«Родники Удмуртии»-2018: какие природные источники нужно проверить?

2 Окт. 17:12 2018-10-03T11:44:16+03:00

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Удмуртская Республика по праву считается родниковым краем. Неудивительно, что некоторые жители предпочитают воду из источников той, что бежит из-под крана. Но насколько она соответствует нормам?

«Комсомолка» решила «вывести на чистую воду» родники и отправиться вместе с нашими партнерами в экспедицию. Мы возьмем пробы воды из питьевых источников республики и проверим, насколько они соответствуют нормам.

Увы, каждый родник нашей республики проверить мы не сможем. Однако мы уделим внимание тем, которые больше всего заботят читателей «Комсомолки». Поэтому до 10 октября вы можете прислать нам заявку на почту kp@mgcentr.ru, указав координаты родника, в безопасности которого вы хотите убедиться, или позвонить по тел. 94-50-94. Собрав заявки, мы составим маршрут и с 11 по 14 октября отправимся в поездку. В трех экспедициях проекта примут участие журналисты «Комсомольской правды». Задача экипажей - взять пробы воды из родников, а заодно поделиться впечатлениями о достопримечательностях и дорогах осенней Удмуртии. Следить за автоэкспедициями можно будет на сайте izh.kp.ru (12+), а также в соцсетях.

Все пробы проанализируют в аккредитованной лаборатории МУП г. Ижевска «Ижводоканал». Результаты исследований будут отображены на карте проекта, а также опубликованы на страницах «Комсомольской правды»-Ижевск» и на нашем сайте.

Присылайте информацию об источниках, которые вы хотели бы проверить, и помните: чем подробнее вы опишете их местонахождение, тем проще нам будет их найти!

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