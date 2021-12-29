Утвержденные нерабочие дни и выборы Главы Удмуртии: изменения 2022 года, о которых нужно знать жителям Ижевска

Провожаем старый год и узнаем, что нас ждем в новом. Фото: pexels.com

Всего через три дня наступит новый, 2022 год. Он принесет много радостей, испытаний и свершений. А еще – изменений в Российском законодательстве, о которых расскажет «Комсомолка».

Будьте в курсе!

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ

Увеличат маткапитал

Теперь материнский капитал на первого ребенка будет составлять более 503 тысяч рублей. Инфляцию провели из-за роста цен. Подать заявление на выплату пособия можно будет в электронном варианте.

Изменится порядок выплаты пенсий

Со следующего года поднимется размер маткапитала, изменится выплат пенсий и будет повышен прожиточный минимум Фото: Ульяна КОЛМОГОРОВА

Жители регионов, с введенным режимом ЧС, получат пенсионную выплату раньше срока. Удержание пенсии по судебным листам, если человека признают банкротом, станет недействительным. Пенсионеры, получающие выплаты из негосударственного фонда, переставшего работать, в любом случае получат накопительную часть.

Регистрация граждан РФ по месту пребывания станет проще

В 2021 году срок регистрации граждан по месту пребывания сократился до одного рабочего дня, а также стало возможным оформлять временную регистрацию дистанционно.

С 1 июля 2022 года граждане смогут оформить регистрацию в любом органе учета в пределах города или района. Для подтверждения регистрации нужно будет лишь подать подать заявление через Портал «Госуслуги» и посетить регистрирующий орган для отметки о регистрации в паспорт.

Экскурсоводы будут сдавать экзамены

В 2022 году экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков и инструкторов-проводников ожидает обязательная переаттестация, которая будет проводиться раз в 5 лет. Аттестацию будут проводить аттестационные комиссии, создаваемые в каждом российском регионе, а следить за деятельностью этих комиссий будет Ростуризмом.

Повышен прожиточный минимум

Сумма прожиточного населения на одного человека в 2022 году составит 12 654 рубля. Для трудоспособных граждан эта сумма будет равняться 13 793 рубля, для пенсионеров – 10 882 рубля, а для детей –12 274 рубля.

В 2021 году прожиточный минимум в России составлял 11 653 рубля.

Уточнен перечень недоступных для женщин профессий

На котельных, холодноштамповочных, волочильных и давильных работ женщин не будут брать на следующие профессии:

- котельщик

- токарь на токарно-давильных станках, занятый на работах вручную

- чеканщик, занятый на работах ручным пневматическим инструментом

На работах по монтажу и обслуживанию технологического оборудования, ремонту нефтепромыслового оборудования

- слесарь по монтажу и ремонту оснований морских буровых и эстакад

- слесарь-ремонтник, занятый монтажом и обслуживанием технологического оборудования и ремонтом нефтепромыслового оборудования

- электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, занятый обслуживанием и ремонтом технологического оборудования

Штамп в паспорт о браке и детях теперь будут ставить по желанию

С 1 июля 2022 г штамп о браке в паспорт можно будет ставить по желанию. Также, штамп о детях до 14 лет в паспорт можно также не ставить. Более того, зарегестрировать брак, рождение и смерть можно будет в любом ЗАГСе, независимо от места жительства.

Теперь обязательными будут только штампы о регистрации по месту жительства, снятии с учета и о воинской обязанности.

Свидетельство о рождении ребенка можно будет получить в электронной форме

Такая функция станет доступна с 1 марта 2022 года с согласия получателя. В свидетельстве необходимо указывать данные документа, удостоверяющего личность матери ребенка, ее СНИЛС и полис ОМС, а также фамилию ребенка.

Полисы медицинского страхования станут электронными

Многие бумажные документы перейдут в формат электронных Фото: Архив «КП» в Ижевске

Благодаря этому, с 1 января следующего года, в больнице, для получении медпомощи отпадет необходимость предоставлять бумажный ОМС. Достаточно будет предъявить любой документ, удостоверяющий личность.

