Потеря обоняния при коронавирусе: сталкиваются ли с ней жители Ижевска и что им советуют врачи

Как вернуть после ковида любимые запахи? Фото: Екатерина АРДАШЕВА

Потеря обоняния и появление несуществующих запахов – один из характерных симптомов Covid-19. «Комсомолка» решила узнать, как часто с этой проблемой сталкиваются ижевчане и что можно сделать для ее решения.

Вместе с экспертом, врачом-неврологом 8-й ГКБ, аспирантом ИГМА Линаром Фаимовым, который недавно успешно выступил с докладом о клинических особенностях нарушения обоняния при коронавирусной инфекции на межрегиональной конференции «Неврологические чтения в Перми», мы попытаемся разобраться в том, почему пропадают запахи.

НАРУШЕНИЕ ОБОНЯНИЯ ПОСЛЕ КОВИДА: КАК В ИЖЕВСКЕ?

Согласно данным опроса, проведенного на портале IZHLIFE 1 октября 2021 года, обоняние исчезало, но быстро восстановилось примерно у половины ижевчан, переболевших ковидом. Почти 22 % опрошенных жителей Ижевска лишились способности ощущать запахи на несколько месяцев, и лишь около 16 % при подтвержденном ковиде не испытывали проблем с обонянием. А около 15 % признались, что ощущали во время болезни или после нее странные запахи, – по-научному это явление называется фантосмия, хотя в интернете часто можно встретить термин «фантомные запахи», который врачи, кстати, считают некорректным и не используют.

Фото: Архив КП

«Сначала я постоянно чувствовала запах пота и не могла понять: это от меня, что ли, пахнет? А затем в какой-то момент все стало пахнуть одинаково – цветы, салат «Зимний», любимые духи – чем-то противно-сладким. Это продолжается уже год», – жалуется ижевчанка Людмила.

Многие из опрошенных рассказали о том, что после ковида постоянно ощущают запах сигарет, также часто упоминается «невнятный сладковатый запах», запах «жареного лука», «рыбы», «гари», «гниения» и даже «мертвечины». Автор данной статьи тоже испытала на себе, что такое фантосмия: в начале 2020-го, когда еще не делали анализов, я перенесла заболевание, очень похожее на коронавирус по симптоматике, а затем около месяца меня преследовал четкий запах машинного масла. Осенью 2021 года у меня был подтвержден ковид, после чего в моем носу прочно поселился запах… апельсиновой кожуры! Правда, всего на несколько дней.

Отсутствие обоняния вгоняет многих пациентов в уныние Фото: Полина Андрианова

Изменение вкуса пищи – еще одно частое последствие коронавируса. Строго говоря, это то же самое изменение обоняния, так как основные вкусы – соленый, сладкий, кислый и горький – пациенты продолжают чувствовать почти без изменений. А вот оттенки, обусловленные ароматом пищи, меняются. Чаще всего появляется отвращение к мясу – кажется, что оно «с душком»; а для кого-то вся еда начинает «отдавать мылом».

«Полностью пропадало обоняние. Спустя время частично вернулось, но через два месяца любое мясо, яйца и многие другие продукты начали отвратительно пахнуть. Пришлось отказаться от многих привычных продуктов питания», – рассказывает жительница Ижевска Лариса.

Любимая пища после перенесенного ковида может казаться отвратительной Фото: Екатерина АРДАШЕВА

Случается, что базовые вкусы тоже меняются. Так, несколько ижевчан признались, что после коронавируса вся пища кажется им пересоленной. Или сладкой.

«Когда вернулся вкус – он был изменен, все было очень сладкое, даже яйца», – делится Екатерина.

Кстати, полученная нами статистика подтверждается исследованиями Линара Фаимова, опросившего 142 пациентов в возрасте от 18 до 50 лет: ковид без потери обоняния переносят всего лишь около 15–16 % ижевчан.

«Около 15 % исследуемых респондентов перенесли Ковид-19 бессимптомно. У 77 % нарушение обоняния протекало в сочетании с другими жалобами (лихорадкой, кашлем, одышкой). И только у 8 % отмечалось изолированное нарушение обоняния. Женщины чаще мужчин жаловались на нарушение восприятия запахов, хуже различали запахи. У большинства респондентов – 61,5 % опрошенных – отмечалось снижение обоняния. Полное отсутствие обоняния наблюдалось у 38 % респондентов, среди них было большинство возрастных пациентов, находящихся на стационарном лечении. В 14 % случаев наряду со снижением обоняния пациенты не могли распознать ранее знакомые виды запахов. В эту группу вошли также пациенты, у которых в редких случаях возникали обонятельные галлюцинации», – рассказывает эксперт.

