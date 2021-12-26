Тренер по шахматам из Удмуртии вышел в финал Национальной спортивной премии

Больше 10 лет Сергей Васильев на общественных началах обучает детей игре в шахматы. Фото: предоставлено героем публикации

Еще один наш земляк – Сергей Васильев, преподаватель по шахматам в ДЮСШ села Дебесы, участвовал в конкурсе, который отмечает заслуги в сфере спорта и физкультуры. Напомним, что ранее лауреатами премии становились: в 2019 году ФОК «Юность», в 2020 – Михаил Смагин из Ижевска, представляющий «Хоккей-на-валеночную лигу». Сергей Васильев рассказал о своих результатах участия в престижной премии, а также о перспективах развития шахмат в районе и Удмуртии в целом.

ДОСЬЕ

ФИО: Сергей Валерьевич Васильев

Дата рождения: 19 декабря 1970 года

Образование: высшее техническое

Место работы и должность: диспетчер районных электрических сетей Дебесского РЭС

Общественная деятельность: тренер по шахматам ДЮСШ села Дебесы, 24 декабря 2021 года отмечен премией главы республики «Признание», как один из организаторов Всероссийских сельских игр по шахматам среди школьников

Семейное положение: женат, двое детей

Одна из наград Сергея Васильева – премия Главы Удмуртской республики. Фото: предоставлено героем публикации

Сергей Валериевич, наши поздравления вам, как финалисту «Национальной спортивной премии 2021». Расскажите о самом конкурсе.

– По сути, это «Оскар» в мире спорта, который вручают спортсменам, тренерам, представителям СМИ, а еще регионам и спортивным сооружениям, которые развивают и популяризируют спорт и физическую культуру. Победители различных номинаций награждают премией в 1 миллион рублей.

Конкурс проходит в три этапа: определение финалистов (шесть кандидатов по каждой категории) онлайн-голосование (определяется тройка номинантов в каждой категории), определение победителей экспертным советом.

Сергей Васильев вошел в тройку финалистов Национальной спортивной премии. Фото: предоставлено героем публикации

В этом году вы вошли в заветную тройку финалистов. Это ваш первый опыт участия?

– Нет, заявляюсь в номинацию «Лучший организатор физкультурно-спортивной работы в сельской местности, лучший организатор физкультурно-спортивной работы по месту жительства, работы» уже не раз, но в финал вышел впервые. Благодарю всех, кто отдал за меня свой голос в онлайн-голосовании!

К сожалению, экспертный совет в качестве победителя номинации выбрал не меня, но на следующий год я буду вновь подавать заявку и бороться за победу. Отступать мне нельзя, нужно довести дело до логического завершения.

Сергей Валериевич, давно вы преподаете детям искусство игры в шашки и шахматы?

– Вообще все началось с шашек. В Дебеском районе некому было играть и представлять муниципалитет на республиканских сельских играх. Мы организовали сборную района взрослых, тренировались, состязались, а потом в 2011 году решили, что нужно обучать игре в шашки и шахматы и детей.

Функции преподавателя по обеим дисциплинам взял на себя, так как график позволяет работать по совместительству, я умею играть и в шашки, и в шахматы, кроме этого, уже занимался с детьми на общественных началах. В Центре детского творчества мне предоставили четыре часа в неделю, мы набрали две группы по 15 человек и начали обучение.

Как результаты?

– Уже через полгода мы поехали на первые республиканские соревнования, где ребята-шашисты из 25 команд заняли третье место, а шахматисты стали 12-ыми. С того времени многое изменилось и в настоящее время среди моих воспитанников есть призеры всероссийских соревнований. Уровень, конечно, значительно вырос. Кроме этого, в 2014 году мы и сами организовали в Дебесах соревнования ПФО по международным шашкам.

Немало тех, кто к шашкам относится не совсем серьезно. Для многих, это не больше, чем досуг и способ провести время.

– Не соглашусь! Шашки – это серьезная интеллектуальная игра, которая очень полезна для мозговой деятельности. Она развивает логическое мышление, пространственное воображение, память и внимание. Мне очень нравится играть в шашки, даже больше, чем в шахматы. Но в настоящее время больше внимания уделяется именно шахматам. Федерация шашек не настолько активна, к сожалению.

В чем проявляется это внимание?

– Появились люди, которые стали активно продвигать шахматы на селе. Сначала это был руководитель «Корпорации «Центр» Сергей Ощепков, затем эстафету подхватил исполнительный директор шахматной федерации Удмуртии Александр Ватлин. Эти люди сделали нашу республику чуть ли не шахматной столицей Поволжья.

В 2013 году Федерация подарила нам 10 комплектов шахмат и 10 современных электронных часов. Кроме этого, Федерация систематически организовывает судейские семинары, курсы для преподавателей и тренеров по работе с детьми и регулярно финансировали поездки на соревнования.

