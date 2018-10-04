2018-10-04T11:10:51+03:00
Общество

Ульяна Кайшева: я остаюсь в Удмуртии

Биатлонистка рассказала, что пока не собирается покидать регион
Юлия ЛЕБЕДЕВА
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..Фото: Диля Ахмадишина
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Биатлонистка из Удмуртии Ульяна Кайшева продолжит выступать за республику. Об этом спортсменка рассказала в прямом эфире радио «КП»-Ижевск (107.6ФМ) (12+).

- Практически каждый год эти предложения [о переезде поступают] из нескольких регионов. Пока что я пытаюсь оставаться в Удмуртии, несмотря на тяжелое финансовое положение. Все-таки мне приятно защищать наш регион, приятные люди меня окружают, и нравится здесь жить. Я здесь, все в порядке, никуда не ухожу, - рассказала Кайшева.

Вопрос возник на фоне миграции биатлонистов республики в другие регионы с более богатым финансированием этого вида спорта. Не так давно в Краснодар переехала ижевская спортсменка Светлана Бочкарева. В 2010 году чемпион мира и призер Олимпиады Иван Черезов перешел в сборную Тюменской области.

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