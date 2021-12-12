Погода на неделю в Ижевске: на улице потеплеет и ожидается сильный снегопад

Четверг и пятница будут самыми снежными днями на этой неделе Фото: Сергей ГРАЧЕВ

На следующей неделе с 13 по 18 декабря резко потеплеет. До 0 градусов температура поднимется к концу недели. А вот понедельник еще обещает быть холодным до –11 градусов. Подробнее о погоде на неделю в Ижевске расскажет «Комсомолка» (по данным сервиса «Gismeteo.ru»).

Понедельник день тяжелый, к тому же холодный. Днем 13 декабря синоптики обещают до – 11 градусов днем, ночью до – 21. На улице будет солнечно.

Во вторник, 14 декабря, пойдет снег, небо затянется тучами. Температура воздуха составит днем – 4 градуса, ночью – 9.

В среду, 15 декабря, солнышко выглянет вновь, небольшой снег продолжит идти. Днем температура –6, ночью до –11.

Четверг, 16 декабря, будет пасмурным, снег усилится. Но температура воздуха поднимется до – 1, ночью до – 4 градусов. В результате, на дорогах образуется каша.

В пятницу, 17 декабря, термометр покажет 0 градусов, все еще будет пасмурно. Также, обещают сильный снегопад.

В субботу, 18 декабря, снегопад будет не таким активным, температура днем 0 градусов, ночью –1.

В воскресенье, 19 декабря, обещают слабый снег. Будет облачно. Температура воздуха опустится до – 6 градусов днем и до –7 градусов ночью.

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