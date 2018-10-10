Новое выставочное пространство открылось в Ижевске

10 Окт. 15:00 2018-10-10T15:28:53+03:00

Насладиться искусством можно в «Галерее на Пушкинской»

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9 октября в Ижевске в доме № 247 по ул. Пушкинской (рядом с филармонией) ВЦ «Галерея» открыл новую современную выставочную площадку.

– Это помещение нам было передано Администрацией города в июне. Его концепцию мы продумывали несколько месяцев, но выиграл вариант «универсального зала», – рассказал на открытии директор МАУК «ВЦ «Галерея» Алексей Ткаченко. – Архитектурно эта площадка со временем преобразится: мы планируем перенести вход (сделать его с торца здания), тем самым, мы сможем оборудовать зону сервиса. В нее будут входить гардероб, комната администраторов и небольшой сувенирный зал.

Отметим, что до 4 ноября ижевчане смогут увидеть здесь первую выставку работ знаменитого венгерского архитектора Имре Маковеца. Экспозиция представляет собой десятки макетов, рисунков, чертежей и фотографий мастера.

Подробнее – на сайте города Ижевска izh.ru

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