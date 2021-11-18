Последние новости Ижевска на утро 18 ноября 2021 года: вспышка в ночном небе и 1 679 заболевших коронавирусом после вакцинации

Главные новости Ижевска и Удмуртии на 18 ноября
Фото: Эдуард КАРИПОВ
Доброе утро, Ижевск! Сегодня в Удмуртии ожидается резкое похолодание до -8°С и небольшой снег. Одевайтесь теплее и читайте последние новости города и республики одной строкой:
- В школе в Каракулинском районе Удмуртии нашли норовирус
- В Ижевске появится трамвайная остановка «Радио Адам»
- Предприниматель из Удмуртии выплатит компенсацию за торговлю контрафактными «смешариками»
- Движение через железнодорожный переезд на Красноармейской в Ижевске временно перекроют
- Поселение золотоордынской эпохи открыли в Глазовском районе Удмуртии
- 17-летний житель Удмуртии получил условный срок за распространение детской порнографии
- Двое детей пострадали в ДТП на дорогах Удмуртии с интервалом в 15 минут
- Пожарные в Ижевске спасли из огня 7 человек
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НЛО или ракета Роскосмоса?
Странная вспышка замечена в небе над Ижевском (в красном прямоугольнике). Фото: скриншот с видеорегистратора Алексея Шулакова
Вчера вечером жители Ижевска заметили необычную вспышку над городом. В социальных сетях начали активно делиться фотографиями явления и теориями его возникновения.
Еще одни огни над Ижевском
Жители Ижевска строят разные конспирологические теории по поводу странного ночного свечения в небе над городом. Фото: Сергей Павлов
Еще одно свечение в небе поразило ижевчан. В соцсетях снова появились конспирологические теории, но объяснение желтых огней довольно простое.
Инвалиды и аварийный барак
В бараке живут три инвалида: два не ходят, у третьего проблемы с психикой
Фото: Амир Закиров
Очень сложно и страшно находиться в аварийном доме, а инвалидам еще сложнее. Журналист «Комсомолки» узнала, как выживают люди с ограниченными возможностями в одном из бараков Ижевска.
Заболели после прививки
Для достижения коллективного иммунитета в республике планируют привить 80% населения
Фото: Ильяс Бекмансуров
Массовая вакцинация от коронавируса продолжается, однако прививка не дает гарантий от заболеваемости. Ковидом заразились 1 679 жителей республики, которые прошли полный курс вакцинации.