Последние новости Ижевска на утро 19 октября 2021 года: тысяча повторных зараженных коронавирусом и смертельное ДТП с грузовиком

В аварии скончались молодая девушка и двухлетний ребенок Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

Доброе утро, Ижевск! Сегодня, 19 октября, в Ижевске ожидается пасмурная. Собирайтесь на работу, а «Комсомолка» будет держать вас в курсе главных новостей одной строкой:

- Новый рекорд: за последние сутки коронавирусом в Удмуртии заболели 369 человек

- Междугородний автобус из Ижевска загорелся на трассе под Пермью

- Пьяный житель Удмуртии поджег принадлежащий женщине автомобиль из хулиганских побуждений

- «Ижсталь» увеличила реализацию по итогам 9 месяцев

- «Один из столпов ракетной специальности»: на 98-м году жизни скончался оружейник Владимир Гринберг

- «КамАЗ» насмерть сбил 46-летнюю женщину на трассе в Удмуртии

- «Автомобиль, вещи и лодку обнаружили на берегу»: в Воткинском пруду утонул пожилой рыбак

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Более тысячи заболели повторно

22 повторно зараженных коронавирусом скончались Фото: Амир Закиров

За все время пандемии через 90 и более дней после первого эпизода заболевания повторно коронавирус «подцепил» 1 041 житель Удмуртии. 22 из них скончались.

Лишенный прав не справился с автомобилем

Мужчина не справился с управлением автомобиля уже будучи лишенным водительских прав Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

16 октября на восемнадцатом километре автодороги «Яр – Зюино» в Удмуртии произошла авария со смертельным исходом. Лишенный водительских прав 48-летний автомобилист не справился с управлением, вылетел в кювет и опрокинулся.

Конец водным путешествиям

Прокатиться на теплоходе получится следующей весной Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Сезон навигации заканчивается в Удмуртии, поэтому рейсы теплоходов по Ижевскому пруду прекращаются до весны. К тому же в «Парках Ижевска» сообщили о закрытии летнего сада им. Горького 20 октября.

Авария с двумя легковушками и грузовиком

В страшной аварии скончались молодая девушка и двухлетний ребенок Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

Вчера, 18 октября, в Игринском районе Удмуртии (около деревни Лонки-Ворцы) произошло еще одно смертельное ДТП. Предварительно известно, что водитель грузовика «Урал» снес два легковых автомобиля «Шевроле Лачетти» и «Рено Дастер». В аварии скончались молодая девушка и двухлетний ребенок.