Последние новости Ижевска на утро 7 октября 2021 года: обязательная вакцинация от коронавируса и ремонт УдГУ

Что произошло в Ижевске и Удмуртии пока вы спали?
Доброе утро, Ижевск! Сегодня четверг, 7 октября. Синоптики обещают до +9°C, без осадков. Комсомолка» собрала последние новости Ижевска на утро 7 октября одной строкой:
В изнасиловании 79-летней односельчанки обвиняют 47-летнего жителя Удмуртии
Почему заболеваемость коронавирусом в Удмуртии продолжает увеличиваться, несмотря на вакцинацию
Житель Удмуртии больше недели похищал спиртное с витрин магазинов
в сексуальном насилии над незнакомкой подозревают жителя Удмуртии
Организаторы ижевского стендап клуба: «Выступления на ТНТ уже не популярны»
Далее с подробностями:
Ремонтируют четвертый корпус Удмуртского государственного университета ?
Традиционные цвета планируют сохранить
Жители города увидели университет в строительных лесах. Мы узнали, какие там работы проводятся и будут ли реставрировать профилакторий. Подробности
Для каких категорий граждан вакцинация будет обязательной?
В Удмуртии определились с перечнем категорий граждан, подлежащих вакцинации от коронавируса
Некоторые категории граждан будут должны поставить вакцину от коронавируса. Обязательно. Срок на первый компонент – до 1 ноября 2021 года. Подробности
Что хотели, но так и не построили в Ижевске?
Что планировали сделать на месте театра Короленко в Ижевске?
В Ижевске могли построить аквапарк, Центр Удмуртской культуры и второй зоопарк. Но что-то из этого – не правда. Ответ вы найдете по ссылке. Подробности