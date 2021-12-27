Новости Удмуртии на утро 27 декабря 2021: последствия снегопадов и ижевчанка, обвиняемая в жестоком обращении с животным

Выходные выдались на редкость снежными Фото: очевидец

Доброе утро, Ижевск! Сегодня 27 декабря, понедельник. На улице похолодает до -12°С днем, а ночью столбик термометра опустится до -18 °С. Пока вы собираетесь на работу, «Комсомолка» расскажет вам о главных новостях за минувшие выходные.

Как город пережил снегопады

Сильная метель прошла над Ижевском в ночь с 25 на 26 декабря. Дворы утонули в снегу, на дорогах выстроились пробки, а технике пришлось выйти на уборку еще затемно.

Ранила собаку на глазах у детей

50-летняя жительница Ижевска ударила собаку ножом. Это произошло в присутствии детей. Теперь женщина предстанет перед судом по обвинению в жестоком обращении с животными.

Ижевчанка ранила собаку в область шеи. Фото: pixabay.com

Бактерии в питьевой воде

В Балезинском районе Удмуртии обнаружили санитарные нарушения в питьевом водоснабжении. Если бы не вовремя принятые меры, закончиться могло массовой инфекцией.

Сменил костюм чиновника на ателье

Бывшие министр финансов Удмуртии Станислав Евдокимов открыл свое ателье. Об этом он сообщил в социальных сетях.

Бывший министр сменил костюм чиновника на собственное ателье Фото: Архив КП

Штрафы ничему не научили

Очередной ночной рейд по соблюдению антиалкогольного законодательства состоялся в Ижевске. Проверялись торговые точки, в которых ранее уже были зафиксированы нарушения. В итоге из 18 киосков повторно попались на незаконной торговле 13.

Понравилась статья? Ставьте лайк! Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, следите за новостями в сети «ВКонтакте», в Фейсбуке и Одноклассниках.