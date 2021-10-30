Итоги недели в Ижевске: пожар в ГКБ №6, новые коронавирусные ограничения и стройка у Свято-Михайловского собора

Новые коронавирусные ограничения, очереди в пунктах вакцинаци - об этих и других новостях минувшей недели Фото: pixabay.com

Сегодня суббота, 30 октября. Самое время подвести итоги минувшей недели. «Комсомолка» собрала главные новости к этому часу одной строкой:

- О коронавирусной обстановке в Удмуртии рассказали на федеральном канале

- Муниципальных служащих в Шарканском районе Удмуртии наказали за предоставление недостоверной информации о доходах

- 7 новых остановочных павильонов установили в Ижевске

- Троллейбус врезался в торговый павильон в Ижевске

- Пятнадцатилетняя Яна Александрова из Малой Пурги получила медаль Совета Федерации за спасение утопающего

- Почти 22 тысячи жителей Удмуртии привились от коронавируса за 4 дня

- Площадки для выгула собак обустраивают на ул. Оружейника Драгунова и на ул. Берша в Ижевске

- Подрядчика оштрафовали за срыв сроков ремонта улицы Ворошилова в Ижевске

- Находящийся под домашним арестом глава Октябрьского района Алексей Девяткин может быть уволен еще до окончания следствия

ДАЛЕЕ С ПОДРОБНОСТЯМИ:

Никто не пострадал

В квадрате отмечена область возгорания. Фото: Павел Клыков

27 октября около 19 часов вечера ижевчане сообщили в социальных сетях о пожаре в ГКБ №6. Возгорание прокомментировал в социальных сетях глава Удмуртии Александр Бречалов. По предварительным данным, пожар возник в складском помещении на седьмом этаже. Пожарные и медперсонал эвакуировали 74 пациентов. Никто не пострадал.

Что построят у Свято-Михайловского собора?

Пока площадка выглядит пустынной. Фото: Игорь Бобров

Недалеко от Свято-Михайловского собора, на перекрестке улиц Бородина и Свободы, начали очищать участок от деревьев. В Минстрое Удмуртии сообщили «Комсомолке», что разрешение на стройку в этом районе не выдавалось. Однако МВД по республике вплоть до 23 ноября имеет право на возведение административного здания в квартале, ограниченном улицами Бородина, Свободы, Красногеройской и В. Сивкова.

Массовая вакцинация

Многие приходят на прививку во время обеденного перерыва Фото: Амир Закиров

Жители Ижевска пожаловались на огромные очереди в Центре общественного здоровья города, где проводили вакцинацию населения. «Комсомолка» собрала фото скопления желающих привиться, однако Эльвира Пинчук заявила, что общих очередей в Центре нет.

Ограничения изменили

Дополнительные антиковидные меры введены в Удмуртии Фото: Амир Закиров

Вчера в Удмуртии ввели дополнительные антиковидные меры, которые заработают уже в понедельник, 1 ноября. Они касаются непродовольственных магазинов и заведений общепита. А также стало известно, как будут работать образовательные учреждения после 7 ноября.