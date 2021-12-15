Почему нельзя запивать лекарства чаем, не опасна ли синяя заварка и кому противопоказан каркаде – разобрались вместе с врачом из Ижевска

А также спросили, как правильно выбирать и заваривать чай у ижевского чайного мастера Андрея Юдина Фото: unsplash.com

15 декабря отмечается международный день чая. В честь этого праздника «Комсомолка» решила поговорить с экспертами о том, кому этот напиток полезен, а кому его стоит пить с осторожностью. А еще – как выбрать хороший чай и потом не испортить его неумелым завариванием.

ЗНАКОМЬТЕСЬ, ЧАЙ

В зависимости от способа ферментации, чай традиционно делится на несколько типов и множество сортов. В советское время мы знали только черный и зеленый чай. Сейчас их появилось бесчисленное количество: улуны, пуэр, белый чай, матча. И все это многообразие изготавливается на основе одного и того же растения.

Из одного и того же растения делают множество сортов чая Фото: pixabay.com

Большинство из нас привыкло пить чай каждый день и не по одной кружке. А многие ли задумывались, как он влияет на здоровье?

«Каждый чай по-своему прекрасен: какой-то для успокоения нервной системы, например габа улун, какой-то для пищеварения с утра, например черный индийский или цейлонский чай. Какой-то хорош для вывода токсинов, например пуэр. Те Гуань инь хорошо утоляет жажду, а китайский красный чай и темный улун отлично согревают», – рассказывает чайный мастер из Ижевска Андрей Юдин.

Тем не менее нельзя забывать и о ряде противопоказаний.

«Чай нужно с осторожностью употреблять лицам, у которых есть гипертоническая болезнь в анамнезе. Как в черном, так и в зеленом чае содержится кофеин, повышающий артериальное давление, причем в зеленом чае его даже больше. У лиц с неконтролируемым артериальным давлением прием чаев, особенно свежезаваренных, может повысить показатели. Речь, конечно, не о пакетированных чаях, а именно о листовых, хорошего качества», – рассказывает Елена Ивонина, заведующая взрослой поликлиникой ГКБ № 8 Минздрава Удмуртии.

Слишком горячий чай не принесет пользы здоровью Фото: pixabay.com

Поясним, что подразумевается под неконтролируемым давлением. Если гипертоник не принимает лекарственные препараты и просто пускает болезнь на самотек, его давление ведет себя непредсказуемо. То же самое можно сказать и о пациентах, которые пропускают прием лекарств, несмотря на назначения врача.

«Нельзя сказать, что чай сам по себе может привести к осложнению гипертонической болезни; как правило, здесь имеет место сочетание факторов. Например, если человек является метеочувствительным, забыл принять препараты, перестарался с физической активностью и выпил крепкий чай, может произойти гипертонический криз. Но для людей, которые контролируют артериальное давление, прем чая безопасен», – поясняет специалист.

А вот если давление, наоборот, понижено или резко упало, горячий чай с сахаром поможет вернуть его в норму: кофеин тонизирует сосуды, а сахар способствует запуску обменных процессов в организме.

Травяные и цветочные чаи нужно пить с осторожностью Фото: unsplash.com

Действует чай и на желудочно-кишечный тракт. Благодаря содержанию танинов – вяжущих веществ – он уплотняет слизистую оболочку желудка и тонкого кишечника, делая их менее восприимчивыми. Именно поэтому при отравлении чай способен облегчить состояние, так как препятствует проникновению инфекционных агентов и токсинов. Но есть у этого свойства и обратная сторона.

«Танины также препятствуют всасыванию лекарственных препаратов. То есть, если вы запиваете лекарство чаем, лечебное действие будет существенно снижено. Все лекарственные препараты, даже витамины, нужно запивать чистой водой», – говорит Елена Ивонина.

ФИТОЧАИ

Довольно часто чаем называют травяные напитки, никакого отношения к чаю не имеющие. К таковым относятся фиточаи, но можно ли ими увлекаться? Например, сейчас довольно популярен кипрей, или иван-чай, его можно встретить на полках магазинов, а не только в аптеках.

Иван-чай растет в Удмуртии Фото: pixabay.com

«Кипрей все-таки относится к категории лекарственных растений. Он используется как противовоспалительное и ранозаживляющее средство, на Руси его применяли при ангине, болезнях желудка, в качестве потогонного средства; он хорошо успокаивает. Сейчас он используется в фитотерапии при лечении язвенной болезни желудка, колитов, энтероколитов, диареи. Но постоянно и бесконтрольно его принимать, конечно, нельзя. Это растение содержит много биологически активных веществ, и его лучше принимать в периоды обострения хронических заболеваний, например в межсезонье. При этом у лиц, которые принимают лекарственные препараты, он может привести к снижению эффективности лечения», – говорит эксперт.

