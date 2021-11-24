Последние новости Ижевска на утро 24 ноября 2021 года: споры вокруг закона о QR-кодах и убийство за громкий разговор

Последние новости Ижевска на утро 24 ноября 2021 года Фото: Архив КП

Доброе утро, Ижевск! Сегодня, 24 ноября, синоптики обещают в столице Удмуртии немного снежную погоду, а также предупреждают о гололедице. Настраиваемся на рабочий день и читаем подборку главных новостей одной строкой:

- Из Республиканского детского дома в Ижевске сбежал еще один подросток

- Ж/д остановка «Лесозаводская» открылась в Ижевске

- Ледовый дворец «Ижсталь» не будут реконструировать в этом году

- Граффити на улице Авангардной в Ижевске начали закладывать серой плиткой

- Пьяный водитель «Калины» получил травмы после вылета с трассы и опрокидывания в Удмуртии

- В Удмуртии станет больше вице-премьеров и государственных агентств

- На два рубля подорожает проезд в общественном транспорте Ижевска

- Жителя Можгинского района Удмуртии подозревают в разбойном нападении на пенсионерку

ДАЛЕЕ С ПОДРОБНОСТЯМИ:

QR или не QR?

Фото: Лада Иванова

23 ноября Госсовет Удмуртии поддержал федеральный законопроект о QR-кодах: 43 депутата проголосовали «за», и только девять выступили против. Первый заместитель Председателя Госсовета республики Надежда Михайлова охарактеризовала это решение «вопросом национальной безопасности», отметив, что он еще требует доработки.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике, член Совета Федерации от Удмуртии Юрий Федоров также заявил о необходимости усиления мер безопасности для граждан при помощи введения QR-кодов.

В Новый год за подарками

Написать письмо Деду Морозу можно 4 декабря Фото: Архив КП

4 декабря – День заказов подарков и написания писем Деду Морозу. «Комсомолка» узнала, кому и куда отправить письмо со своим заветным желанием, чтобы оно точно дошло до настоящего волшебника.

Убил за то, что мешали спать

Мужчина скончался в больнице спустя две недели после нападения Фото: Амир Закиров

Ночь, шумная компания, разъяренный житель квартиры и нож. Такая история могла закончиться по-разному, но, к сожалению, участника компании, 26-летнего мужчину не удалось спасти от ножевых ранений.

Вся грязь – на руках

Предметы, к которым мы прикасаемся каждый день, могут рассказать о чистоте рук. Фото: Полина Андрианова

Еще один эксперимент «Комсомолки». Сотрудники редакции несколько дней трогали сквиш «сыр», чтобы узнать, сколько грязи мы переносим своими руками.