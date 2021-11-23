Образование для всех: онлайн-школа подготовки к ОГЭ и ЕГЭ «99 баллов» запускает бесплатные курсы для 50 школ России

Онлайн-школа подготовки к ОГЭ и ЕГЭ «99 баллов» запускает бесплатные курсы для 50 школ России

Онлайн-школа подготовки к ОГЭ и ЕГЭ «99 баллов» запускает социальный проект для всех общеобразовательных учреждений страны. Ученики смогут получить бесплатный доступ к мастер-группам, вебинарам и материалам онлайн-школы «99 баллов». За 8 лет работы преподаватели школы совместно с экспертами ЕГЭ успешно подготовили к экзаменам более 10 000 выпускников и помогли им поступить в лучшие университеты страны.

ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ КАЖДОГО

Артем Костягин: «Наша школа нацелена на повышение уровня образованности в стране»

По словам исполнительного директора онлайн-школы «99 баллов» Артема Костягина, каждый выпускник России, будь он из маленького города или мегаполиса, должен иметь возможность поступить в лучший вуз страны. Для этого ему необходимо сдать ЕГЭ на высокие баллы, однако не у каждого абитуриента есть такая возможность, ведь уровень образования в учебных заведениях страны разный. Школа «99 баллов» нацелена на решение этой проблемы и на повышение уровня образованности в стране.

«Мы считаем, что каждый школьник России достоин поступить в топовый вуз страны, чтобы получить профессию, о которой он мечтает больше всего. Но у детей из маленького поселка и большого города совершенно разные возможности. Мы же хотим дать каждому ресурс для превращения мечты в реальность. Поэтому приглашаем принять участие в нашем проекте, в рамках которого мы случайным образом выберем 50 школ России и дадим их ученикам доступ к нашим курсам. Мы хотим повысить уровень образованности в стране и увеличить средний балл экзаменов», – отмечает Артем Костягин.

Он также рассказывает, что благодаря специальной системе, разработанной совместно с экспертами ЕГЭ, преподаватели онлайн-школы «99 баллов» каждый год помогают школьникам со средними результатами 70–80 баллов получить все необходимые знания и набрать 90+ и даже 100 баллов на ЕГЭ.

«В нашей школе собраны все необходимые материалы, базой для которых стали сотни научных статей и учебников. Мы знаем все о том, как помочь ребенку сдать ЕГЭ на высокие баллы, и хотим дать такую возможность ребятам со всей страны», – говорит исполнительный директор онлайн-школы «99 баллов» Артем Костягин.

УМНАЯ ПЛАТФОРМА И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ЗНАНИЙ

Алмаз Гайнутдинов: «Мы собрали все необходимые школьнику знания в одном месте»

Для работы с учениками онлайн-школа «99 баллов» использует специально созданную умную интернет-платформу, на которой собрано все необходимое для подготовки к ЕГЭ. Там ученики школы могут смотреть вебинары от преподавателей, скачивать и изучать конспекты, рабочие тетради, теоретические материалы, писать пробные экзамены, а также делать домашнюю работу, которую платформа проверяет автоматически в течение нескольких секунд.

«Платформа закрывает все запросы учеников, поэтому им больше не нужны толстые учебники, справочники и книги. Все для них собрано в одном месте: вебинары преподавателей, планы занятий на месяц, рабочие тетради, конспекты и домашние задания. Все технологично, доступно и прямо на экране ноутбука или смартфона. Детям не нужно искать какую-то дополнительную информацию в интернете: мы все собрали и систематизировали за них», – рассказывает преподаватель математики онлайн-школы «99 баллов» Алмаз Гайнутдинов.

ПЕДАГОГИ – ЭКСПЕРТЫ ЕГЭ

Алмаз Насыбуллин: «Наши преподаватели подготовят к ЕГЭ и помогут не бояться экзаменов»

За образование и новые знания в школе «99 баллов» отвечают преподаватели-высокобалльники, победители и призеры олимпиад, конференций и конкурсов, студенты престижных университетов, с которыми дети быстро находят общий язык. Они знают о ЕГЭ все, потому что сами прошли путь от подготовки к экзаменам до успешных результатов. Кроме того, молодые педагоги, как никто другой, понимают учеников выпускных классов и то, как сложно им приходится в год сдачи экзаменов.

«Преподаватели нашей школы будто бы становятся старшими братьями или сестрами для учеников. У нас дети могут попросить помощи по любой непонятной теме, задать интересующие вопросы и даже спросить совет. Мы также рассказываем детям, как именно проходят экзамены, чтобы они ничего не боялись и с уверенностью шли получать свои заветные баллы», – рассказывает преподаватель физики онлайн-школы «99 баллов» Алмаз Насыбуллин.

ПОДДЕРЖКА 24/7

Школьники значительно повысят свои шансы получить высокие баллы на ЕГЭ

В онлайн-школе «99 баллов» у каждого ребенка есть куратор и персональный менеджер. Это люди, у которых ученик может попросить помощи по работе с платформой, уточнить свои ошибки при решении домашнего задания или пробных экзаменов, которым может задать любые вопросы касательно подготовки, составления расписания или распределения времени.

Ни один ученик школы «99 баллов» не остается на этом пути один на один, ведь преподаватели, кураторы и персональные менеджеры общаются с ребятами 24/7 и поддерживают их на всем пути подготовки до сдачи ЕГЭ.

«Дети и родители по всей стране доверяют нам будущее, и мы гарантируем высокие баллы ЕГЭ при усердной работе ребенка на нашей платформе. Для успешного будущего детей в нашей школе делается все», – отмечает основатель онлайн-школы «99 баллов» Айрат Халиуллин.

Присоединяйтесь к проекту онлайн-школы «99 баллов» и отправляйте заявку на участие в отборе. Ученики 50 школ России, выбранных случайным образом, смогут попасть на курсы бесплатно и увеличить свои шансы для поступления на бюджет в лучшие вузы страны.

Качественно готовиться к ЕГЭ может любой школьник России

Онлайн-школа «99 баллов»:

– курсы подготовки к ЕГЭ и ОГЭ по всем предметам;

– формат обучения подходит абсолютно всем;

– поддержка и консультация кураторов 24/7.

Телефон: 8 800 700-28-39

Сайт: 99ballov.ru

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