Каждому кораблю свой капитан, а стоматологии - свой руководитель

Вот такой молодой коллектив профессионалов работает в стоматологии «Центральная» на улице Горького

До выпускных экзаменов осталось всего ничего, а выпускник Равиль Шарифуллин никак не мог определиться с профессией. Он колебался между военным делом и медициной. Сделать выбор помогла служба в армии, после которой молодой человек точно знал, что свою жизнь он свяжет со стоматологией. Позднее оказалось, что у него еще и прекрасные задатки к предпринимательству.

На будущее дело они копили несколько лет

Основатели клиники Равиль Гильмуллович и Разалия Гильмулловна

Получив профессию, Равиль устроился на работу в Республиканскую стоматологическую поликлинику, где трудился 20 лет. В эти годы он не только занимался любимым делом и набирал драгоценный опыт, но и получил образование юриста.

Хотелось дальнейшего роста, так и пришла мысль о том, чтобы открыть стоматологическую клинику. Не кабинет с одним креслом и самой необходимой помощью, а именно клинику, где пациентам будет оказан полный спектр услуг. Так сказать, «под ключ». Своими мыслями будущий предприниматель поделился с сестрой Разалией, она с готовностью поддержала брата и стала его верным соратником.

В какой-то момент их мечты и целеустремленность оценила сама судьба и одарила целой полосой везения.

Хотели помещение? Получите!

Стоматология «Центральная» на улице Ленина

Мимо дома №5 на улице Ленина Равиль проходил, спеша на работу, и думал, что это было бы идеальным местом для его будущей клиники. И надо же было такому случиться, что однажды коллега рассказал о продаже своей квартиры на первом этаже именно этого дома!

Разве можно упустить такой шанс? Они купили не только эту квартиру, но и со временем все другие на этаже. Им удалось договориться с каждым собственником, предоставив им жилье в нужных районах. Да, было непросто, но и тут все получилось! Накопленных денег хватило только на выкуп помещения и на ремонт. А ведь нужно было еще и дорогостоящее оборудование закупить.

И снова удача

Для того, чтобы оборудовать новую клинику по последнему слову техники, у них, по сути, был только один-единственный вариант – брать в банке кредит, а процентная ставка для начинающих предпринимателей на тот момент была, мягко говоря, высокой.

Чтобы хоть как-то сэкономить, начинающий предприниматель решил сначала съездить на выставку в Москву, где можно было договориться о скидке или рассрочке.

«Опять нам повезло! На выставке познакомился с хорошим человеком, который узнав, зачем мы здесь, предложил прекрасный для нас вариант. Он начинал сотрудничество с зарубежной компанией, и мы в качестве первых его клиентов получали все необходимое для нас оборудование в рассрочку на год. Причем первые три месяца мы вообще ничего не выплачивали», – рассказал Равиль Шарифуллин.

Условия, безусловно, прекрасные, Равиль и Разалия не могли на них не согласиться. Да, опасения были, – никто на тот момент не мог дать гарантий, что дело пойдет, и поток клиентов будет большим и стабильным.

Но волков бояться – в лес не ходить, и вскоре в новенькой клинике начали работу четыре квалифицированных специалиста, а несколько месяцев спустя к ним добавилось еще два.

Народная молва врать не будет!

Первые клиенты клиники пришли с Республиканской стоматологической поликлиники вслед за своими докторами. А дальше прекрасно сработала народная молва.

Зубной техник Резида Индусовна Загидуллина

Буквально с первых дней в клинике открылась и собственная зуботехническая лаборатория, в которой были установлены новейшие по тем временам вакуумные печи из Германии.

Еще через год руководители клиники решили пойти дальше и оформили договоры со страховыми компаниями на оказание стоматологических услуг по полису ДМС.

«Центральная« для маленьких пациентов

Детская клиника «Центральная» на улице Горького

А три года назад специализированная детская стоматология «Центральная» открыла свои двери для маленьких пациентов и их родителей. Детская стоматологическая клиника нового формата объединила в себе ультрасовременные технологии лечения и особую, волшебную атмосферу, в которой каждый малыш чувствует себя комфортно и совершенно не ощущает страха перед приемом доктора.

Специалисты клиник – сторонники бережного, комфортного и безопасного лечения, поэтому детки могут вылечить все зубы «во сне» за одно посещение. Профессионализм врачей поможет им полностью расслабиться и не чувствовать боли.

