Последние новости Ижевска на утро 3 декабря 2021 года: законность отстранения от работы за отказ от вакцинации и уход с поста зампредседателя правительства Удмуртии

Главные новости города и республики за минувшие сутки Фото: Диля Ахмадишина

Доброе утро, Ижевск! На календаре пятница, окончание рабочей недели. Сегодня днем ожидается температура до -3°С, мокрый снег. Желаем всем удачного дня и предлагаем почитать новости на утро 3 декабря одной строкой:

- По информации об истязании детей в Як-Бодьинском районе Удмуртии возбуждено уголовное дело;

- В Удмуртии на звонки жителей в МФЦ отвечают роботы Полина и Вероника;

- «Омикрон» по-удмуртски: бизнесмен из Ижевска не будет судиться с ВОЗ из-за совпадения названий нового штамма коронавируса и его компании;

- «Это только мое тело»: бренд белья из Ижевска создал коллекцию для проекта «Пацанки»;

- Замминистра здравоохранения Удмуртии рассказала, как не допустить распространения омикрон-штамма коронавируса;

- Открытие катков в Летнем саду Ижевска перенесли из-за погоды.

А теперь к главным новостям:

ЗАКОННО ЛИ ОТСТРАНЕНИЕ

Законно ли отстранять непривитых от работы? Фото: Амир Закиров

С 1 декабря не привившихся против ковида сотрудников бюджетных учреждений начали отстранять от работы, причем это коснулось и тех, кто успел ввести только первый компонент вакцины.

ЗАМПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА УДМУРТИИ ПОКИДАЕТ ПОСТ

Анатолий Строков сообщил, что это повышение Фото: Сергей ГРАЧЕВ

После 10 декабря зампредседателя правительства Удмуртии Анатолий Строков покидает свой пост. Он сообщил, что это повышение – его ожидает новая должность в Москве.

ГРИПП ПРИШЕЛ

Гриппом заболели четыре ребенка в Ижевске Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Первые случаи гриппа за текущий эпидсезон выявлены в Удмуртии – это четыре ребенка из Ижевска.

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