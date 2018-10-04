2018-10-04T06:46:41+03:00
Общество

В Татарстане осудили жительницу Ижевска, которая открыла интим-агенство с несовершеннолетними девушками

Женщина избивала девушек и вымогала у них деньги
Юлия ЛЕБЕДЕВА
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..Фото: Архив «КП» в Ижевске
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В Татарстане осудили 25-летнюю жительницу Ижевска, открывшую в Набережных Челнах интим-агенство. В числе прочих в нем работали девушки, не достигшие 18-летнего возраста. Об этом сообщает портал «Вести КАМАЗа». Женщина действовала не одна - у нее было четверо подельников. Это мужчины от 28 до 30 лет.

18 февраля этого года сутенерша избила и облила зеленкой одну из девушек на лестничной площадке дома, в котором располагалась квартира для приема клиентов. Женщина вымогала у девушки 45 тысяч рублей. Две другие 17-летние девушки, работавшие в интим-агентстве, за отказ заниматься проституцией должны были заплатить 50 тысяч рублей.

Решением суда женщину отправили в колонию на 2 года. Трое ее подельников получили условные сроки.

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