Больничные и пособия – 2022 в Удмуртии: что изменится для работников и работодателей

С января 2022 года все больничные будут электронными Фото: Архив КП

Электронные документы и сервисы уже прочно вошли в нашу жизнь, и теперь их количество постоянно растет, а качество улучшается. В эпоху удаленной работы и высоких скоростей они позволяют экономить время и решать задачи в дистанционном формате.

С 1 января 2022 года от бумажных носителей полностью откажутся еще в одной сфере – при выдаче больничных.

О том, почему электронный листок нетрудоспособности удобнее и надежнее бумажного, жителям Удмуртии рассказали эксперты регионального отделения Фонда социального страхования (ФСС) России по Удмуртии в ходе тематического круглого стола, состоявшегося в медиагруппе «Центр».

ТРИ «ЗА» В ПОЛЬЗУ ЭЛЕКТРОННОГО БОЛЬНИЧНОГО

Отказ от бумажных больничных произойдет на уровне федерального законодательства об обязательном социальном страховании. Также изменятся схемы начисления пособий.

Напомним, масштабный проект «Прямые выплаты» стартовал в Удмуртии год назад, он кардинально изменил принцип выплаты пособий работающим гражданам. Выплаты начали назначаться непосредственно Фондом, минуя работодателя. Но дополнительные коррективы внесла пандемия, которая привела к появлению категории людей, нуждающихся в выплатах оперативно, дистанционно и без лишних заявлений. Нововведения позволили эти задачи решить, и это первое преимущество.

Бумажные больничные уйдут в прошлое Фото: Архив КП

«Среди проектов, которые были обусловлены тем, что носили беззаявительный характер со стороны граждан, можно назвать основные: первый – это оплата карантина; второй – выплаты медицинским и социальным работникам, которые оказывают помощь больным ковидом в медицинских и социальных учреждениях. И самое большое направление – страховые выплаты заболевшим и получившим осложнения при выполнении своих трудовых обязанностей медработникам», – рассказал и.о. управляющего региональным отделением Фонда социального страхования по Удмуртии Ильдар Гадршин.

Второй момент – это облегчение рутинной работы врачей. Как сообщила главный внештатный специалист Минздрава Удмуртии по клинико-экспертной работе Елена Григорьева, уже в 2017 году, когда электронные больничные появились наряду с бумажными в качестве пилотного проекта, медики ощутили их преимущество. Особенно это касается сельских ФАПов.

Ильдар Гадршин, и.о. управляющего региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации по Удмуртской Республике Фото: Амир Закиров

«Фельдшер, не выходя из своего фельдшерско-акушерского пункта, сможет оформить листок нетрудоспособности. Там, где сейчас сервис не подключен, фельдшер должен взаимодействовать со своей районной больницей: доехать до нее, чтобы выписать листок. К концу года каждый фельдшер в Удмуртии будет иметь возможность выписать листок на своем рабочем месте», – подчеркивает эксперт.

По словам начальника отдела страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством Станислава Галина, в настоящее время право работать с электронными больничными листками имеют 149 медорганизаций Удмуртии. 141 организация уже активно использует эту опцию, и еще восемь небольших клиник осуществят переход в декабре 2021 года. Всего в Удмуртии сейчас оформлено около 1,4 млн электронных больничных.

Елена Григорьева, главный внештатный специалист Минздрава Удмуртии по клинико-экспертной работе Фото: Амир Закиров

И, наконец, самое главное: электронный больничный – это быстро и удобно для работодателя и работника. Например, теперь станет легче выявлять ошибки. Если раньше неточность в имени или дате рождения часто обнаруживалась после закрытия листка, то теперь ее можно заметить на стадии формирования документа, так что переделывать его не придется.

НАДЕЖНО ЛИ ЭТО И МОЖНО ЛИ НЕ ПРИХОДИТЬ В БОЛЬНИЦУ

Отмена чего-либо привычного всегда вызывает у граждан много вопросов, и по поводу электронных больничных они также есть. А ведь жители Удмуртии уже давно пользуются нововведением – доля электронных листков в республике составляет 90 %. Просто многие пациенты перестраховываются и просят распечатать им больничный, так как, имея бумагу на руках, они чувствуют себя увереннее.

Станислав Галин, начальник отдела страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством ФСС России по Удмуртии Фото: Амир Закиров

«У сотрудника не будет необходимости делать распечатку талонов с номером электронного листка нетрудоспособности, потому что вся информация будет приходить автоматически к страхователю», – пояснил Станислав Галин. Также эксперт заверил в полной безопасности сервиса и гарантировал сохранность данных. Электронная документация размещается на защищенном сервере ФСС и никуда не пропадет. В отличие от бумажного больничного, который можно по рассеянности потерять.

Еще один частый вопрос, возникающий у пациентов: можно ли оформить больничный «по звонку», чтобы в поликлинику не ходить и врача не гонять. Но здесь правила остаются неизменными.

