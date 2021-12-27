Новости Удмуртии на утро 27 декабря 2021: последствия снегопадов и ижевчанка, обвиняемая в жестоком обращении с животным

Выходные выдались на редкость снежными Фото: очевидец
Доброе утро, Ижевск! Сегодня 27 декабря, понедельник. На улице похолодает до -12°С днем, а ночью столбик термометра опустится до -18 °С. Пока вы собираетесь на работу, «Комсомолка» расскажет вам о главных новостях за минувшие выходные.
Как город пережил снегопады
Сильная метель прошла над Ижевском в ночь с 25 на 26 декабря. Дворы утонули в снегу, на дорогах выстроились пробки, а технике пришлось выйти на уборку еще затемно.
Ранила собаку на глазах у детей
50-летняя жительница Ижевска ударила собаку ножом. Это произошло в присутствии детей. Теперь женщина предстанет перед судом по обвинению в жестоком обращении с животными.
Ижевчанка ранила собаку в область шеи. Фото: pixabay.com
Бактерии в питьевой воде
В Балезинском районе Удмуртии обнаружили санитарные нарушения в питьевом водоснабжении. Если бы не вовремя принятые меры, закончиться могло массовой инфекцией.
Сменил костюм чиновника на ателье
Бывшие министр финансов Удмуртии Станислав Евдокимов открыл свое ателье. Об этом он сообщил в социальных сетях.
Бывший министр сменил костюм чиновника на собственное ателье
Фото: Архив КП
Штрафы ничему не научили
Очередной ночной рейд по соблюдению антиалкогольного законодательства состоялся в Ижевске. Проверялись торговые точки, в которых ранее уже были зафиксированы нарушения. В итоге из 18 киосков повторно попались на незаконной торговле 13.
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