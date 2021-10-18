Последние новости Ижевска на утро 18 октября 2021 года: частые самолеты над городом и новые рекорды коронавируса

Рассказываем о главных новостях Ижевска в утреннем обзоре
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
Доброе утро, Ижевск! Сегодня, 18 октября, в Ижевске ожидается теплая погода. Готовьтесь к новой рабочей неделе, а «Комсомолка» будет держать вас в курсе главных новостей одной строкой:
- Фотофакт: трамвайную остановку «ЦУМ» и пешеходный переход в Ижевске вернули на прежнее место
- 4 рецепта домашнего хлеба от ижевчан
- Двух принципиальных противников масочного режима в общественном транспорте оштрафовали в Ижевске
- Погода на неделю в Ижевске: понижение температурного фона и последние дни без снега
- Подозреваемого в вымогательстве 100 тысяч рублей задержали в Ижевске
- Бесплатная выездная вакцинация животных идет в Ижевске
- 7 пролетных строений заменят на мосту через реку Юнда в Удмуртии
- 39-летний житель Удмуртии привез из Москвы почти 100 г наркотиков
ДАЛЕЕ С ПОДРОБНОСТЯМИ:
Почему так много самолетов?
Ижевчане заметили увеличение количества самолетных следов в небе над Ижевском. Фото: Полина Андрианова
Жители Ижевска начали замечать, что над городом стали чаще пролетать самолеты. Министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Алексей Горбачев связал этот факт с изменением структуры воздушного пространства.
Лоси и медведь на одной поляне
Дикие животных заметили на одной поляне в Удмуртии. Фото: canva.com
Необычный материал недавно был снят в природном парке «Шаркан». На видео мирно гуляет группа лосей и один косолапый.
Новые антирекорды два дня подряд
Рекорд по заболеваемости коронавирусом в Удмуртии обновлялся два дня подряд
Фото: pixabay.com
Целых два дня подряд (в субботу и воскресенье) в Удмуртии фиксировали максимальное число заболевших коронавирусом. 16 октября стало известно о 361 случае, а 17 октября – о 368.