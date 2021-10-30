Цукаты, запеканка и суп-пюре: ТОП-4 блюда из тыквы, которые понравятся ижевчанам

Четыре рецепта, которые удивят ваших домочадцев Фото: pixabay.com

Хэллоуин вот-вот наступит, а у вас осталась тыква? Мы знаем применение! «Комсомолка» собрала четыре необычных рецепта, чтобы побаловать домашних и вкусно отметить праздник.

СУП-ПЮРЕ «ПРЯНОСТИ И СТРАСТИ»

Фото: Ольга Кручинская, сертифицированный диетолог, instagram.com/panda_olga/

Ингредиенты:

- 600 грамм тыквы

- 350 грамм моркови

- 1 крупная луковица

- 2 картофелины

- 100 грамм кешью

- 2 зубчика чеснока

- 3 сантиметра имбиря

- 250 грамм кокосового молока

- 1 чайная ложка молотого кориандра

- 1 чайная ложка копченой паприки

- 2 чайные ложки черной соли

- 1 столовая ложка горчичного масла

Специи по вкусу

Как приготовить?

Для начала нужно очистить овощи: тыкву, морковь и картофель. Нарезаем и отправляем в пароварку. Пока овощи готовятся, чистим и нарезаем мелко лук и чеснок. После разогреваем масло на сковороде и отправляем туда лук и чеснок. Добавляем специи и держим 5 – 7 минут на слабом огне, помешиваем, чтобы не подгорели. Отдельно обжариваем кешью до румяного цвета. Нагреваем молоко.

Остается только измельчить все продукты в блендере до мягкой консистенции. Ну и добавить соль по вкусу.

ТЫКВЕННАЯ ЗАПЕКАНКА

Фото: Ольга Маркова

Ингредиенты:

- 400 грамм тыквы

- 100 грамм твердого сыра

- 100 грамм натурального йогурта

- 2 яйца

- 1 веточка тимьяна

- Соль и перец по вкусу

Как приготовить?

Чистим и нарезаем тыкву небольшими кусочками. Далее отвариваем или готовим на пару. Кстати, тыкву можно запечь в духовке с небольшим добавлением масла, пока она не станет мягкой.

Сливаем лишнюю воду и оставляем тыкву. Пока она остывает, натираем сыр на мелкой терке. Взбиваем яйца с йогуртом и добавляем соль и перец. Тыква остыла. Измельчаем ее в блендере или разминаем вилкой. Смешиваем тыкву, сыр и яичную смесь, добавляем листочки тимьяна и хорошенько перемешиваем.

Форму для запекания ополаскиваем и вливаем туда получившуюся массу. Ставим в форму с водой бОльшего размера.

Отправляем в заранее разогретую до 180 градусов духовку на 25–30 минут.

Запеканку можно подавать с натуральным йогуртом.

ТЫКВЕННЫЕ ЦУКАТЫ

Фото: Алена Широких

Ингредиенты:

- 1 килограмм тыквы

- Полкилограмма сахара

- 1 лимон

Как приготовить?

Для начала чистим тыкву и нарезаем кубиками 2х2. Далее отправляем в емкость с сахаром на сутки. Затем отправляем тыкву вариться. Добавляем сок лимона и доводим массу до кипения. Спустя три минуты выключите огонь и остудите тыкву. Затем нужно снова довести ее до кипения и остудить. Повторяем это 3–4 раза.

Выложите тыкву на дуршлаг, чтобы весь сироп стек на час. Далее застелите противень пергаментом для выпечки, выложите кусочки тыквы и отправляйте в духовку, разогретую до 100 градусов. Сушите будущие цукаты 5–6 часов с приоткрытой дверцей.

Затем разложите кусочки тыквы на что-нибудь и оставьте на сутки в хорошо проветриваемом помещении.

Добавьте немного крахмала в сахарную пудру и обваляйте цукаты.

ТЫКВА С БЕКОНОМ И КАШТАНАМИ

Фото: Ольга Маркова

Ингредиенты:

- 800 грамм мякоти тыквы

- 100 грамм сырокопченого бекона

- 30 каштанов

- 2-3 зубчика чеснока

- 1 столовая ложка оливкового масла

- 1 веточка тимьяна

- 1 столовая ложка кунжута

- 2 столовые ложки воды

- Соль и перец по вкусу

Как приготовить?

Для начала нарезаем каштаны крест-накрест. Выкладываем их на противень и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 7–10 минут. Затем достаем каштаны и остужаем.

Нарезаем бекон небольшими полосками, а тыкву – крупным кубиком. Мелко рубим чеснок.

Наливаем масло на разогретую сковороду, обжариваем бекон и чеснок 3 минуты. После этого добавляем тыкву и каштаны. Накрываем крышкой и перемешиваем содержимое в течение 10 минут.

Далее вливаем пару ложек воды, добавляем тимьян, перец и соль. Готовим еще две минуты.

По желанию, украшаем кунжутом.

Приятного аппетита!

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