Здесь работают лучшие специалисты

Сейчас в сети стоматологических клиник «Центральная» работает более 150 сотрудников – докторов, медсестер, администраторов, санитаров, дворников. А ведь было время, когда руководители не чурались никаких обязанностей и сами выполняли любую работу.

«Первое время, когда кадров не хватало, сестра нередко работала администратором, а я выходил с лопатой на улицу и убирал снег. Если понадобится, могу устранить неисправность в сантехнике. И ничего зазорного в этом нет, руководитель должен уметь все», – уверен предприниматель.

Анастасия Александровна Мокрушина, заведующая стоматологическим отделением клиники на Горького

В сети клиник «Центральная» не просто коллектив, это команда, которая связана одной идеей, общей целью и огромной любовью к профессии. Каждый сотрудник – профессионал, и они ежегодно за счет компании повышают свою квалификацию в учебных центрах России и Европы.

Практически все, кто работает со времени основания клиники остается верен ей. Вот эти специалисты: зав. стоматологическим отделением, стоматолог-терапевт Альбина Штогрина, стоматолог – ортодонт Гульзира Валимухаметова, стоматологи-терапевты Елена Варламова, Александра Белых, Вера Шадрина, Фаина Камашева, Татьяна Голубева, стоматолог – ортопед Владимир Перминов, рентгенлаборант Надежда Дмитриева.

Альбина Галимзяновна Штогрина, заведующая стоматологическим отделением клиники на Ленина

Медсестры: Людмила Ворончихина, Ольга Мельникова, Любовь Рябова, Альбина Масленникова, Марина Савинова, Светлана Мохова, Светлана Базилевских.

Зубные техники: Резида Загидуллина, Александр Щепин, Дмитрий Саламатов, Яков Коваль. А также главный бухгалтер Нина Тараканова и заместитель директора по развитию Альбина Шарифуллина.

«Мы гордимся нашими достижениями. Стремимся вперед и с каждым годом набираем высоту! Мы верим в профессиональные командные решения и инновационные стратегии и уверены, что только по-настоящему влюбленные в здоровье профессионалы смогут стать частью нашей команды», – рассказал основатель клиники.

В «Центральной» могут все!

Сеть клиник «Центральная» – это забота о каждом пациенте, решение любой стоматологической проблемы и психологический комфорт. Ее преимущества уже оценили тысячи благодарных пациентов:

современное европейское оборудование;

собственная зуботехническая лаборатория (в некоторых случаях позволяет решить вопрос в течение одного рабочего дня);

полный спектр стоматологических услуг;

добрые и приветливые врачи;

особый подход к маленьким пациентам;

прием пациентов по ДМС.

Еще одна важная деталь – стоимость лечения в этой клинике по карману и кошельку большинству семей Ижевска. За счет чего?

«С поставщиками мы работаем напрямую, не стесняемся торговаться, а еще делаем минимальную наценку, поэтому стоимость лечения у нас более доступна», – пояснил Равиль Гильмуллович.

Доступность, высокое качество лечения и протезирования привлекает посетителей, которые остаются со своими врачами на долгие годы. Да, очередь на прием в клиники существует, и для того, чтобы еще больше горожан смогли получить высокопрофессиональные услуги «Центральной», руководство планирует открыть в 2022 году еще одну клинику. Готово уже практически все: помещение отремонтировано и оборудование закуплено. Осталось набрать штат профессионалов, а вот с этим в Ижевске, как оказалось, есть трудности.

Руководство сети очень строго и трепетно относится к подбору персонала. В штате могут работать только настоящие профессионалы, которые искренне любят свое дело и каждого пациента. Как только команда будет сформирована, в столице Удмуртии откроется еще одна современная стоматология.

С 2002 года стоматология «Центральная» предлагает все самое лучшее из существующего в мировой стоматологии, чтобы жители республики наслаждались высоким качеством жизни как можно дольше. Берегите себя и лечитесь у профессионалов!

Поликлиника для взрослых находится по адресу: улица Ленина, 5;

Детская поликлиника: улица М. Горького, 156.

Телефоны: +7 (3412) 222-707 (единый номер), +7 (3412) 22-00-52 (детская).

Записаться на прием можно на сайте stom-centr.ru

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