У многих ковид вызывает отвращение к любому мясу Фото: pixabay.com

ВСЕГДА ЛИ КОРОНАВИРУС – ПРИЧИНА НАРУШЕНИЯ ОБОНЯНИЯ?

Нет. Просто в последнее время этому симптому начали уделять много внимания как одному из характерных для новой инфекции. Кстати, по данным Минздрава Удмуртии, при заболевании коронавирусом наиболее распространенного сейчас регионе штамма «дельта» данный симптом может вообще не проявляться.

Вместе с тем потеря обоняния (аносмия) может сопровождать другие инфекционные заболевания, заболевания нервной системы и нарушения обмена веществ, а также проявляться в ответ на воздействие токсинов и в качестве побочного эффекта при приеме некоторых лекарств.

Строго говоря, обычно способность ощущать запахи пропадает или искажается по двум причинам. Первый случай – проблемы в носоглотке. При некоторых ОРВИ, аллергических ринитах, а также новообразованиях носовой полости развиваются воспаление и отек, которые препятствуют контакту молекул пахучих веществ с обонятельными рецепторами.

Иногда после болезни искажаются даже запахи, которые раньше были приятны Фото: Екатерина АРДАШЕВА

Так, примерно треть ижевчан, опрошенных Линаром Фаимовым в ходе исследований, признались, что теряют обоняние регулярно при любом ОРВИ, – как выяснилось, из-за сопутствующих хронических патологий носоглотки. У 43 % опрошенных нарушение обоняния при респираторных инфекциях возникало редко, но все же имело место, а никогда не отмечали такого симптома 23 % ижевчан.

Другой причиной потери или изменения обоняния может быть нарушение передачи нервных импульсов при травмах головы или опухолях мозга, сопровождающихся повреждением обонятельного нерва или обонятельной коры. При таких заболеваниях, как болезнь Паркинсона и болезнь Альцгеймера, подобный симптом также возможен.

Ранее считалось, что «ковидная аносмия» никогда не сопровождается насморком, как это бывает при других респираторных инфекциях, но штамм «дельта» и здесь стал исключением, «замаскировавшись» под более привычную нам ОРВИ с течением из носа и заложенностью.

ПОЧЕМУ ПРОПАДАЕТ ОБОНЯНИЕ ПРИ КОВИДЕ

На этот счет есть несколько гипотез: возможно, вирус действует на уровне носоглотки, а возможно, и на уровне мозга. Механизм нарушения обоняния при этой инфекции до сих пор активно изучается.

«Было рассмотрено четыре основных сценария для объяснения дисфункции обоняния у пациентов с Covid-19 (Ковид-19). Это заложенность носа, в связи с чем запахи просто «не доходят» до зоны рецепторов; потеря нейронов обонятельных рецепторов; повреждение опорных клеток обонятельного эпителия, что ведет к бездействию рецепторов, но не к их гибели и, наконец, поражение обонятельных центров мозга. Согласно последней теории вирус способен проникать через решетчатую пластинку непосредственно в мозг – к обонятельной луковице и обонятельной коре. Это происходит в результате разрушения эпителия гематоэнцефалического барьера, то есть через кровь. И если обоняние у пациента не восстанавливается больше месяца, высока вероятность, что это нарушения именно на уровне мозговой коры, такое состояние требует консультации невролога», – говорит врач-невролог 8-й ГКБ, аспирант ИГМА Линар Фаимов.

Тяжелое течение коронавируса не всегда сопровождается потерей обоняния Фото: Архив КП

Интересно, что аносмия чаще возникает при легком течении болезни. Как объясняет эксперт, по некоторым данным, это зависит от индивидуальных особенностей дыхательных путей. Дело в том, что коронавирус проникает в организм, используя в качестве «ворот» определенный белок, фермент, который присутствует в мембране клеток. Этот белок в большом количестве имеется у опорных клеток, которые «обслуживают» нейроны, так что по одной из версий основной мишенью считаются именно они, а не рецепторы, которые данным белком не располагают. Однако у части пациентов этот фермент более характерен для клеток выстилки нижних дыхательных путей, чем теоретически может объясняться быстрое развитие ковидной пневмонии без стадии потери обоняния.

Если же говорить об искаженном восприятии запахов и фантосмии, то эти явления, по словам Линара Фаимова, также связаны с возможным проникновением вируса в обонятельную кору и появлением обонятельных галлюцинаций из-за ее поражения. Чаще всего такая патология встречается у достаточно возрастных пациентов.

