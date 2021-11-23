Сколько грязи бывает на руках офисных работников Ижевска

Предметы, к которым мы прикасаемся каждый день, могут рассказать о чистоте рук. Фото: Полина Андрианова

С начала пандемии коронавируса эпидемиологи не устают повторять, что соблюдать простые правила гигиены – не менее важно, чем носить маски и прививаться.

Мы решили проверить, много ли грязи скапливается на руках за рабочий день, и выбрали для этого простейший способ. В офисе на столе лежит дежурный релаксант-сквиш в форме кусочка сыра. Периодически он кочует по рукам – в зависимости от того, кто из сотрудников в данный момент испытывает нервное напряжение. Особенность этой безделушки в том, что ее поверхность хорошо собирает частицы пыли.

День первый – после стирки Фото: Екатерина АРДАШЕВА

День второй – уже появилась первая грязь Фото: Екатерина АРДАШЕВА

День третий – «сыр» как будто валяли по полу (но на самом деле не валяли) Фото: Екатерина АРДАШЕВА

День четвертый – сквиш уже немного противно трогать Фото: Екатерина АРДАШЕВА

День пятый – цвет из желтого стал сероватым, дальше эксперимент продолжать уже небезопасно Фото: Екатерина АРДАШЕВА

Мы начали эксперимент в понедельник, дочиста вымыв игрушку (кстати, с мылом). В течение рабочей недели мы фотографировали «сыр», а затем сравнили фото.

После пяти дней успокоения нервов сотрудников мы сделали с «сыра» смыв и рассмотрели его под микроскопом. Вот такая картина предстала перед нашими глазами.

Большая часть микроскопического мусора похожа на кусочки отмершего эпидермиса, что вполне логично (увеличение в 40, 100 и 400 крат) Фото: Екатерина АРДАШЕВА

Есть и более крупные фрагменты – возможно, это какая-то еда, либо просто пылевая частица (увеличение в 40 и 100 крат) Фото: Екатерина АРДАШЕВА

А это – обычные нитки, судя по цвету – от джинсов, вероятно, кто-то держал руки в карманах, прежде чем потрогать сквиш (увеличение в 40 и 100 крат) Фото: Екатерина АРДАШЕВА

Кстати, по результатам опроса сотрудников, в среднем работники офиса моют руки по 5-6 раз в день. Возможно, нужно делать это еще чаще. И не забывать проводить влажную уборку на рабочем месте.

P.S. После эксперимента сотрудники дружно отправились мыть руки. Фото: Полина Андрианова

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