЗ также есть прекрасная возможность повысить свою квалификацию. Рабочий персонал за время трудовой деятельности за счет предприятия получает до 2–3 дополнительных профессий, а инженерно-технические работники и руководители регулярно участвуют в различных программах повышения квалификации – как на базе учебных заведений, так и на самом заводе. Практикуется направление перспективных работников в ВУЗы на заочное обучение для получения высшего образования по профилю работы.

Фото: Pixabay

«А мы обучаем наших работников самостоятельно: даем им регламенты сбора, проверки качества, состава и срока годности продуктов. Также предоставляем скрипты общения с клиентами в различных ситуациях. Клиенты часто опасаются, что им привезут плохие продукты, и наша задача обучить персонал действовать так, чтобы после первого же обращения эти опасения развеялись, и клиенты поняли, что на наших сборщиков и курьеров полностью можно положиться», – рассказывает Марина Вавилова, территориальный менеджер «Сбермаркета» в городе Ижевске.

Кстати, в рамках нацпроекта «Демография», инициированного президентом России Владимиром Путиным, ижевчане – не только молодежь, но и старшее поколение – также могут обратиться за получением новых профессиональных компетенций в центр занятости. Средний базовый курс длится около трех месяцев, причем многие курсы можно пройти дистанционно.

Фото: Сергей Грачев

«Этот проект продлится до 2024 года. В нем могут участвовать как люди, которые сейчас не работают, так и те, кто работает, но задумывается о повышении своей квалификации, либо рассматривает переход к самозанятости. Спектр очень широкий. Заявление можно подать через портал «Работа в России», посмотреть перечень направлений обучения – там же. В центр занятости даже не обязательно являться физически. Но если человек придет, наши специалисты, конечно, все ему объяснят и помогут определиться с тем, что ему нужно», – говорит Лилия Мухамедзянова, заместитель директора Республиканского ЦЗН по городу Ижевску и Завьяловскому району.

Кстати, в 2020 году центр занятости Удмуртии вступил в модернизацию, перейдя от формата оказания услуг к формату решения проблем. Теперь человек, находящийся в поисках работы, не просто получает список вакансий и идет их отрабатывать, а получает консультацию, помогающую понять, подходит ли ему его профессия и есть ли смысл повысить компетенцию.

ЧТОБЫ РАБОТАТЬ ХОТЕЛОСЬ

Специалисты по подбору персонала единогласно заявляют: потребность популяризации рабочих профессий на данный момент остается очень большой. Стереотип, что «рабочий не будет получать много» все еще достаточно силен, а отсутствие высшего образования часто ошибочно приравнивается к отсутствию квалификации. Пока интерес к рабочим профессиям со стороны молодежи недостаточен для того, чтобы закрыть потребности бизнеса. Тем не менее на преодоление стереотипов сейчас направлено множество мероприятий, от таких крупных, как Национальный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia [ВорлдСкиллс Раша]) до местных программ. Но очень много зависит и от самого работодателя: какую зарплату и условия труда он обеспечивает, как позиционирует свое предприятие в глазах работающих и будущих сотрудников. Ну и, конечно же, какие гарантии предоставляет.

Например, у сотрудников ИОМЗ есть возможность получать питание по льготным ценам и за счет предприятия посещать спортивно-оздоровительные организации, а также пользоваться услугами ДМС, получать надбавку за стаж работы на предприятии. Работники, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, всегда могут рассчитывать на материальную помощь от работодателя, а для работников, не имеющих собственного жилья, разработаны меры поддержки.

Для работников «Аксиона» также предусмотрен полный соцпакет. Соблюдаются все гарантии, предусмотренные трудовым законодательством. Кроме того, каждому сотруднику после года работы на предприятии выдается социальная карта, на которую ежегодно зачисляются финансовые средства. Можно расплатиться картой в кафе и столовых предприятия питания «Гостиный двор», приобрести абонемент в физкультурно-оздоровительный комплекс «Аксион», пройти обследование в медицинском центре «Аксион», оплатить отдых свой и детей в оздоровительном комплексе «Березка».

Фото: Pixabay

На предприятии предусмотрен ряд стимулирующих выплат для молодых работников. Среди них компенсация за найм жилья иногородним молодым работникам, «подъемные» при трудоустройстве на работу, ежемесячная надбавка молодым специалистам в период адаптации. Для молодых людей, которые пришли на предприятие после окончания службы в рядах Российской Армии, предусмотрена единовременная выплата при устройстве на работу. Мы активно содействуем профессиональному и карьерному росту своих сотрудников. Молодежь активно участвует в общественной и спортивной жизни предприятия, в художественной самодеятельности, а также в различных городских и республиканских конкурсах. На «Аксионе» сложилась команда высококлассных управленческих, инженерно-технических и рабочих кадров», - подчеркнул Андрей Манылов, начальник управления персонала АО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг».

Если вас заинтересовали вакансии предприятий, дополнительную информацию вы можете получить по адресам:

Служба доставки «Вмиг»:

Тел.: 97-00-65

vk.com/dostavkavmig

«Аксион-холдинг»:

axion.ru/rabota-v-izhevske-vakansii/rabnew

АО «Ижевский опытно-механический завод»:

www.iomz.ru

Тел.: +7 3412 223-033

+7 3412 222-888 доб.: 174

e-mail: agv@iomz.ru

«Сбермаркет»:

Модернизированный центр занятости находится на 40 лет Победы, 136.

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