Последние новости Ижевска на утро 10 ноября 2021 года: регулировавший движение на перекрестке пешеход и 67 новых автобусов

Главные новости Ижевска на утро 10 ноября
Фото: Константин ИВШИН
Доброе утро, Ижевск! Сегодня синоптики обещают нам солнечную и снежную погоду. Температура снизится до -3…-1°С, а на дорогах появится гололедица. Пока вы собираетесь начать рабочий день, не забудьте прочитать обзор новостей одной строкой:
-Обрушение дома в Ижевске 9 ноября: воспоминания о трагедии спустя 4 года
- В ряде микрорайонов Ижевска 10 ноября возможно снижение параметров подачи тепла и горячего водоснабжения
- Сеть борделей накрыли в Ижевске
- Первого замглавы Завьяловского района оштрафовали за «перевод стрелок» на нижестоящую инстанцию
- Стал известен график работы пунктов вакцинации от коронавируса в Ижевске в ноябре
- На 356 маршрут в Ижевске вышел дополнительный автобус
- Пожарный извещатель спас от гибели семью в Кезском районе Удмуртии
- Александр Бречалов: «Спутник Лайт» поступит в Удмуртию на следующей неделе
- Скончавшегося от коронавируса врача в Удмуртии посмертно наградили орденом Пирогова
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Сам себе светофор
Благодаря действиям неизвестного мужчины, движение на данном перекрестке не останавливалось. Фото: группа «Злой ижевчанин» во «ВКонтакте»
Вчера жители Ижевска сообщили о сбое работы светофоров на перекрестке Кирова–Пушкинская. Тогда пешеход-энтузиаст вышел на проезжую часть и сам попытался регулировать движение. В 1 отделе УГИБДД «Комсомолке» сообщили, что сотрудники проводят расследование.
Стамбул, Баку и Алнаши
Фасад аэропорта Ижевска в наши дни
Фото: Амир Закиров
Скоро Ижевский аэропорт начнут реконструировать. Здесь откроют международный терминал. Мы решили вспомнить, куда можно было улететь из столицы Удмуртии несколько десятилетий назад.
Больше новых автобусов!
Всего в городской парк в 2021 году поступило 100 транспортных средств. Фото: пресс-служба АО «ИПОПАТ»
В Ижевск поступили 67 новых автобусов: 47 полунизкопольных «МАЗов» и 20 низкопольных «ЛиАЗов». Последние будут не совсем обычными.
Ограничения пошли на пользу?
Сколько заболевших и выздоровевших было в республике за последние недели. Фото: Полина Андрианова
Закрытие театров и кинотеатров, работа на вывоз заведений общепита, недельные «каникулы» – мы столкнулись со многими ограничениями за месяц из роста заболеваемости и смертности от коронавируса. Узнали, принесли ли данные меры свои плоды.