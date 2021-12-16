«Ты – развлекательный контент»: вебкам-модель из Ижевска рассказала о своей работе

В чем заключается работа вебкам-модели? Фото: unsplash.com

Общественная норма постоянно меняется, и то, что раньше было постыдным, сейчас уже не так осуждается обществом. Практически у всех есть знакомая знакомой, которая работает в вебкаме. Да и наверняка хоть раз в голове девушек проскальзывала мысль, чтобы бросить свою работу и пойти в вебкам, – там и свободный график, и деньги предлагают большие, да и особых умений не надо.

Разберем подробно мир вебкам

В чем же заключается работа вебкам-модели? Девушка сидит одна в комнате перед камерой и компьютером, в котором открыт онлайн-чат, и ведет стрим (онлайн-трансляцию). К ее стриму подключаются люди, чаще это мужчины среднего возраста (их называют мемберы), и отправляют ей донаты, типсы или токены (деньги в онлайн-валюте, чаще – доллары).

Мемберы анонимны, также им не нужно подключать камеру. Фото: unsplash.com

Будем честны, вебкам – это часть большой секс-индустрии, и деньги скидывают не просто так. Для этого девушка выполняет различные интимные практики на камеру. Только это чаще происходит в приватных чатах, где девушка остается один на один с мембером.

В общей трансляции у девушек есть задача завлечь мемберов в приватный чат танцами, флиртом, обещаниями, что их ждет, когда мембер и модель останутся один на один. В приватном чате поминутная оплата, то есть предоставляется возможность заработать побольше. В привате мембер может просто наблюдать за девушкой, отправляя ей свои желания в чат, либо подключить свою камеру и взаимодействовать с ней напрямую.

Задача вебкам-модели задержать мембера в приватном чате, поэтому модели чаще переписываются, чем говорят, так как это занимает больше времени. Фото: pexels.com

«Они хотят любви»

22-летняя ижевчанка Мария (имя изменено Прим. ред.) работает вебкам-моделью и признается, что ей это очень нравится.

«Я в вебкаме два с половиной года. Узнала я об этой сфере от своего бывшего парня, чья бывшая девушка работала там. И я решила попробовать», – говорит девушка.

Первым местом работы Марии был стрпитиз-клуб. Через год, в 19 лет, она устроилась в кинотеатр продавать попкорн и билеты. А через 6 месяцев она ушла заниматься вебкамом.

Параллельно девушка получала образование в ИжГТУ на факультете финансов и кредита, но с последнего курса она ушла в академический отпуск.

Маша считает, что суть ее нынешней работы в том, чтобы построить виртуальные близкие отношения с мужчиной, будь то сексуальные или просто дружеские. Мария говорит, что мемберы ищут в вебкаме не удовлетворения своих интимных запросов, а более глубокую связь. Они хотят близости, хотят любви.

«Когда начинается трансляция, в твою комнату (так называется стрим конкретной модели) заходят мемберы и ты начинаешь с ними общаться, пытаться сделать так, чтобы они взяли тебя в приватный чат, монетизировать их интерес к тебе. Ты в прямом эфире. Ты – шоу, развлекательный контент», – рассказывает Мария.

Модель хоть и делает, что ее попросит мембер, но она вправе отказаться, если не хочет. Фото: pexels.com

Девушка смеется, когда вспоминает свою первую трансляцию, говорит – очень сильно нервничала и не знала, что делать. К тому же для вебкам-модели желательно уметь поддерживать разговор на английском языке, ведь мемберы в основном из-за рубежа.

«Когда я пришла в вебкам, мой английский был на начальном уровне. Я могла только переводить «How are you?» (как твои дела). Все кардинально поменялось с тех пор. За 2,5 года я набралась опыта, привыкла к ощущению камеры и стала чувствовать себя увереннее», – делится модель.

Стандарты красоты

Маше нравится в своей деятельности то, что там нет дискриминации по внешности. Вебкамом может заниматься кто угодно. Главное – яркая индивидуальность и прокачанный навык коммуникации.

«Ты можешь быть любой, и тебя любую примут. Не важно, какого ты телосложения, роста, как ты выглядишь. К тому же красивая внешность и привлекательность – это не одно и то же. Красота идет из уверенности в себе. Это дает тебе свободу. А именно это и привлекает других», – уверена Мария.

Кстати, возраст в этой индустрии также не особо важен. Запрос на женщин в возрасте намного выше.

Но, кстати, парни во взрослой индустрии зарабатывают меньше, чем девушки. Маша говорит, что раскрутиться парню реально, но для этого потребуется больше усилий.

График работы и зарплата

График работы Марии такой же, как и у офисного работника, – по 8 часов 5 дней в неделю. Но график каждая модель составляет себе индивидуально, главное, нужно стримить от 40 часов в неделю.

Но вот заработок у нее гораздо выше средней зарплаты по Удмуртии. По сообщениям Удмуртстата, за сентябрь средняя заработная плата по республике составляла 37,4 тыс. руб. в месяц. Мария за один донат может получить такую сумму. Правда, она признается, что это был ее самый большой донат, который ей скидывали за раз.

