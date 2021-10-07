Последние новости Ижевска на утро 7 октября 2021 года: обязательная вакцинация от коронавируса и ремонт УдГУ

Что произошло в Ижевске и Удмуртии пока вы спали?

Доброе утро, Ижевск! Сегодня четверг, 7 октября. Синоптики обещают до +9°C, без осадков. Комсомолка» собрала последние новости Ижевска на утро 7 октября одной строкой:

В изнасиловании 79-летней односельчанки обвиняют 47-летнего жителя Удмуртии

Почему заболеваемость коронавирусом в Удмуртии продолжает увеличиваться, несмотря на вакцинацию

Житель Удмуртии больше недели похищал спиртное с витрин магазинов

в сексуальном насилии над незнакомкой подозревают жителя Удмуртии

Организаторы ижевского стендап клуба: «Выступления на ТНТ уже не популярны»

Далее с подробностями:

Ремонтируют четвертый корпус Удмуртского государственного университета ?

Традиционные цвета планируют сохранить

Жители города увидели университет в строительных лесах. Мы узнали, какие там работы проводятся и будут ли реставрировать профилакторий. Подробности

Для каких категорий граждан вакцинация будет обязательной?

В Удмуртии определились с перечнем категорий граждан, подлежащих вакцинации от коронавируса

Некоторые категории граждан будут должны поставить вакцину от коронавируса. Обязательно. Срок на первый компонент – до 1 ноября 2021 года. Подробности

Что хотели, но так и не построили в Ижевске?

Что планировали сделать на месте театра Короленко в Ижевске?

В Ижевске могли построить аквапарк, Центр Удмуртской культуры и второй зоопарк. Но что-то из этого – не правда. Ответ вы найдете по ссылке. Подробности