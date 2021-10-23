Яркий вкус осени в заведениях Ижевска

Самые необычные сочетания вкусов в Ижевске Фото: pixabay.com

Чай, кофе, глинтвейн, пунш – отличные способы согреться, поднять себе настроение и просто насладиться приятным вкусом. В статье мы подобрали осенние напитки из разных заведений Ижевска с необычными названиями и сочетаниями ингредиентов.

COFFEE MOOSE

Пунш «Юдзубери»

Этот яркий осенний напиток изготовлен на основе черного листового чая с добавлением пюре юдзу (растение рода Цитрус, является продуктом естественной гибридизации мандарина и ичанского лимона), имбирного сиропа, черной смородины с долькой апельсина. Благодаря юдзу, пунш имеет немного терпкий вкус.

Латте«Васильковый»

Необычный напиток в состав которого входят: эспрессо, молоко, сироп «Бабл гам», сироп «Мята», голубая матча и цветы василька. Горячий эспрессо согреет вас этой осенью, а мятный сироп и цветы василька подарят вкус свежести и лета.

Фото: кофейня «Coffee Moose»

Ромашковый чай с грушей и юдзу

Ромашковый чай – очень полезен. Он благотворно влияет на нервную систему, помогает снять напряжение после тяжелого трудового дня. А в сочетании с грушевым пюре, пюре юдзу и тимьяном мы получаем необычный напиток с легкой грушевой сладостью и цитрусовой кислинкой.

Фото: кофейня «Coffee Moose»

Латте «Тибетский»

Еще один напиток с интересным сочетанием продуктов и пряным вкусом. В его состав вошли: эспрессо, молоко, пряный чай масала, тыквенный сироп и корица.

Матча-латте «Оранж»

Чай матча все больше набирает популярность. Он укрепляет иммунитет, помогает в борьбе с лишним весом, заряжает энергией и повышает работоспособность. С добавлением миндального молока и апельсинового сиропа вкус напитка станет мягким, а апельсин придаст ему сладко-кислый вкус.

Фото: кофейня «Coffee Moose»

ЛИТЕРАТУРНАЯ КОФЕЙНЯ «ЧАШКА»

Пунш – безалкогольный коктейль на основе ягод, фруктов и соков. Отличный вариант для пасмурной осени.

Пунш клюквенный

Пунш на основе клюквенного морса и чая, тимьяна, ягод клюквы, кардамона и карамельного сиропа, который подарит напитку сладкую нотку.

Пунш манговый

Пунш на основе апельсинового сока с добавлением пюре и сиропа манго, гвоздики, корицы и апельсинов, которые добавят кислинки в этот осенний напиток.

Фото: литературное кафе «Чашка»

Пунш пряное яблоко

Пунш, приготовленный на яблочном и грейпфрутовом соке. А в сочетании с пюре нектарина, корицей, гвоздикой и тимьяном этот напиток обретет приятную пряность.

MOLOKO

«Медовая груша»

Напиток напоминает вкусом грушу с медом. В его состав входят: сливки, кофе, топпинг из груши, молотый имбирь, молоко и мед.

Фото: кофейня «Moloko»

Вишнево-гранатовый пунш

Пунш на вишневом и гранатовом соке с добавлением пряностей, ягод смородины и базилика согреет вашу осень и добавит в нее пикантных ноток.

«Цитрусовый шоколад»

Изначально шоколад был не плиткой, а горячим горьким напитком. «Цитрусовый шоколад» – это темный горячий шоколад с добавлением цедры апельсина, молока и специй для яркого и немного пряного вкуса.

Фото: кофейня «Moloko»

«Кокосовый какао»

Иногда хочется чего-то вкусного, роскошного и необычного. Кокосовый какао – один из таких напитков. В его составе: кокосовое молоко, какао и кокосовая стружка. Это горячий напиток с экзотическим вкусом.

Фото: кофейня «Moloko»

Лавандовый чай с ежевикой

Лавандовый чай – отличный напиток для снятия стресса и поднятия настроения. В сочетании с ежевикой он подарит приятное послевкусие и зарядит положительными эмоциями на весь день.

Фото: кофейня «Moloko»

КАФЕ «ЛАКРИЦА»

Чай «Таежный сбор»

В состав сбора входят: иван-чай, рябина, душица, листья брусники, листья смородины и сосновые почки. Еще один витаминный напиток, который отлично подойдет для осеннего чаепития.

Чай «Тропические фрукты»

Осенью так хочется хоть на мгновение окунуться в лето. Этот напиток состоит из следующих компонентов: гибискуса, цедры апельсина и лимона, а также кусочков ананаса, папайи и абрикоса. Тропический чай подарит приятные мгновения своим экзотическим вкусом.

Фото: кофейня-кондитерская «Лакрица»

Чай «Лесные ягоды»

Ягодный чай – прекрасная возможность насладиться в осенний период вкусом лесных ягод, которые так напоминают о лете. В составе напитка: гибискус, смородина, малина, ежевика, клюква, листья земляники.

Фото: кофейня-кондитерская «Лакрица»

Чай «Облепиха – лимон»

Чай с облепихой – очень полезный, благодаря своим целебным свойствам. А благодаря сочетанию лимона и меда его полезные свойства только усилятся. Клубничный топпинг и мята станут отличным украшением этого напитка и добавят ему приятную сладость.

Фото: кофейня-кондитерская «Лакрица»

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