Как объясняет врач, к любым фиточаям нужно относиться аккуратно, почти как к лекарствам. Это, конечно, не лекарства, но уже и не «просто чай». Например, сборы с ромашкой, мятой и душицей кому-то принесут пользу, а кому-то могут даже навредить. Универсальное правило тут может быть только одно: если человек имеет хронические заболевания, ему лучше пить такие чаи под контролем лечащего врача.

ЧАИ ИЗ ЦВЕТОВ

Напиток каркаде из цветов китайского гибискуса, или суданской розы, также имеет большую популярность. В нем действительно много витаминов, а природные красители антоцианы помогают укреплять стенки кровеносных сосудов и являются мощными антиоксидантами. Но те же антоцианы могут вызывать аллергии; кроме того, каркаде противопоказан людям с гастритом и язвенной болезнью, так как повышает кислотность желудочного сока; гипертоникам, так как оказывает сильное тонизирующее действие, и беременным.

Так выглядит каркаде до того, как станет заваркой. Фото: pixabay.com

Другой цветочный чай – тайский синий чай из мотылькового горошка (другое название – клитория тройчатая, анчан). Он также в последнее время стал появляться на нашем столе. Особого вкуса в нем нет, заваривают его из-за экзотического цвета, либо используют в качестве натурального красителя для сладостей и коктейлей. Статьи в интернете об этом чае противоречат друг другу: по одним данным, это просто кладезь полезных веществ, оказывающих иммуностимулирующее и успокоительное действие, по другим – не приносит ни вреда, ни пользы.

«К напиткам из растений других географических зон лучше относиться настороженно. Исконно мы такие чаи не принимали, и не можем знать наверняка, какие аллергические реакции появятся. Как и в каркаде, здесь содержатся антоцианы, только другого типа, поэтому и цвет другой. Как минимум такими напитками нельзя злоупотреблять», – объясняет врач.

АНАЛОГИ ЧАЯ

Чай принято пить далеко не во всех странах – у каждого народа есть свои традиционные напитки. Например, мате, тонизирующий напиток из Южной Америки. В его составе – сушеные листья парагвайского падуба. О мате пишут, что он способен наполнить человека здоровьем и энергией, но его не рекомендуется пить натощак, а еще не всем полезен его стимулирующий эффект, например его не советуют пить детям и гипертоникам.

Из этого цветка делают синий чай Фото: pixabay.com

Ройбос, или ройбуш, – это напиток из листьев и побегов африканского растения аспалатуса линейного. Он обладает специфическим сладковато-древесным вкусом. Этот напиток бодрит, но не содержит кофеина, зато богат эфирными маслами. Считается, что у него абсолютно нет противопоказаний, кроме случаев индивидуальной непереносимости, но индивидуальную непереносимость тоже не стоит сбрасывать со счетов.

Подобные напитки перекочевали к нам из других культур. Врачи советуют: если вы раньше их не пили, попробовать можно, но следует наблюдать, как отреагирует организм.

КАК ВЫБРАТЬ ВКУСНЫЙ ЧАЙ

Но вернемся к нашему празднику: все-таки он посвящен чаю как чаю, а не всему многообразию травяных напитков. О том, как выбрать чай, а затем правильно его заварить, мы спросили чайного мастера Андрея Юдина.

«При покупке обращаем внимание, однородное ли по размеру сырье. Количество мелкой крошки должно быть не более 5–10 %. Важна однородность чаинок по цвету, если это не купаж. Попросите «послушать» аромат (это нормальная практика). Если вы знакомы с ароматом этого сорта чая, то проверьте соответствие, а если это новый чай, то прислушайтесь к ощущениям, закрыв глаза. Тот самый аромат того самого, нужного вам чая – всегда приятный и манящий. После этого попросите продавца рассказать про этот чай. Иначе вам так «вкусно» расскажут, что потом вы дома ничего такого не найдете. И не потому, что обманули, а потому, что у каждого свой вкусоароматический опыт», – советует Андрей Юдин.

Для заваривания чая нужно выбирать воду, которую можно пить без кипячения Фото: pixabay.com

Но эти советы относятся только к листовому чаю, с пакетированным сложнее и одновременно проще. Дело в том, что в пакетиках содержится чайная пыль или ломаный чай. Чем меньше фракция, тем быстрее чай экстрагируется и меньше содержит тех веществ, которые придают неповторимость чайному листу. Одним словом, тщательно выбирать пакетированный чай – не имеет особого смысла.

При заварке тоже есть свои хитрости. Например, вода. Для черного чая подходит жесткая, а для зеленых и улунов предпочтительнее мягкая. И обязательно чистая.

«Используйте для чая такую воду, которую готовы пить без кипячения, – не промахнетесь», – заверяет Андрей Юдин.

Зеленый чай заваривают при температуре 80 °С, черный чай – при 95–100 °С.

«Есть два основных метода приготовления чая. Китайский и европейский. Китайский – проливами – больше чая, меньше времени, когда чай контактирует с водой. Европейский – настаивание – меньше чая, больше времени контакта. Вкусно будет и так, и так. Вопрос личных предпочтений, что больше по душе», – говорит эксперт.

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