«Ходит где-то по земле Афанасий, обязательно найдется»: останки солдата Красной армии захоронили на родине спустя 80 лет

Церемония захоронения останков прошла в деревне Старые Зятцы Якшур-Бодьинского района Удмуртии. Фото: vk.com/dolgizhevsk
Еще один боец Красной армии вернулся домой. Эту новость сообщила на официальной странице «ВКонтакте» общественная организация «Долг».
В понедельник, 20 июня, состоялась торжественно-траурная церемония захоронения погибшего в годы Великой Отечественной Афанасия Кузьмича Шурмина. Его останки предали земле в деревне Старые Зятцы Якшур-Бодьинского района Удмуртии.
Сохранился портрет Афанасия Кузьмича. Фото: vk.com/dolgizhevsk
Афанасий Кузьмич родился в 1905 году – в деревне Мочешур Шушангуртского сельсовета в Старо-Зятцинском районе тогда еще Удмуртской АССР. 28 августа 1941 года его призвали в Красную армию, а в мае 1942 года он без вести пропал.
Церемония захоронения останков бойца Красной армии. Фото: vk.com/dolgizhevsk
Супруга Лукерья Степановна ждала мужа всю свою жизнь.
Из этого дома Афанасий Кузьмич уходил на фронт. Фото: vk.com/dolgizhevsk
«Ходит где-то по земле Афанасий, обязательно найдется», – часто говорила она.
На церемонии играл военный оркестр. Фото: vk.com/dolgizhevsk
В семье Афанасия и Лукерии перед войной было трое детей: два сына и дочь. Младшая, четвертая, дочка родилась уже после ухода отца на фронт, он так и не успел ее увидеть.
Флаг складывают, чтобы передать родственникам героя. Фото: vk.com/dolgizhevsk
Останки Афанасия Шурмина были обнаружены в Кировском районе Ленинградской неподалеку от станции Погостье. Их нашел новосибирский поисковый отряд МГИВ (Мужество Героизм и Воля), а поисковики Удмуртской республиканской молодежной общественной организации «Долг» разыскали родственников.
Залп в честь павшего героя. Фото: vk.com/dolgizhevsk
Год ушел на генетическую экспертизу – с этим помогло Следственное управление СК России по Удмуртии. В захоронении останков сотрудники также приняли участие – об этом сообщила пресс-служба ведомства.
В захоронении останков принимали участи есотрудники Следственного управления СК России по Удмуртии. Фото: vk.com/dolgizhevsk
Наконец личность героя удалось подтвердить, и останки передали родственникам. Сообщается, что сегодня в семье Шурминых 52 человека: 12 внуков, 38 правнуков и два праправнука.
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