Цукаты, запеканка и суп-пюре: ТОП-4 блюда из тыквы, которые понравятся ижевчанам

Четыре рецепта, которые удивят ваших домочадцев
Фото: pixabay.com
Хэллоуин вот-вот наступит, а у вас осталась тыква? Мы знаем применение! «Комсомолка» собрала четыре необычных рецепта, чтобы побаловать домашних и вкусно отметить праздник.
СУП-ПЮРЕ «ПРЯНОСТИ И СТРАСТИ»
Фото: Ольга Кручинская, сертифицированный диетолог, instagram.com/panda_olga/
Ингредиенты:
- 600 грамм тыквы
- 350 грамм моркови
- 1 крупная луковица
- 2 картофелины
- 100 грамм кешью
- 2 зубчика чеснока
- 3 сантиметра имбиря
- 250 грамм кокосового молока
- 1 чайная ложка молотого кориандра
- 1 чайная ложка копченой паприки
- 2 чайные ложки черной соли
- 1 столовая ложка горчичного масла
Специи по вкусу
Как приготовить?
Для начала нужно очистить овощи: тыкву, морковь и картофель. Нарезаем и отправляем в пароварку. Пока овощи готовятся, чистим и нарезаем мелко лук и чеснок. После разогреваем масло на сковороде и отправляем туда лук и чеснок. Добавляем специи и держим 5 – 7 минут на слабом огне, помешиваем, чтобы не подгорели. Отдельно обжариваем кешью до румяного цвета. Нагреваем молоко.
Остается только измельчить все продукты в блендере до мягкой консистенции. Ну и добавить соль по вкусу.
ТЫКВЕННАЯ ЗАПЕКАНКА
Фото: Ольга Маркова
Ингредиенты:
- 400 грамм тыквы
- 100 грамм твердого сыра
- 100 грамм натурального йогурта
- 2 яйца
- 1 веточка тимьяна
- Соль и перец по вкусу
Как приготовить?
Чистим и нарезаем тыкву небольшими кусочками. Далее отвариваем или готовим на пару. Кстати, тыкву можно запечь в духовке с небольшим добавлением масла, пока она не станет мягкой.
Сливаем лишнюю воду и оставляем тыкву. Пока она остывает, натираем сыр на мелкой терке. Взбиваем яйца с йогуртом и добавляем соль и перец. Тыква остыла. Измельчаем ее в блендере или разминаем вилкой. Смешиваем тыкву, сыр и яичную смесь, добавляем листочки тимьяна и хорошенько перемешиваем.
Форму для запекания ополаскиваем и вливаем туда получившуюся массу. Ставим в форму с водой бОльшего размера.
Отправляем в заранее разогретую до 180 градусов духовку на 25–30 минут.
Запеканку можно подавать с натуральным йогуртом.
ТЫКВЕННЫЕ ЦУКАТЫ
Фото: Алена Широких
Ингредиенты:
- 1 килограмм тыквы
- Полкилограмма сахара
- 1 лимон
Как приготовить?
Для начала чистим тыкву и нарезаем кубиками 2х2. Далее отправляем в емкость с сахаром на сутки. Затем отправляем тыкву вариться. Добавляем сок лимона и доводим массу до кипения. Спустя три минуты выключите огонь и остудите тыкву. Затем нужно снова довести ее до кипения и остудить. Повторяем это 3–4 раза.
Выложите тыкву на дуршлаг, чтобы весь сироп стек на час. Далее застелите противень пергаментом для выпечки, выложите кусочки тыквы и отправляйте в духовку, разогретую до 100 градусов. Сушите будущие цукаты 5–6 часов с приоткрытой дверцей.
Затем разложите кусочки тыквы на что-нибудь и оставьте на сутки в хорошо проветриваемом помещении.
Добавьте немного крахмала в сахарную пудру и обваляйте цукаты.
ТЫКВА С БЕКОНОМ И КАШТАНАМИ
Фото: Ольга Маркова
Ингредиенты:
- 800 грамм мякоти тыквы
- 100 грамм сырокопченого бекона
- 30 каштанов
- 2-3 зубчика чеснока
- 1 столовая ложка оливкового масла
- 1 веточка тимьяна
- 1 столовая ложка кунжута
- 2 столовые ложки воды
- Соль и перец по вкусу
Как приготовить?
Для начала нарезаем каштаны крест-накрест. Выкладываем их на противень и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 7–10 минут. Затем достаем каштаны и остужаем.
Нарезаем бекон небольшими полосками, а тыкву – крупным кубиком. Мелко рубим чеснок.
Наливаем масло на разогретую сковороду, обжариваем бекон и чеснок 3 минуты. После этого добавляем тыкву и каштаны. Накрываем крышкой и перемешиваем содержимое в течение 10 минут.
Далее вливаем пару ложек воды, добавляем тимьян, перец и соль. Готовим еще две минуты.
По желанию, украшаем кунжутом.
Приятного аппетита!
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