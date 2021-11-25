Алкоголь после коронавируса: что советуют врачи Ижевска

Какие осложнения грозят, если пить алкоголь при ковиде. Фото: pixabay.com

Врачи никогда не одобряли чрезмерное употребление алкоголя, но с приходом пандемии ковида и вовсе забили тревогу. Дело в том, что злоупотребление спиртосодержащими напитками – один из самых серьезных факторов риска, который может привести к тяжелому течению заболевания и осложнениям. В чем причина, мы спросили врача-невролога 8-й ГКБ, аспиранта ИГМА Линара Фаимова.

В ШАГЕ ОТ ИНСУЛЬТА

При упоминании ковида у нас чаще всего возникает ассоциация с пневмонией, но это не совсем верно. Коварная инфекция поражает далеко не одни только легкие. Серьезно страдают кровеносная и нервная системы. В тяжелых случаях коронавирус может привести к острому нарушению мозгового кровообращения.

«Процесс развития инсульта во время заражения новым коронавирусом пока не изучен до конца, но в том, что инсульт может возникать как серьезное осложнение инфекции, вызванной коронавирусом, уже никаких сомнений нет. Появляется все больше свидетельств неврологических проявлений ковида, включая энцефалопатию и энцефалит. Причиной может быть как прямая вирусная инфекция, так и нарушение регуляции иммунного ответа, которое приводит гипервоспалительным процессам», – объясняет Линар Фаимов .

Но при чем же тут алкоголь? А при том, что часто выпивающий человек более подвержен инсульту, чем ведущий трезвый образ жизни.

Коронавирус может привести к инсульту и алкоголь – тоже. Фото: pixabay.com

«Согласно недавним исследованиям британских и китайских ученых, даже легкое или умеренное употребление алкоголя повышает вероятность инсульта. Так, ежедневное употребление одного-двух бокалов вина или одной-двух бутылок пива увеличивает риск инсульта на 10–15 %, а употребление каждый день четырех порций алкоголя увеличивает риск на 35 %», – говорит эксперт.

Дело в том, что алкоголь способствует повышению артериального давления, а это самая частая причина нарушения мозгового кровообращения. Кроме того, алкогольные напитки часто бывают очень калорийными, поэтому их регулярное употребление может привести к лишнему весу и даже спровоцировать диабет второго типа. Помимо нарушений обмена веществ, это также почти вдвое увеличивает риск инсульта.

СМЕРТЕЛЬНАЯ ПАРОЧКА

Если начать сравнивать, то мы увидим много общего в воздействии на организм коронавируса и алкоголя. Процессы, конечно, при этом происходят разные, но затрагиваются одни и те же системы органов – именно поэтому алкоголь и ковид как бы усиливают действие друг друга.

При создании иллюстрации использовались материалы pixabay.com

«Например, и вирус, и поступление чрезмерного количества алкоголя вызывают нарушения системы свертывания крови и способствуют тромбозам. В печени образуются факторы свертывания, частое употребление алкоголя нарушает работу печени и как раз этих факторов. Тромбы, в свою очередь, могут блокировать кровоток в сосудах (иногда довольно крупных) и приводить к нарушению кровоснабжения тканей и органов. Если тромб оторвется и попадет в сосуды мозга, опять-таки может произойти инсульт», – продолжает Линар Фаимов.

Иногда тромб формируется в сердце при нерегулярном сердцебиении, что увеличивает риск инсульта. Коронавирус в ряде случаев дает осложнения на сердце. Похожим образом действует алкоголь.

Чрезмерно употребляющие спиртное люди подвержены заболеваниям печени, желудочно-кишечного тракта и почек; страдают и половые железы. И ковид тоже действует на эти органы, хоть и не во всех случаях в одинаковой степени. Здесь скорее играет роль предрасположенность, а у алкоголиков, как мы понимаем, она имеется.

Вероятно, для многих переболевших ковидом застолье с алкоголем останется в прошлом. Фото: pixabay.com

Ну а что можно сказать о легких, основной мишени коронавируса? Оказывается, алкоголь и здесь не отстает. Его частое и избыточное потребление ведет к риску развития острого повреждения легких. Дело в том, что именно через легкие выводятся некоторые продукты распада алкоголя, это приводит к повреждению легочной ткани и увеличивает ее восприимчивость для патогенных микроорганизмов.

ПИТЬ ИЛИ НЕ ПИТЬ?

Вывод сделать несложно: если страдающий алкоголизмом человек заболевает коронавирусом, риски для него многократно возрастают. Что касается ранее не злоупотреблявших алкоголем пациентов, то после перенесенного ковида им следует воздерживаться даже от небольших доз алкоголя «по праздникам», так как осложнения непредсказуемы, и спровоцировать их могут всего несколько бокалов вина.

А вот на часто задаваемый вопрос, когда после болезни можно будет снова пить алкоголь, врачи избегают отвечать конкретно. Потому что, учитывая губительное действие инфекции и длительный, но малоизученный постковидный синдром, для ряда пациентов ответ будет «никогда».

Избыток алкоголя – это отравление организма, которое усугубляет инфекцию. Фото: pixabay.com

Кстати, многие ижевчане отмечают, что после перенесенного ковида к спиртному даже и не тянет. Кто-то жалуется на последствия: шум в ушах и сильное сердцебиение, а кто-то признается, что даже любимые напитки стали отвратительными на вкус.

АЛКОГОЛЬ ПОСЛЕ ПРИВИВКИ

Врачи рекомендуют воздерживаться от приема алкоголя и при проведении вакцинации против ковида. Но ведь вакцина не содержит живой вирус, так в чем причина?

Причин на самом деле две. Во-первых, этанол – это все-таки яд, и потому его употребление не способствует здоровью. Во время вакцинации ресурсы организма будут активно расходоваться на выработку антител, и если в то же время придется нейтрализовать поступивший алкоголь, на формирование качественного иммунитета просто «не хватит сил». Напомним, выработка устойчивого иммунитета к коронавирусу происходит примерно через три недели после введения второго компонента вакцины. Выжидать весь этот срок никто не требует, но хотя бы в течение нескольких дней до и после прививки от алкоголя лучше отказаться.

После вакцинации лучше не пить спиртное, пока не сформируется иммунитет Фото: Архив КП

Кроме того, нельзя забывать, что вакцина – это медицинский препарат, причем препарат новый. Алкоголь не рекомендуется применять в сочетании со многими лекарствами, так как это может привести к нежелательному эффекту. Лекарство в лучшем случае не подействует, а в худшем – вместо пользы принесет вред. О взаимодействии алкоголя с вакциной врачи еще чего-то могут не знать, и лучше перестраховаться, чем подвергать себя риску.

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