Разноцветные змеи и улыбчивые эублефары: каких экзотических питомцев могут завести ижевчане

Можно ли купить ящерицу или змею в Ижевске Фото: Архив КП

30 ноября отмечался Всемирный день домашних животных, и мы рассказывали о любимцах известных жителей Удмуртии. А сегодня «Комсомолка» прошлась по объявлениям и узнала, каких экзотических питомцев можно приобрести в Ижевске и сколько это будет стоить.

ПЯТНИСТЫЙ ЭУБЛЕФАР

Эта ящерица также известна как леопардовый или «улыбающийся» геккон. За последние годы она прочно завоевала гордое звание домашнего животного и встречается в наших домах почти так же часто, как хомячки и рыбки.

Исходная морфа эублефара – пятнистая Фото: Архив КП

Доверить уход можно даже подростку, но нужно понимать, что все рептилии требуют содержания в террариуме и специального ухода, так что прежде чем заводить «легкое в уходе» животное, нужно о нем почитать. Например, для некоторых сложность составляет то, что кормить этих ящерок нужно исключительно насекомыми.

Приобретение эублефара в Ижевске обойдется примерно от 2 до 8 тыс. рублей, в зависимости от возраста и морфы, то есть цвета. Пятнистые – самые дешевые.

А это эублефар морфы «альбино», он не белый, а желтый Фото: Архив КП

МАИСОВЫЙ ПОЛОЗ

Если вы хотите завести змею, но никогда не имели с этими животными дела, стоит выбрать маисового полоза. Эти змеи довольно неприхотливы и неагрессивны. В Ижевске можно купить как малыша, так и взрослую змею. От возраста и морфы также зависит цена – сейчас она в Ижевске составляет около 7 тыс. рублей, но весной, когда у змей появляется потомство, цена может быть от 2–3 тыс. рублей.

Маисовые полозы бывают очень яркими Фото: Архив КП

Стоит помнить, что змеи питаются исключительно грызунами. Кормить их говядиной или курятиной нельзя – это приведет к заболеваниям желудочно-кишечного тракта и даже к гибели питомца.

Этот змееныш еще сидит в яйце Фото: Архив КП

ПТИЦЕЕДЫ И СКОРПИОНЫ

Если вам ближе членистоногие, то в Ижевске запросто можно купить паука-птицееда. Видов птицеедов существует огромное количество, есть среди них дорогие и подешевле, спокойные и быстрые.

Для новичка идеально подходят некоторые представители рода Брахипельма, например курчавоволосый птицеед, или брахипельма смити. Их яд очень слабый, а сами они, как правило, не агрессивны.

Брахипельма эмилия – один из спокойных видов пауков Фото: Архив КП

Купить птицееда можно за цену и в 500 рублей, но это будет недавно вылупившийся паучок меньше ногтя размером, вырастить его – не слишком простая задача. Если вы хотите приобрести взрослую особь, то она обойдется вам от 2 тыс. и больше.

Кстати, преимущество покупки взрослого паука состоит в том, что у него уже можно определить пол, – самки птицеедов живут более 15 лет, иногда более 20, а вот самцы всего несколько лет.

Некоторые птицееды яркие, другие – в строгих тонах Фото: Архив КП

Птицееды не рекомендуются как питомцы склонным к аллергии людям, так как при их содержании сохраняется опасность укусов, кроме того, реакция может проявиться на волоски, покрывающие их тело.

Гигантские скорпионы в Ижевске иногда продаются, но сейчас мы их не нашли. Скорпионы – родственники пауков, их содержание похоже, но они более требовательны к влажности.

Несмотря на внушительный вид, императорский скорпион имеет очень слабый яд и почти не опасен для человека Фото: Архив КП

БОРОДАТЫЕ АГАМЫ И ИГУАНЫ

В Ижевске эти ящерицы бывают в продаже нечасто – обычно их везут из Москвы или Санкт-Петербурга. Они привлекают тем, что вырастают до крупных размеров и питаются преимущественно растительной пищей, но это отнюдь не делает их более легкими в содержании животными. Напротив, к их рациону нужно подходить очень вдумчиво, так как неправильное кормление быстро приводит к болезням.

Зеленая игуана – абсолютный вегетарианец Фото: Архив КП

А террариум для взрослой зеленой игуаны займет у вас почти половину комнаты. Содержать ящериц без террариума в нашем климате нельзя, даже если они очень большие.

Агама или игуана сейчас обойдется примерно в 5 тыс. рублей, но чаще дороже. Террариум с необходимым оборудованием – тоже влетит «в копейку», при самых скромных подсчетах, более 10 тыс., и то если вы возьметесь делать его самостоятельно. Цена готового приближается к 30–60 тыс., в зависимости от габаритов и декора.

Бородатая агама хорошо приручается, но ее слюна слабоядовита (на фото детеныш) Фото: Архив КП

ЧЕРЕПАХИ

Черепаху часто считают очень простым в содержании животным – и абсолютно зря. Если зайти на сайты объявлений, и водных красноухих черепах, и сухопутных среднеазиатских (сейчас уже реже) можно найти «за бесплатно». Вместе с террариумом за черепашку хотят около 4–5 тыс. рублей.

Красноухая черепаха вырастает размером почти с тарелку даже в небольшом аквариуме Фото: Архив КП

Красноухих часто покупают совсем маленькими и сажают в аквариум к рыбкам, но потом этот грозный хищник вырастает и уже не влезает ни в один объем. Рыб такая черепаха съест, если вы не успеете их вовремя от нее спасти.

«Среднеазиатки» требовательны к условиям и при неправильном кормлении, а также отсутствии ультрафиолетовых ламп долго болеют, после чего погибают от нарушения обмена веществ и почечной недостаточности. Если вы не готовы значительную часть времени и бюджета посвящать черепахе, лучше ее не заводить.

Среднеазиатская черепаха в неволе часто страдает рахитом Фото: Архив КП

И ДРУГИЕ

Если поискать, то можно найти в Ижевске и геккона-бананоеда, и императорского удава, и хамелеонов, и крупных попугаев. Но чем более экзотичным является животное, тем более сложен за ним уход. Так что прежде чем искать, где купить питомца, как следует проштудируйте литературу.

Тараканы бывают довольно красивыми, например, таракан-домино Фото: Архив КП

С другой стороны, есть и совсем простые в уходе питомцы, хотя не всякому они придутся по нраву. Например, гигантские улитки ахатины и архахатины. Или крупные тропические тараканы – шипящие, к примеру.

Расписная спинка американского лесного таракана Фото: Архив КП

Но и для их содержания нужно знать определенные тонкости. А вот приобрести их можно меньше чем за 100 рублей. Хотя, опять же, селекционные морфы улиток могут стоить по несколько тысяч.

Если вам не лень заготавливать на зиму листья дуба, можно содержать аннамских палочников, дуб – их основной корм Фото: Архив КП

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