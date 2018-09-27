Калашников или Шмайссер? Ижевский Концерн раскрыл тайны знаменитого автомата

27 Сент. 06:01 2018-09-27T14:40:41+03:00

И ответил на вопрос о правильном наименовании – АК или АК-47?

Изменить размер текста: A A

Концерн «Калашников», который базируется в Ижевске, опубликовал небольшой видеоролик, на котором технический консультант компании Владимир Онокой раскрывает главные тайны, связанные с автоматом Калашникова: кто его создал - Михаил Калашников или Хуго Шмайссер? Каково правильное наименование автомата - АК или АК-47?

- Автомат был создан более 70 лет назад, но до сих пор идет дискуссия о том, как правильно он называется - АК или АК-47? Есть мнение, что правильное название автомата - АК. И наименование 47 сделали за рубежом. Но это не так. Название АК-47 часто встречается во многих документах, и сам Калашников называл этот автомат именно так, - пояснил Владимир Онокой.

Он дал пояснение и по одному из самых острых вопросов. Есть теория, что автомат был разработан немецким инженером Хуго Шмайссером на базе штурмовой винтовки Штурмгевер.

- Хуго действительно работал в Ижевске с 1946 по 1953 годs. Но с технической точки зрения этf теория не выдерживает критики. Между АК и Штурмгевером очень мало общего. Но самое главное - автомат Калашникова изначально разрабатывали в Коврове. За тысячу километров от Ижевска. Поэтому Шмайссер физически не мог участвовать в разработке, - рассказал Владимир Онокой.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ

Стало известно, когда перезапустят производство завода «Ижметмаш» и кто этим займется (продолжение).