Нововведения помогут медикам оптимизировать рутинную работу Фото: Архив КП

«Чтобы такой листок получить, осмотр у врача пройти все-равно придется. Медработник установит диагноз, назначит лечение и только после этого сможет обоснованно выписать больничный. Вся информация о листке пациента будет отображаться в его личном кабинете на портале Госуслуг», – говорит Станислав Галин.

ЧТО ТАКОЕ ПРОАКТИВНЫЕ ВЫПЛАТЫ И ЧЕМ ОНИ ВЫГОДНЫ

Со следующего, 2022 года, ФСС начнет выплачивать пособия в проактивном виде, то есть – беззаявительно. Что это значит? Всего лишь уменьшение числа промежуточных этапов. Процесс начисления выплат станет более автоматизированным и потребует меньше действий со стороны как работника, так и работодателя.

«Сейчас сотрудник после закрытия листка нетрудоспособности сообщает об этом своему работодателю. Работодатель присылает реестр на оплату, и мы проверяем этот реестр на наличие ошибок, а затем выплачиваем пособие работнику. В следующем году такое понятие, как реестр, уходит из обихода. Теперь листок нетрудоспособности будет сразу попадать в информационную систему фонда соцстрахования. После чего Фонд начинает работу по этому листку. Основным полем в листке является СНИЛС работника. Мы видим СНИЛС и делаем сразу запрос в пенсионный фонд о том, где работает человек», – объясняет начальник отдела назначения и осуществления страховых выплат застрахованным гражданам Ольга Пузырева.

Ольга Пузырева, начальник отдела назначения и осуществления страховых выплат застрахованным гражданам ФСС России по Удмуртии Фото: Амир Закиров

Дальнейшее взаимодействие идет через базу данных ПФР, где находятся все самые актуальные сведения о работниках. Работодателю от Фонда приходит уведомление; таким образом, он сразу будет знать, где находится его работник и почему не пришел на работу.

Однако есть ряд нюансов. Во-первых, чтобы увидеть движение документа, застрахованное лицо должно иметь подтвержденную учетную запись на Госуслугах, поскольку все уведомления будут приходить в личный кабинет. Кроме того, данные сотрудника должны иметься в пенсионном фонде. Если последнее условие не выполнено, СНИЛС и электронный больничный должен все-таки отправить в ФСС работодатель. Кстати, за отказ в представлении или непредставление в установленный срок запрашиваемых документов на работодателя налагается штраф в размере 200 рублей за каждый непредоставленный документ. Представление недостоверных сведений также карается штрафом от 1 до 5 тыс. рублей.

Инфографика составлена по материалам ФСС России по Удмуртии

Как отметила представитель УРРО «Деловая Россия» Ольга Пьянкова, важно, чтобы работодатели смогли пользоваться системой электронного документооборота (СЭДО), но, по словам Ольги Пузыревой, она уже интегрирована в основные бухгалтерские программы.

«У многих СЭДО уже есть. Кто-то работает на своем программном обеспечении и интегрирует систему туда. Есть категория мелких предприятий, где вообще не используют ПО, – для них действует бесплатный сервис фонда. Машиночитаемые доверенности будут вводиться с 1 января. Выдавать их бесплатно начнут банки, казначейства и ФНС. Естественно, будет переходный период, потому что сейчас доверенности в основном оформлены на бумажных носителях», – рассказала Ольга Пузырева.

НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА

Конечно, новая механика процессов, к которой предстоит привыкнуть, волнует и работников, и работодателей, но удобство при получении сервисов на расстоянии неоспоримо.

Как рассказала главный специалист – руководитель группы по связям с общественностью ФСС по Удмуртии Татьяна Скутина, Фонд предлагает ряд специализированных электронных сервисов, которые позволяют не только получить справочную информацию, но и обратиться за услугой без посещения ведомства. Сейчас подобное взаимодействие возможно через личный кабинет ФСС, мобильное приложение «Социальный навигатор» и портал ФСС.

Татьяна Скутина, главный специалист - руководитель группы по связям с общественностью ФСС России по Удмуртии Фото: Амир Закиров

«В личном кабинете застрахованный работник сможет увидеть любую информацию об услуге, которую он получает от Фонда. Для работодателя будут доступны все данные по листкам нетрудоспособности его сотрудников. В личный кабинет можно перейти по прямой ссылке или через сайт регионального отделения ФСС. Если подтверждена учетная запись, вводится логин и пароль от портала Госуслуг», – объясняет Татьяна Скутина.

А через «Социальный навигатор», который легко и бесплатно устанавливается на любой современный смартфон, можно быстро отыскать подробную справочную информацию об услугах и направлениях деятельности ФСС. Также здесь можно самостоятельно рассчитать размер своей выплаты – для этого есть удобный калькулятор.

Для работодателей действует еще одна бесплатная услуга – СМС-оповещение. При помощи него Фонд пересылает актуальную информацию об изменениях в нормативах и законодательстве. Подключить СМС-оповещение можно в региональном отделении Фонда и филиалах или по электронной почте, заполнив специальную форму согласия.

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