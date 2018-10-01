2018-10-01T11:04:40+03:00
Происшествия

В Ижевске 91-летнюю бабушку обманули «продавцы меда»

Сейчас идет поиск подозреваемых
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: zab.ruФото: zab.ru
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В отдел полиции по Первомайскому району Ижевска обратилась 91-летняя пенсионерка, которую обманули мошенницы. Как сообщает пресс-служба УМВД России по г. Ижевску, днем 30 сентября в ее квартиру пришли две незнакомки, которые предложили ей купить мед.

- Пенсионерка, заинтересовавшись предложением, впустила женщин в квартиру. В ходе беседы гостьи заметили, где пожилая ижевчанка хранит деньги. Когда пенсионерка отвлеклась, злоумышленницы похитили из тайника 10 тысяч рублей, после чего скрылись, - сообщили в пресс-службе.

Сейчас возбуждено уголовное дело и проводятся мероприятия по установлению личности подозреваемых.

Приметы подозреваемых:

- одной женщине на вид около 30 лет, рост около 170 сантиметров, среднего телосложения.

- второй женщине на вид около 30 лет, среднего телосложения, рост около 165 сантиметров. Была одета в светлую кофту с бело-красными полосками.

ВАЖНО!

Управление МВД России по г. Ижевску в очередной раз настоятельно рекомендует гражданам, особенно пожилого возраста, проявлять повышенную бдительность при общении с неизвестными, старайтесь не впускать случайных людей в свои жилища, не демонстрируйте им имеющиеся у вас денежные средства.

В случае совершения в отношении вас аналогичного преступления незамедлительно сообщайте в полицию. Телефон прежний – 02 (со всех мобильных – 102).

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