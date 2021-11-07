Погода на неделю в Ижевске: пасмурно, холодно и сыро

Каких сюрпризов ждать от погоды на грядущей неделе? Фото: Архив «КП» в Ижевске

Новая неделя - новые сюрпризы погоды. Следующая неделя, с 8 по 14 ноября, в Ижевске будет пасмурной по предварительному прогнозу Удмуртского гидрометцентра. Почти постоянно будет идти дождь или мокрый снег. Вторник окажется самым теплым днем. Какую же погоду ждать ижевчанам на следующей неделе?

В понедельник пасмурно и небольшой дождь, а температура воздуха ночью и днем составит +1...+5°С.

Во вторник, 9 ноября, также будет пасмурно и пройдет дождь. Днем до +6°С, вечером +3°С.

В среду, 10 ноября,ожидается переменная облачность и небольшой снег. Днем +2°С, ночью -7°С.

В четверг, 11 ноября, погода мало чем будет отличаться от предыдущего дня. Днем лишь будет на 2 градуса меньше.

В пятницу, 12 ноября, синоптики прогнозируют пасмурную и дождливую погоду, как и в начале недели. Температура не поднимется выше +2°С.

В субботу, 13 октября, будет пасмурно и небольшой снег с дождем. Столбик термометра не покажет выше +3°С.

В воскресенье, 14 ноября,будет единственным солнечным днем за неделю. Однако одеваться следует теплее, температура воздуха будет показывать исключительно отрицательную температуру: -2...-8°С.

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