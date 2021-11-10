Последние новости Ижевска на утро 10 ноября 2021 года: регулировавший движение на перекрестке пешеход и 67 новых автобусов

Главные новости Ижевска на утро 10 ноября Фото: Константин ИВШИН

Доброе утро, Ижевск! Сегодня синоптики обещают нам солнечную и снежную погоду. Температура снизится до -3…-1°С, а на дорогах появится гололедица. Пока вы собираетесь начать рабочий день, не забудьте прочитать обзор новостей одной строкой:

-Обрушение дома в Ижевске 9 ноября: воспоминания о трагедии спустя 4 года

- В ряде микрорайонов Ижевска 10 ноября возможно снижение параметров подачи тепла и горячего водоснабжения

- Сеть борделей накрыли в Ижевске

- Первого замглавы Завьяловского района оштрафовали за «перевод стрелок» на нижестоящую инстанцию

- Стал известен график работы пунктов вакцинации от коронавируса в Ижевске в ноябре

- На 356 маршрут в Ижевске вышел дополнительный автобус

- Пожарный извещатель спас от гибели семью в Кезском районе Удмуртии

- Александр Бречалов: «Спутник Лайт» поступит в Удмуртию на следующей неделе

- Скончавшегося от коронавируса врача в Удмуртии посмертно наградили орденом Пирогова

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Сам себе светофор

Благодаря действиям неизвестного мужчины, движение на данном перекрестке не останавливалось. Фото: группа «Злой ижевчанин» во «ВКонтакте»

Вчера жители Ижевска сообщили о сбое работы светофоров на перекрестке Кирова–Пушкинская. Тогда пешеход-энтузиаст вышел на проезжую часть и сам попытался регулировать движение. В 1 отделе УГИБДД «Комсомолке» сообщили, что сотрудники проводят расследование.

Стамбул, Баку и Алнаши

Фасад аэропорта Ижевска в наши дни Фото: Амир Закиров

Скоро Ижевский аэропорт начнут реконструировать. Здесь откроют международный терминал. Мы решили вспомнить, куда можно было улететь из столицы Удмуртии несколько десятилетий назад.

Больше новых автобусов!

Всего в городской парк в 2021 году поступило 100 транспортных средств. Фото: пресс-служба АО «ИПОПАТ»

В Ижевск поступили 67 новых автобусов: 47 полунизкопольных «МАЗов» и 20 низкопольных «ЛиАЗов». Последние будут не совсем обычными.

Ограничения пошли на пользу?

Сколько заболевших и выздоровевших было в республике за последние недели. Фото: Полина Андрианова

Закрытие театров и кинотеатров, работа на вывоз заведений общепита, недельные «каникулы» – мы столкнулись со многими ограничениями за месяц из роста заболеваемости и смертности от коронавируса. Узнали, принесли ли данные меры свои плоды.