Сроки восстановления обоняния и вкуса после коронавируса могут значительно варьироваться, а в ряде случаев нарушения даже могут стать необратимыми. По данным Линара Фаимова, в молодом возрасте восстановление происходит на 77 % лучше и на 70,1 % быстрее, чем у пожилых людей, – в среднем на 10-е сутки от начала заболевания. У 20 % старшей возрастной категории в исследуемой группе обоняние не восстановилось вообще, у половины возрастных респондентов – восстанавливалось в течение месяца.

ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ОПАСНА ПОТЕРЯ ОБОНЯНИЯ

Нарушение обоняния – это не просто неприятно. Часто оно влечет за собой более серьезные последствия, чем само по себе отсутствие запахов.

- Пациент испытывает психологический дискомфорт и снижение аппетита.

- Появляется риск съесть испорченные продукты.

- Пациент не ощущает запахов гари и газа, в результате чего может стать жертвой пожара или коммунальной аварии.

- Пациент может стать профнепригодным для ряда специальностей: повар, парфюмер, сомелье и т.д.

- Потеря обоняния может оказаться только «вершиной айсберга», так как иногда свидетельствует о поражении некоторых областей мозга.

Без обоняния сложно определить, испорчен ли продукт Фото: Екатерина АРДАШЕВА

«Особенно внимательно нужно относиться к этой проблеме пожилым людям, так как у них в результате новой коронавирусной инфекции часто нарушается височная кора и гиппокамп – отделы мозга, связанные с мышлением, эмоциями и долговременной памятью. В результате могут фиксироваться нарушения поведенческих реакций, переключаемости между эмоциями, внимания и памяти вплоть до деменции и болезни Альцгеймера. У людей, имеющих предрасположенность к развитию деменции, она может наступить раньше, после коронавируса», – объясняет Линар Фаимов. Что касается молодого поколения, то оно стало больше подвержено инсультам, – тоже на фоне заболеваемости коронавирусом. Часто потеря обоняния приходит вместе с тревожными расстройствами и паническими атаками.

КАК ВОССТАНОВИТЬ ОБОНЯНИЕ ПОСЛЕ КОРОНАВИРУСА

В первую очередь необходимо правильно диагностировать нарушения. Сделать это самостоятельно нельзя. Если потеря или искажение обоняния причиняют сильное беспокойство, можно пройти дополнительное обследование у отоларинголога и невролога.

Кроме того:

- Облегчить состояние может промывание носа слабым солевым раствором для устранения сухости слизистой оболочки.

- Пациенту следует избегать вдыхания пыли и дыма. В квартире не повредит дополнительное увлажнение воздуха (особенно сейчас, в отопительный сезон).

- Следует исключить курение и употребление алкоголя.

- Для восстановления поврежденных нервных клеток полезны омега-3, витамины С, D, А и группы В, а также препараты цинка.

«Альфа-липоевая кислота (тиоктовая кислота, витамин N) также хорошо себя показывает в восстановлении обоняния и вкуса. Это антиоксидант, защищающий клетки от токсического воздействия. Также используются назальные капли с цитратом натрия. Это вещество связывает кальций, а снижение концентрации кальция в слизистых выделениях носоглотки, по имеющимся данным, способствует улучшению обоняния. А вот капли с кортикостероидами, которые сейчас часто используются в лечении ринитов, так как они хорошо уменьшают отечность, наоборот могут способствовать более интенсивному проникновению вируса», – рассказывает Линар Фаимов.

Пряности могут помочь пробудить вкусы Фото: pixabay.com

В любом случае использование лекарственных средств (и даже витаминов!) следует обсудить с лечащим врачом. Причин две: только врач может верно скорректировать дозировку и длительность курса приема, основываясь на состоянии своего пациента, кроме того, ковид – новая инфекция, рекомендации по лечению которой постоянно меняются, и обывателю за ними просто не уследить.

«Также я использую со своими пациентами обонятельный тренинг. Им предлагаются различные ароматы, которые нужно определить с закрытыми глазами», – говорит эксперт.

Обычно для этой цели применяются ароматические масла: розы, эвкалипта, лимона, бергамота, розмарина, а также чеснок, кофе. Если же пациент желает потренировать обоняние дома, врачи напоминают, что использовать для этой цели раздражающие вещества, например спирты, нельзя. Также с осторожностью к пахучим ингредиентам следует относиться тем, у кого есть склонность к аллергии.

Дополнительно можно стимулировать восстановление обонятельных и вкусовых ощущений путем добавления в пищу натуральных усилителей вкуса и запаха – пряностей (например, имбиря) и цитрусовых – конечно, в разумных пределах, так как эти компоненты также могут вызывать пищевую аллергию и оказывать раздражающее действие на желудочно-кишечный тракт.

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