Пушкинская «с изнанки»: как выглядит центральная улица Ижевска со стороны дворов?

Мы привыкли видеть эти дома с парадной стороны Фото: Алена Селезнева

Улица Пушкинская – одно из любимых ижевчанами мест для прогулок. И кажется, она знакома нам от и до: величественные фасады «сталинок», витрины магазинов, барельефы… Но что же по другую сторону? «Комсомолка» решила показать вам дворы, которые редко видит кто-то, кроме их жителей.

ЧЕРЕЗ ВОРОТА И АРКИ

Начнем прогулку от перекрестка улиц Пушкинской и Ленина. Кажется, что идешь вдоль одного длинного здания, но на самом деле здесь девять отдельных домов. Попасть во дворы можно, пройдя сквозь арки.

Арка, разрисованная граффити. Фото: Лада Иванова

Двор украсили сами жильцы. Фото: Лада Иванова

Эти дома относятся к разным улицам. Фото: Лада Иванова

Высокие металлические ворота на участке от Советской до Лихвинцева – одна из визитных карточек Пушкинской, но со стороны двора их сложно узнать.

Ворота между домом на ул. Советской, 19 и домом на ул. Пушкинской, 190. Фото: Лада Иванова

Ворота между домами на ул. Пушкинской 196 и 190. Фото: Лада Иванова

Ворота между домами на ул. Пушкинской №196 и 198. Фото: Лада Иванова

От Советской до Лихвинцева многие дома огорожены, воистину, Ижевск здесь – «город заборов». Но жителей можно понять: кому захочется, чтобы двор превращался в общественную стоянку или место для веселых посиделок? А именно этим с большой вероятностью оборачивался бы каждый праздничный день.

Печально только, что такие интересные объекты, как фонтан со слоном, остаются недоступным для большей части горожан.

Двор на Пушкинской, 286. Фото: Лада Иванова

Фонтан со слоном во дворе огорожен забором. Фото: Лада Иванова

Дом на перекрестке улиц Пушкинской и Красногеройской. Фото: Лада Иванова

Попасть во двор между домами №202 и 204 нам не удалось. Фото: Лада Иванова

Самое забавное во дворах на Пушкинской – то, что фасады, приведенные с парадной стороны в единый стиль, здесь пестрят самыми различными цветами.

С внутренней стороны двора дома не покрашены. Фото: Лада Иванова

Старая кирпичная кладка уже крошится от времени. Фото: Лада Иванова

Двор дома на ул. Советской, 19. Фото: Лада Иванова

На ул. Пушкинской, 200 осыпается штукатурка. Фото: Лада Иванова

Пушкинская, 190. Фото: Лада Иванова

На четной стороне улицы мы обнаружили центральный тепловой пункт с веселым граффити – это недалеко от школы №40.

Граффити с Буратино. Фото: Лада Иванова

А ЧТО НА НЕЧЕТНОЙ СТОРОНЕ?

Теперь пройдемся по на нечетной стороне Пушкинской. Здесь находятся стадион «Динамо», больница и здание ФСБ.

Вид из больничного двора. Фото: Лада Иванова

У некоторых подъездов интересная форма козырька. Фото: Лада Иванова

Двор на ул. Свободы, 184. Фото: Лада Иванова

Дворы так же, как и на другой стороне улицы, перегорожены. И такие же разноцветные.

Вместе с жильцами нам удалось проникнуть во двор на Пушкинской, 217. Фото: Лада Иванова

Дом на Пушкинской, 215. Фото: Лада Иванова

Дом на Пушкинской, 213. Фото: Лада Иванова

Эту сторону Пушкинской на участке между Ленина и Советской мы привыкли видеть. Фото: Лада Иванова

В доме на Пушкинской, 185 во дворе торчат пожарные лестницы. Фото: Лада Иванова

Территория дома №183 перегорожена забором. Фото: Лада Иванова

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