Сначала шахматы – это просто игра, а потом становятся частью жизни. Фото: предоставлено героем публикации

Много внимания уделяется сейчас шахматному спорту и со стороны республиканских властей – лично главой Удмуртии Александром Бречаловым, постпредом Главы Удмуртии при Президенте Российской Федерации Михаилом Хомичем. Неоценима и поддержка СМИ.

Соревнования по шашкам, к сожалению, для детей зачастую требуют финансовых вложений, а ведь далеко не каждая семья может выделить средства из семейного бюджета на поездку и участие.

А как с шашками и шахматами в других регионах страны? Общаетесь с коллегами?

– Ситуация примерно одинаковая: шашки менее распространены, а вот шахматами увлекается гораздо больше детей, да и тренеры по этому виду спорта активнее. Мы, кстати, общаясь с преподавателями, совместными усилиями организовали сельскую спартакиаду, которая ежегодно проходила с сентября по март.

Мы ездили друг к другу в гости и проводили турниры. Там, где была возможность переночевать, соревнования проходили по два дня, в остальных – мы приезжали, играли и в этот же день возвращались домой.

Сложно играть несколько партий в течение одного дня?

– Существует три вида игры в шахматы: классический (партия длится до 4 часов), быстрые (примерно полчаса) и блиц (примерно 12-15 минут). Отличаются они друг от друга только длительностью. В основном, мы играем в быстрые шахматы и иногда в блиц. В течение турнирного дня, таким образом, у каждого участника около 7-9 поединков, что вполне им по силам.

В классические мы играем на всероссийских соревнованиях, и длительность турнира уже, конечно, совершенно другая. К примеру, в Самаре он длится 8 дней.

Сергей Валериевич, вы скромно умолчали о том, что и сами прекрасно организовываете турниры, причем всероссийского масштаба.

– А как же без соревнований? Без этой важной составляющей у детей не будет прогресса. Сначала проводили районные турниры, потом республиканские и окружные.

Немного поясню, что ребятам, проживающим не в городах, нужны соревнования с детьми конкретно из сельской местности. Это и есть здоровая конкуренция. Вот так и пришел к мысли, что нужно организовать турнир российского уровня для детей из сел и деревень.

Об этом я рассказал главе Удмуртии Александру Бречалову, который приезжал с рабочим визитом в Дебесы. Он поддержал мою идею и дал соответствующее распоряжение министерству спорта и молодежной политики Удмуртии. Вскоре заявка на организацию всероссийских соревнований по быстрым шахматам и блицу была подана и одобрена на уровне России. В январе 2020 года прошел первый турнир.

Всероссийские шахматный турнир в Дебесах собирает участников со всей страны. Фото: предоставлено героем публикации

Когда пройдет следующий?

– С 19 по 24 января 2022 года в селе Дебесы, безусловно, с соблюдением всех санитарных требований. В турнире смогут принять участие дети из сельской местности в возрасте 18 лет и моложе. Состязания пройдут по швейцарской системе – 9 туров по быстрым шахматам и 11 туров в блиц, в четырех возрастных группах.

Отмечу, что в прошлом году к нам приехало более 200 участников из 17 регионов страны, но это меньше, чем мы ожидали. Вмешалась пандемия и ограничения. Ожидаем, что в 2022 году мы расширим и географию, и количество шахматистов.

Безусловно, эти соревнования не состоялись бы без поддержки министерства спорта Удмуртии и администрации Дебесского района. Кроме этого, огромную поддержку оказывает медиагруппа «Центр». Они не просто рассказывают о соревнованиях в СМИ, но и курируют их. На плечи руководства и сотрудников ложится много рутинной работы, которая быть может со стороны и не видна, но ее можно оценить по высокому уровню организации всероссийского турнира. Всем, кто причастен к шахматным баталиям в Дебесах, огромная благодарность.

А как обстоят дела с тренерами и преподавателями? Нет кадрового голода?

– Безусловно, хотелось бы больше! Как раз для решения этой проблемы на базе Дебесского политехникума открыт единственный в России ресурсный центр по повышению квалификации и обучению будущих учителей начальных классов методике преподавания шахмат.

Конечно, далеко не все из 27 молодых специалистов в будущем будут увлеченно обучать школьников игре в шахматы, но даже если они просто научат этому своих детей, уже очень важно.

Поделитесь мечтами и планами?

– Мечтаю о том, чтобы провести в Дебесах международный турнир по шахматам. Это уже не просто мечты, а четкая цель, к которой я постепенно двигаюсь. Очень хочется, чтобы у наших ребят была возможность пообщаться с шахматистами ближнего зарубежья и набраться опыта на более крупных соревнованиях. Как только эта идея будет реализована, можно будет ставить перед собой новые амбициозные цели.

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