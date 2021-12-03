Последние новости Ижевска на утро 3 декабря 2021 года: законность отстранения от работы за отказ от вакцинации и уход с поста зампредседателя правительства Удмуртии

Главные новости города и республики за минувшие сутки
Фото: Диля Ахмадишина
Доброе утро, Ижевск! На календаре пятница, окончание рабочей недели. Сегодня днем ожидается температура до -3°С, мокрый снег. Желаем всем удачного дня и предлагаем почитать новости на утро 3 декабря одной строкой:
- По информации об истязании детей в Як-Бодьинском районе Удмуртии возбуждено уголовное дело;
- В Удмуртии на звонки жителей в МФЦ отвечают роботы Полина и Вероника;
- «Омикрон» по-удмуртски: бизнесмен из Ижевска не будет судиться с ВОЗ из-за совпадения названий нового штамма коронавируса и его компании;
- «Это только мое тело»: бренд белья из Ижевска создал коллекцию для проекта «Пацанки»;
- Замминистра здравоохранения Удмуртии рассказала, как не допустить распространения омикрон-штамма коронавируса;
- Открытие катков в Летнем саду Ижевска перенесли из-за погоды.
А теперь к главным новостям:
ЗАКОННО ЛИ ОТСТРАНЕНИЕ
Законно ли отстранять непривитых от работы?
Фото: Амир Закиров
С 1 декабря не привившихся против ковида сотрудников бюджетных учреждений начали отстранять от работы, причем это коснулось и тех, кто успел ввести только первый компонент вакцины.
ЗАМПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА УДМУРТИИ ПОКИДАЕТ ПОСТ
Анатолий Строков сообщил, что это повышение
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
После 10 декабря зампредседателя правительства Удмуртии Анатолий Строков покидает свой пост. Он сообщил, что это повышение – его ожидает новая должность в Москве.
ГРИПП ПРИШЕЛ
Гриппом заболели четыре ребенка в Ижевске
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
Первые случаи гриппа за текущий эпидсезон выявлены в Удмуртии – это четыре ребенка из Ижевска.
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