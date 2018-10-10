Время продажи алкоголя в Удмуртии останется прежним

10 Окт. 13:30 2018-10-10T15:21:27+03:00

Изменить размер текста: A A

Идею Минпромторга Удмуртии продавать алкоголь в республике с 08:00 до 23:00 пока решили не реализовывать. Об этом рассказал председатель постоянной комиссии Госсовета региона по агропромышленному комплексу, земельным отношениям, природопользованию и охране окружающей среды Владимир Варламов.

На данный момент в парламент Удмуртии никто не выходил с инициативой изменить существующую схему торговли спиртным с 10:00 до 22:00.

– Не вижу смысла менять это время. Сейчас у нас самое оптимальное время установлено. Мы анализировали субъекты Российской Федерации, и у более 60 регионов России установлено такое же время, как у нас. Такой режим работы. В ЯНАО (Ямало-Ненецкий автономный округ, входящий в состав Тюменской области. – Прим. ред.) раз в неделю продают (алкоголь. – Прим. ред.), а число людей, страдающих от алкоголизма, самое большое в стране, – подчеркнул депутат.

Также он высказался насчет инициативы повышения возраста покупки алкоголя с 18 лет до 21 года.

– Можно с 21 года сделать. Но кто реально считал данный возраст? Реально документально научно доказал, что в 21 год надо попробовать алкоголь? Должно быть некое научное обоснование этого, – заявил народный избранник.

Что же касается увеличения времени продажи спиртного, с этой инициативой некоторое время назад выступил Виктор Лашкарев – тогда он занимал пост исполняющего обязанности министра промышленности и торговли республики. По его словам, это позволило бы пополнять региональную казну дополнительно на 100 млн рублей в год.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».