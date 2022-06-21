«Ходит где-то по земле Афанасий, обязательно найдется»: останки солдата Красной армии захоронили на родине спустя 80 лет

Церемония захоронения останков прошла в деревне Старые Зятцы Якшур-Бодьинского района Удмуртии. Фото: vk.com/dolgizhevsk

Еще один боец Красной армии вернулся домой. Эту новость сообщила на официальной странице «ВКонтакте» общественная организация «Долг».

В понедельник, 20 июня, состоялась торжественно-траурная церемония захоронения погибшего в годы Великой Отечественной Афанасия Кузьмича Шурмина. Его останки предали земле в деревне Старые Зятцы Якшур-Бодьинского района Удмуртии.

Сохранился портрет Афанасия Кузьмича. Фото: vk.com/dolgizhevsk

Афанасий Кузьмич родился в 1905 году – в деревне Мочешур Шушангуртского сельсовета в Старо-Зятцинском районе тогда еще Удмуртской АССР. 28 августа 1941 года его призвали в Красную армию, а в мае 1942 года он без вести пропал.

Церемония захоронения останков бойца Красной армии. Фото: vk.com/dolgizhevsk

Супруга Лукерья Степановна ждала мужа всю свою жизнь.

Из этого дома Афанасий Кузьмич уходил на фронт. Фото: vk.com/dolgizhevsk

«Ходит где-то по земле Афанасий, обязательно найдется», – часто говорила она.

На церемонии играл военный оркестр. Фото: vk.com/dolgizhevsk

В семье Афанасия и Лукерии перед войной было трое детей: два сына и дочь. Младшая, четвертая, дочка родилась уже после ухода отца на фронт, он так и не успел ее увидеть.

Флаг складывают, чтобы передать родственникам героя. Фото: vk.com/dolgizhevsk

Останки Афанасия Шурмина были обнаружены в Кировском районе Ленинградской неподалеку от станции Погостье. Их нашел новосибирский поисковый отряд МГИВ (Мужество Героизм и Воля), а поисковики Удмуртской республиканской молодежной общественной организации «Долг» разыскали родственников.

Залп в честь павшего героя. Фото: vk.com/dolgizhevsk

Год ушел на генетическую экспертизу – с этим помогло Следственное управление СК России по Удмуртии. В захоронении останков сотрудники также приняли участие – об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В захоронении останков принимали участи есотрудники Следственного управления СК России по Удмуртии. Фото: vk.com/dolgizhevsk

Наконец личность героя удалось подтвердить, и останки передали родственникам. Сообщается, что сегодня в семье Шурминых 52 человека: 12 внуков, 38 правнуков и два праправнука.

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