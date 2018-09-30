Удмуртия заняла первое место в ПФО по уровню преступности

30 Сент. 15:25 2018-09-30T15:26:02+03:00

За январь-июнь текущего года в регионе зарегистрировано 12415 преступлений

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Удмуртия заняла первое место по уровню преступности в Приволжском федеральном округе (ПФО) на 100 тысяч человек населения. Такие данные за первые шесть месяцев 2018 года приводит Удмуртстат.

За первое полугодие в регионе зарегистрировано 12415 преступлений, что на 7,3% больше, чем за аналогичный период 2017 года.

Самый высокий рост преступности показала Пензенская область - 9,7%, при том, что общий показатель преступности региона самый низкий в ПФО. В целом снижение уровня преступности отмечено в 10 регионах округа.