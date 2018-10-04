Крупное производство оборудования для азартных игр раскрыли в Удмуртии

4 Окт. 14:30 2018-10-04T14:47:29+03:00

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Крупную межрегиональную сеть игорных точек раскрыли в Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Ижевску.

Отмечается, что преступное сообщество действовало на территории нескольких регионов страны. Злоумышленники занимались производством и обслуживанием игорного оборудования, разрабатывали программное обеспечение, организовывали его транспортировку в другие регионы и осуществляли инкассацию средств. Все это совершалось вне игорных зон с использованием сайтов лотерей.

- Полицейскими при участии Росгвардии проведено 53 обыска в офисных и жилых помещениях на территории Московского региона и Удмуртской Республики. Пресечена незаконная деятельность 28 игорных точек, - приводят в пресс-службе слова официального представителя МВД России Ирины Волк.

Сообщается, что ежемесячный доход злоумышленников составлял более 10 млн рублей. Все игровое оборудование и техника, а также документация и ценности изъяты. Организатор деятельности, а также шестеро наиболее активных участников заключены под стражу, еще двое находятся под домашним арестом. Сейчас проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установке других участников преступного сообщества.

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