Утвержден список жизненных событий

Список жизненных событий, который дает право гражданам получить меры социальной поддержки следующий:

- рождение ребенка;

- установление инвалидности;

- достижение пенсионного возраста;

- достижение ребенком определенного возраста;

- беременность;

- присвоение звания ветерана и приравненных к нему званий;

- получение статуса лица, подвергшегося воздействию радиации;

- получение статуса многодетной семьи;

- создание молодой семьи;

- установление опеки;

- потеря кормильца.

Водители будут штрафовать друг друга

О нарушении правил дорожного движения можно будет сообщить через приложение на телефоне Фото: Архив «КП» в Ижевске

В 2022 году россияне смогут фиксировать нарушения правил дорожного движения с помощью приложения «Народный инспектор» на телефоне. При помощи этого приложения, неравнодушные люди могут зафиксировать нарушение с помощью фото или видео.

Расширят полномочия полицейских

В следующем году полицейские будут уполномочены вскрывать машины и проникать в дома. Такое нововведение позволит обеспечивать безопасность людей и задерживать подозреваемых и при возникновении угрозы теракта.

Электронные больничные

С 1 января 2022 года от бумажных больничных листов полностью откажутся. Бумажные больничные станут электронными.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ

Штрафы для автовладельцев

Водителей Удмуртии начнут штрафовать с 1 января, если их машина помешает убирать снег на территориях общественного пользования. Если машина стоит более недели на одном месте, для автовладельца предусмотрен штраф от 1,5 до 4 тыс. руб., для должностных лиц - от 7 до 15 тыс. руб., для юридических лиц - от 20 до 60 тыс. руб.

Изменения при сдаче ЕГЭ

Стали известны даты проведения ЕГЭ в 2022 году Фото: Архив «КП» в Ижевске

Раньше, когда выпускник сдавал свою работу, их уносили уносили в штаб на территории той же школы, чтобы просканировать. Сейчас же сканы будут делать в этой же аудитории, где проходит экзамен. Для покупки сканеров было выделено около 46 млн рублей.

Также, стали известны даты сдачи ЕГЭ. Основной период сдачи экзаменов будет проходить с 26 мая по 2 июля. Первыми экзаменами станут география, литература и химия. В течении двух дней будут проходить ЕГЭ по русскому языку–30 и 31 мая; 20 и 21 июня — информатика и ИКТ, 16 и 17 июня — устная часть по иностранному языку. Базовую и профильную математику одиннадцатиклассники будут сдавать 2 и 3 июня, ЕГЭ по истории и физике планируется провести 6 июня, а обществознание — 9 июня. На 14 июня запланировано сразу два экзамена — по биологии и письменная часть по иностранным языкам.

2022 год объявлен Годом образования в Удмуртии

Об этом объявил Глава Удмуртии Александр Бречалов. Он подчеркнул, что республика занимает достойное место по качеству системы всех уровней образования в общероссийских и мировых рейтингах. По итогам Всероссийских олимпиады, в 2021 году, результаты учащихся Удмуртии заняли пятое место в стране.

Количество депутатов-одномантников увеличится в Госсовете Удмуртии

Сейчас, число одномандатников и списочников избираются в равной пропорции – по 30 чел, в новом составе число одномандатников увеличится на 10 человек, а списочников останется 20.

Это позволит повысить эффективность работы депутатов и повысит их персональную ответственность.

Изменится структура правительства Удмуртии

В правительстве появятся три новых вице-премьеров.Один будет курировать работу Минсоцзащиты и Минобразования, другой – Минстроя и Миндортранса, третий – Минкультуры и Минспорта.

Также, в правительстве появятся два новых агентства – по туризму и по молодежной политике.

Состоятся выборы Главы Удмуртии и в Госсовет республики

Александр Бречалов покидать свой пост не планирует Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Выборы Главы региона пройдут в сентябре 2022 года. Александр Бречалов подчеркнул, что уходить не собирается, но отметил, что изменения в правительстве республики – это нормальный процесс.

Напомним, что Александр Бречалов возглавляет Удмуртию с 2017 года.

Возрастет налог на вывоз мусора

С 1 июля за вывоз ТКО из жилых помещений предусмотрено увеличение платы на 0,87%. Рост тарифа необходим для исполнения региональным оператором всех взятых на себя обязательств при инфляции.

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