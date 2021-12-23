Новости Удмуртии на утро 23 декабря 2021: новый глава Минздрава Удмуртии и невменяемая мать, убившая своего сына

Сразу два 12-летних мальчика замешанны в криминальной сводке Удмуртии за последние сутки. Фото: Фото: Диля Ахмадишина

Доброе утро, Ижевск! Сегодня 23 декабря, четверг. На улице будет промозгло. Температура упадет до – 20 °С днем и до –26 °С ночью. Пока вы просыпаетесь и настраиваетесь на очередной рабочий день, «Комсомолка» расскажет вам о самых главных новостях за прошедшие сутки.

Новая глава Минздрава Удмуртии

Угадайте, кто это? Правильно! Это Елена Сычева. Фото: Минздрав УР

Бывший Глава Минздрава перешел на новое место работы. Его обязанности теперь будет исполнять первый заместитель министра здравоохранения Елена Сычева.

Что сейчас с мальчиком, напавшим на врача?

Напоминаем, по данным следствия, 14 декабря, 12-летний мальчик несколько раз ударил врача ГБ №3 ножом по указке своего отца. С юношей работают психологи. По мнению уполномоченной по правам ребенка в Удмуртии Ольги Авдеевой, мальчик стал «очередной жертвой «родительской любви». Отец подростка находится под арестом.

Женский аналог Тараса Бульбы

Жительницу Сарапула, которая зарезала своего 12-летнего сына, пока тот спал, признали невменяемой. Ее отправили на принудительное психиатрическое лечение. Кстати, она и раньше проходила у лечение у психиатра.

Ижевчане назвали слово года

Кого-то волновали экзамены, кого-то qr-коды, а у некоторых словом года стало «успех». За этих людей мы можем только порадоваться. Посмотреть видео можно по ссылке.

Я не слышу хруста безе

А это – Алина Козьмина. Фото: телеканал «Пятница»

Ижевчанка Алина Козьмина приняла участие в шоу «Кондитер» на (12+) на телеканале «Пятница». Ее торт был похож на воздушное облако, но, к сожалению, жюри решили, что торт по вкусу больше похож на хлебный мякиш.