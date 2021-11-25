10 архивных фото к 100-летию Ижевской станции скорой помощи

Станция скорой помощи полвека назад. Фото: из архива Ижевской станции скорой медицинской помощи

100 лет назад, 25 ноября 1921 года, в Ижевске появилась станция скорой помощи. «Комсомолка» побывала там в день юбилея и собрала самые дорогие воспоминания.

Так выглядел первый в Ижевске экипаж скорой помощи, конные повозки были в ходу до 40-х годов. Фото: из архива Ижевской станции скорой медицинской помощи

В 1921 году скорой выделили одну комнату в городском лазарете, одну конную повозку и четырех «лекарских помощников». Ежедневно назначался дежурный врач, который оказывал медпомощь на дому, его фамилия публиковалась в местной газете.

Шесть штатных врачей начали работать на скорой только в 1936 году. Станция уже получила свое здание – на углу улицы Свердлова и переулка Интернационального.

Снимок 1920 года – заводская амбулатория, деревянное здание. Фото: из архива Ижевской станции скорой медицинской помощи

В начале 40-х станция переехала в здание по улице Краева. А в 50-е годы занимала центральную часть судебно-медицинского морга. В 1957 году скорой помощи было передано здание по ул. Милиционной, 4, более известное ижевчанам как «Генеральский дом».

В 60-е годы станция скорой помощи находилась в «Генеральском доме». Фото: из архива Ижевской станции скорой медицинской помощи

А в 1960 году силами самих сотрудников было построено деревянное двухэтажное здание первой подстанции в Ленинском районе Ижевска. В этом же году скорая получила собственный автопарк.

Автопарк Ижевской станции скорой помощи, 60-е годы. Фото: из архива Ижевской станции скорой медицинской помощи

А это автопарк 70-х годов – выглядит совсем иначе. Фото: из архива Ижевской станции скорой медицинской помощи

Вызовы раньше записывались вручную и передавались от диспетчеров к экипажам после того, как заносились в несколько журналов. Потом появилось нововведение – через диспетчерскую натянули трос, к которому крепились заявки и продвигались вперед.

В диспетчерскую за сутки поступало 250–300 звонков, снимок 1962 года. Фото: из архива Ижевской станции скорой медицинской помощи

В диспетчерской была натянута веревка, при помощи которой передавались записи о вызовах. Фото: из архива Ижевской станции скорой медицинской помощи

Первая санитарная машина на станции появилась в 1940 году, ее переделали из грузовика, затем на смену пришли ПАЗы, ЗИМы, а позже – «Волга», РАФы…

Раньше машины скорой помощи были гораздо меньше, чем сейчас, и в них нельзя было стоять в полный рост, снимок 60-х годов. Фото: из архива Ижевской станции скорой медицинской помощи

Пациента транспортируют в машине скорой помощи. Фото: из архива Ижевской станции скорой медицинской помощи

А как работает скорая помощь сейчас, смотрите в нашем видео.

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