«На вебкаме можно очень много заработать. Я встречала девочек, которые зарабатывали 200–250 тысяч в неделю. Я сама зарабатываю в среднем 100 тысяч в месяц», – делится девушка.

Только вот все вебкам-студии забирают половину заработка себе. Но Маша говорит, что многие девушки, которые уходили из студии работать дома на себя, впоследствии все равно возвращались, так как студия организует работу моделей, следит за дисциплиной. Самостоятельно заставить себя работать – нелегко.

Студии предлагают много бонусов, чтобы привлечь девушек на работу. Фото: скриншот одного из сайтов

Вебкам и личная жизнь

Мария признается, что никогда не боялась сливов или, как это сейчас называется, деанона. Студии следят за тем, чтобы трансляции не показывались в странах СНГ, а лишь для иностранных юзеров. Но практически все сейчас умеют пользоваться VPN, который позволяет заходить на сайты, заблокированные на территории РФ, например.

«Я всегда была открытой моделью. Все мои близкие друзья знают, что я работаю в вебкаме. С родителями я не общаюсь.

Самое смешное, что мне всегда было плевать на сливы, и со мной этого не происходило. Но я встречала случаи, когда девочек сливали в первый же день», – рассказывает Мария.

На вопрос, расскажет ли она о своей деятельности будущим детям, ведь что однажды попало в интернет, остается в нем навсегда, Мария отвечает, что детей заводить в принципе не планирует. Но если они и появятся, то скрывать эту часть своей жизни не станет.

«Для меня скрывать что-то от кого-то значит стыдиться своей деятельности. А я не стыжусь», – признается Мария.

Работая в индустрии для взрослых, всегда нужно быть готовым столкнуться с последствиями. Фото: pexels.com

Совмещать романтические отношения в жизни и вебкам совместимо, считает девушка. Разве что мемберам не стоит говорить об отношениях, ведь мемберам хочется чувствовать себя особенными.

«Но мне лично тяжело работать в отношениях. Не потому что кто-то не принимает мою профессию, а просто меня не хватает и на реальные отношения и на вебку. Но я знаю многих моделей, которые работают и у них все нормально со второй половинкой», – говорит девушка.

Да и в целом Мария считает, что вебкам положительно повлиял на ее отношения к мужчинам и на ее самооценку, – она стала лучше понимать других и себя и принимать особенности каждого.

«Неадекватные пользователи, конечно, тоже бывают. Но они встречаются с той же вероятностью, как и неадекватные люди в жизни. Важно уметь правильно реагировать. Каждая модель должна уметь устанавливать свои границы и рамки. Это очень важно делать, иначе ты сойдешь с ума», – дает совет Маша.

В будущем Мария планирует изучать психологию и много путешествовать. Вебкам она хочет использовать как пассивный заработок.

«Монетизировать свою привлекательность – круто, но я не буду тратить все свое время только на это», – говорит она.

Почему молодые девушки идут работать в индустрию для взрослых?

Ответить на этот вопрос мы попросили психолога Александра Журавлева.

«Исходя из моего опыта работы, в данную сферу идут девушки, которые бессознательно желают внимания со стороны отцовской фигуры, – рассказывает Александр. – Сама по себе деятельность является отыгрыванием травмирующей ситуации. Например, папа ушел из семьи или не обращал внимания на дочь, когда она этого хотела. Девочка взрослеет и начинает замечать, что мужчин привлекает женская сексуальность. Она понимает, что может сконцентрировать на себе мужское внимание, однако бессознательно воспринимает это внимание как отцовское».

Один из самых больших страхов девушек – то, что об их работе в вебкаме узнают близкие. Фото: unsplash.com

«Практически все боятся осуждения. Однако легкие деньги заставляют их возвращаться раз за разом. Многие девушки уходят из этого бизнеса с чувством вины за «содеянное». Данный скелет в шкафу зачастую не позволяет им выстроить доверительные отношения с мужчинами», – говорит он.Также Александр добавляет, что один из самых больших страхов девушек, занимающихся вебкамом, заключается в том, что об этом узнают их родители, родственники или друзья.

Легально ли это?

По сути, вебкам это развивающаяся сфера в России. Нет ни одного закона, запрещающего этот вид деятельности. А как известно, что не запрещено, то разрешено.

Вебкам-студии Ижевска не скрывают своей деятельности, так как закона запрещающего вебкам – нет. Фото: unsplash.com

Вебкам находится в так называемой «серой зоне». Самая ближайшая статья, по которой можно привлечь студию и вебкам-моделей, – это ст. 242 УК РФ (Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов). Но так как вебкам – это не изготовление, а онлайн-трансляция, привлечь по такой статье непросто.

Но все же если вы не готовы столкнуться с такими рисками, как привлечение к уголовной ответственности, сливы ваших интим-видео семье, непринятие этой деятельности обществом, то не стоит и начинать.

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