Последние новости Ижевска на утро 30 ноября 2021 года: водитель, сбивший двух детей на тротуаре, и сокращение числа ковидных коек в республике

Главные новости за минувшие сутки Фото: Эдуард КАРИПОВ

Доброе утро, Ижевск! На календаре вторник, последний день последнего осеннего месяца. Сегодня днем ожидается температура до +2°С, мокрый снег, возможно усиление ветра. Желаем всем удачного дня и предлагаем почитать новости на утро 30 ноября одной строкой:

- Новая партия вакцины «ЭпиВакКорона» поступила в Удмуртию

- Глава Ижевска Олег Бекмеметьев: «Во вторник может выпасть больше снега, чем за два дня выходных недельной давности»

- Не платили зарплату, не могли получить маткапитал: 5 историй ижевчан с проблемами из-за буквы ё

- Семья с двумя детьми осталась без крова в результате пожара в восьмиквартирном деревянном доме в Сарапуле

- Минздрав Удмуртии не наказывал медиков за самовольный ремонт дороги

- Родственников погибшего в годы Великой Отечественной войны красноармейца ищут в Ижевске

- Биатлонист из Ижевска Александр Поварницын взял бронзу в гонке преследования на этапе Кубка IBU в Швеции

- Ремонт большого зала начался в Удмуртском республиканском музее изобразительных искусств в Ижевске

А теперь к главным новостям:

ДТП С ДВУМЯ ДЕТЬМИ

Дети получили травмы различной степени тяжести. Фото: 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии

27 ноября нетрезвый водитель иномарки совершил наезд на двух детей, которые шли по тротуару вместе с матерью. Перед этим он врезался в припаркованный автомобиль.

ЛИШНИЕ КОЙКИ

Во всех медучреждениях перед началом приема пациентов проведут санитарную обработку и дезинфекцию помещений. Фото: пресс-служба Минздрава Удмуртии

В связи с увеличением свободного коечного фонда в Удмуртии закроют почти половину коронавирусных коек. С 1 декабря ряд ковид-центров вернутся к режиму работы обычных больниц.

ОЦЕНИЛИ СОСТОЯНИЕ БАШНИ ИЖМАША

В результате пожара с башни главного корпуса рухнул металлический шпиль Фото: Архив КП

Председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов посетил с рабочей группой здание главного корпуса оружейного завода. Они проинспектировали помещения и 50-метровую башню. Как отметил Ярослав Семенов, основная задача сейчас – не допустить дальнейшего разрушения здания.

НАСЕЛЕНИЕ УДМУРТИИ СОКРАТИЛОСЬ

За 9 месяцев текущего года умерло 45 малышей в возрасте до 1 года. Фото: pixabay.com

За 2021 год население Удмуртии сократилось почти на 5 тыс. человек. Скончалось людей больше, чем за аналогичный период прошлого года, а родилось наоборот меньше.

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